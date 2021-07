Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 17 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de julio de 2021

Aries, lleva a cabo ese proyecto que has tenido en mente y recuerda no afectar a nadie más para lograr tus objetivos. se consolidan los lazos amorosos de una vieja amistad. Tendrás que apoyar económicamente a un familiar que necesita de tu ayuda. Problemas digestivos a causa de comida a deshoras.

Horóscopo hoy Tauro 17 de julio de 2021

Tauro, es un mal día para concretar acuerdos importantes. Te harán una oferta que no podrás rechazar, sal de tu zona de confort. Habrá un cambio en la parte afectiva que será para bien. Acude a un profesional que pueda ver ese dolor que tienes en el cuerpo. Presta atención al horario de descanso y respétalo.

Horóscopo hoy Géminis 17 de julio de 2021

Géminis, un bajón económico inesperado afectará tus finanzas, deberás estar preparado. Celebraciones y triunfos con amigos cambian tu vida. No tengas miedo a los cambios que están por venir, será lo mejor que te podrá pasar. Dolores musculares relacionados con el estrés. Un paseo por el parque te harpa mucho bien.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de julio de 2021

Cáncer, no dejes nada para mañana, dedícate en trabajar en tu futuro. Cuidado con engaños de personas que quieren solo sacar un beneficio. Hecho curioso relacionado con una amistad cercana. No sientas miedo al comenzar de cero en otro lugar, siempre habrá buenas personas a tu alrededor que buscan tu bienestar.

Horóscopo hoy Leo 17 de julio de 2021

Leo, se presenta una nueva oportunidad económica para ti. Un cambio relacionado con un inmueble. Dedica tiempo a tu familia y a fortalecer los lazos entre ustedes. Daño por parte de una persona que no aceptó una ruptura. Recibe sin problemas las críticas constructivas. Regula tus emociones. Cuidado con las caídas.

Horóscopo hoy Virgo 17 de julio de 2021

Virgo, debes dar mucho más de lo que estás dando hasta ahora. No te dejes llevar por las dudas que hay en la relación, debes ser paciente. Deja de saltar las comidas, está afectando enormemente tu salud. Deberás acudir a ayuda espiritual para terminar con un karma que vienes arrastrando. Toma nuevamente el control de tu vida.

Horóscopo hoy Libra 17 de julio de 2021

Libra, se concreta una entrevista que estabas esperando. No caigas en desesperación, la paciencia será tu aliada para salir de tantos inconvenientes que te agobian. Será un día bastante apasionado para ti, aprovecha al máximo con tu pareja. Busca un día a la semana para realizar una actividad especial, esto ayudará a la unión familiar.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de julio de 2021

Escorpio, nuevos inicios laborales abren caminos y mejoran tu situación actual. Es cuestión de paciencia y perseverancia, eres exitoso y lo vas a lograr muy pronto. Dedícale tiempo y espacio a tu pareja antes de que sea muy tarde. La meditación jugará un papel importante en tu salud. Ve al parque a respirar aire puro, eso te reconfortará.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de julio de 2021

Sagitario, no te dejes llevar por las discusiones relacionadas con el dinero. Conversas con una persona para aclarar una situación del pasado. Nuevos caminos se apertura para ti, no dejarás de hacer lo que te gusta, pero ten más orden en tus cosas. La memoria te está fallando debido al estrés que has tenido últimamente.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de julio de 2021

Capricornio, realizas un reclamo relacionado a tus derechos laborales. Te pagarán un dinero extra que deberás decidir en que gastarlo, pensarás en la inversión en un negocio que sea rentable. Una nueva persona llega a tu vida para quedarse. Debes realizar ejercicios por lo menos 20 min al día para cuidar tu salud cardiovascular.

Horóscopo hoy Acuario 17 de julio de 2021

Acuario, estarás en la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Estás llegarán en un periodo corto, solo deberás esperar. Deja a un lado el miedo y no des más de lo que te ofrecen. Desconéctate y busca un espacio para poder relajarte. Los sueños se harán realidad, solo cree en lo que estás haciendo y verás los resultados.

Horóscopo hoy Piscis 17 de julio de 2021

Piscis, te ofrecen un puesto importante, de mucha responsabilidad que estará por mucho tiempo a tu cargo. Evita los problemas con un compañero de trabajo por un comentario. No te estás hidratando lo suficiente. Descansa las horas necesarias para reponer energías. Te ilusionas de una persona que solo quiere pasar un rato.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio