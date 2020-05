Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 17 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de mayo de 2020

Aries, si tu corazón está solo, ya no lo estará porque pronto encontrarás a esa persona que tanto has esperado, tierna, cariñosa y atenta. Pero si ya tienes compañía, te recuerdo que la comunicación será la clave principal en tu relación. Hay una energía muy fuerte que te unirá más con el ser amado.

Horóscopo hoy Tauro 17 de mayo de 2020

Tauro, eres una persona paciente, de pasos lentos pero seguros, de una energía vital increíble. Todo lo que tocas lo conviertes en oro. Aprovecha esta energía positiva y te estabilizarás. Se te abrirán puertas y concretarás por fin lo que te ha costado tanto. Date tu tiempo para tomar decisiones.

Horóscopo hoy Géminis 17 de mayo de 2020

Géminis, eres amable con todas las personas, siempre y cuando no te hagan perder la paciencia. Debes controlarte y pensar que no todos ven las cosas como tú. Cuídate de las personas que no aportan nada positivo en tu relación amorosa, no tomes en cuenta comentarios que solo te traerán problemas.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de mayo de 2020

Cáncer, eres una persona que además de persistente tienes fe y le pones corazón a las cosas. En el trabajo habrá cambios, pero tranquilo que tú seguirás allí, brillando y dando lo mejor de ti. Eres inteligente y precavido, consigues el respeto y la atención de los demás y eso te ayudará a conservarlo.

Horóscopo hoy Leo 17 de mayo de 2020

Leo, por ser una persona sensible tiendes, a veces, a deprimirte, sentirás poco a poco que la tristeza pasará. Al ser líder, por naturaleza, las personas te seguirán, prepárate porque brindarás apoyo a quienes lo necesitan. Deberás ajustar tu bolsillo un poco. Llegará un regalo que te llenará de alegría.

Horóscopo hoy Virgo 17 de mayo de 2020

Virgo, debes tener una idea clara de lo que deseas realizar, no dudes tanto para tomar decisiones, todo lo que tú deseas hacer estará protegido ya que tienes buen corazón y muchas energías positivas. Siempre encontrarás gente que te apoye y que te aconseje. Evalúa cual es el camino correcto a seguir.

Horóscopo hoy Libra 17 de mayo de 2020

Libra, para ti los amigos son muy importantes, cuidado debes darle más valor a la familia y ponerla en primer lugar. Ellos te necesitan, deberás ocuparte más por ellos y atender a un familiar que necesita de ti. Piensa en un negocio con tu familia y ponlo en marcha. Será la mejor decisión que tomes.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de mayo de 2020

Escorpio, dicen que después de la tormenta viene la calma, estarás reconciliándote con el ser amado y fortalecerán la unión. El equilibrio emocional llegará y florecerás. Siempre tendrás alternativas para progresar en familia, juntos saldrán adelante y crecerán. Planifícate bien y obtendrás buenos resultados.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de mayo de 2020

Sagitario, olvida todos los malos momentos del pasado y empieza esta etapa limpio y lleno de energías positivas, la estabilidad en el hogar es primero que nada. La pareja será de vital importancia para tus proyectos de trabajo ya que te dará equilibrio y fluirás para el éxito. El amor será tu escudo.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de mayo de 2020

Capricornio, la unión con esa persona especial se consolida a pesar de algunas dificultades que sucederán, pero antes de terminar el día todos esos percances desaparecerán y empezara un nuevo ciclo lleno de vibras positivas y entendimiento. Pensarás en hacer compras de cosas para la casa y estarás ocupado en eso.

Horóscopo hoy Acuario 17 de mayo de 2020

Acuario, una buena conversación te permitirá relajarte un poco y liberarte de energías negativas producto del estrés y la rutina. Estarás resolviendo problemas con unos asuntos de papeles que te tienen un poco tenso. Un dinero llegará a tus manos y lo aprovecharás al máximo en cosas que has pensado hacer.

Horóscopo hoy Piscis 17 de mayo de 2020

Piscis, hablarás con personas que estabas distanciada y tendrás la oportunidad de perdonar cosas del pasado liberándote de ataduras y lazos que te hacían daño. Aprendiste la lección y ahora tendrás tu recompensa. Sigue adelante, verás cómo una persona que te traicionó se aleja de tu vida.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio