Sepa aquí el Horóscopo de hoy, domingo 17 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de octubre de 2021

Aries, si mantienes una relación por apariencia, la verdad saldrá a flote en un momento de lo más inoportuno. Este año se producirá un cambio en el análisis de tu mundo emocional. Escucha música relajante, busca una velita de color morado y enciéndela. Quieres hacer cosas nuevas, no sabes cómo empezar, organízate.

Horóscopo hoy Tauro 17 de octubre de 2021

Tauro, en la pareja cuando uno de los dos se sienta que esta ofuscado, el otro tiene que estar calmado, así reinará la paz entre los dos. Cuidado de sacar ventaja de algo o que te la saquen a ti, puede que te perjudique, abre los ojos. Busca el camino de la sabiduría. Cuida tu salud, estarás con malestares deberás visitar al médico.

Horóscopo hoy Géminis 17 de octubre de 202121

Géminis, no es momento de endeudarte, aférrate en este momento a decisiones firmes que te traigan beneficios. Trabaja duro que tu recompensa está más cerca de lo que piensas. Compartirás momentos amenos con una persona que para ti es especial, igual no te aferres a algo que no tiene una base sólida.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de octubre de 2021

Cáncer, no te tortures con cosas que no tienen solución, enfócate en tu día. Asumirás la responsabilidad de un importante proyecto, debes tener confianza y dar lo mejor de ti, esto será clave para tu futuro. Ten cuidado con una lesión. Camina veinte minutos al día, te ayudará al estrés que te viene atormentando.

Horóscopo hoy Leo 17 de octubre de 2021

Leo, mucha ilusión trae este año nuevo, viaje, mudanza y expectativas. Todo cambio será bueno para ti. Toma un descanso, tus fuerzas se agotan, no realices labores tan fuertes y hazlo pausado, de esa manera te vas a recuperar muy rápido. Llega algo bueno, algo con regalos y prendas, recíbelo con amor.

Horóscopo hoy Virgo 17 de octubre de 2021

Virgo, si tú quieres un cambio en tu vida, sal de la rutina y empieza hacer cosas productivas, nuevos emprendimientos rondarán en tu mente. Te preocupas mucho por la salud de tu entorno al punto que has olvidado la tuya, piensa más en ti. Tienes el don de hacer sentir bien a quién te rodea, te rodeará una buena energía.

Horóscopo hoy Libra 17 de octubre de 2021

Libra, compra de alimentos con alegría en buena compañía, ten todos os cuidados posibles de higiene. En el amor todo termina. Las cosas no tienen valor si esa persona especial no está. Perdona. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti. Hazte baños con ruda y tu aura e purificará.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de octubre de 2021

Escorpio, saca toda tu fuerza y tu pasión para planificar algo especial, un nuevo emprendimiento se concretará de manera positiva. Te estarán dando un dinero que te debían. El amor te preocupa, debes ordenarte y mejorar como persona, ya luego el amor llegará para ti. Intenta hacer ejercicio, te mantendrá saludable.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de octubre de 2021

Sagitario, una persona especial tu cómplice, será como un bálsamo de amor y cariño para ti. Sufrirás un poco por las consecuencias de las decisiones que tomaste hace algún tiempo en lo laboral. Estarás irritado, debes calmarte. Leerás muchos mensajes esta semana, correos y redes. Conoces a una persona que cambia tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de octubre de 2021

Capricornio, caminos abiertos para cambio de empleo o emprendimiento de proyecto. Aprovecha las oportunidades. Vas a estar muy pensativo por algo relacionado con un familiar. El estrés y la ansiedad pueden causar insomnio, busca actividades que te ayuden a relajarte. No todo lo que sucede es grave, mantén la calma.

Horóscopo hoy Acuario 17 de octubre de 2021

Acuario, feliz racha de suerte en este año nuevo, lo empezarás con buen pie, pero no te desanimes si algo no anda bien, pronto todo se normalizará. Confía en ti. Pena por una persona cercana, debes ser fuerte y apoyar en lo que puedas. Las cosas se aclararán en el trabajo, no discutas y expón tus puntos de vista. Esfuérzate más.

Horóscopo hoy Piscis 17 de octubre de 2021

Piscis, demasiadas cargas para ti solo, debes organizarte mejor. Vacaciones en solitario o viaje a lo desconocido de máximo dos personas. No dejes a tus hijos con gente extraña. Hecho curioso en un centro comercial, cuidado con robos. No pierdas la fe ni la esperanza. No te desanimes, mantente alegre y optimista.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO