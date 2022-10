Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 17 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de octubre de 2022

Aries, encontrarás algo que habías perdido donde menos te imaginas. Nunca hables a espaldas de tu pareja ni de nadie, las paredes tienen oídos. Se tú mismo siempre y demuestra tu potencial. Un amigo necesita de ti, le brindarás todo tu apoyo. Después de tiempo cierras un ciclo e inicias otro con buen pie.

Horóscopo hoy Tauro 17 de octubre de 2022

Tauro, estarás pensando en comenzar un nuevo negocio, ten cuidado si es un rubro desconocido. Te sientes solo y buscaras una compañía, fijándote bien con quien y que sea reciproco. Debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas. Vístete de cualquier tonalidad de azul, te dará paz. Sales adelante y superas los problemas.

Horóscopo hoy Géminis 17 de octubre de 2022

Géminis, en el trabajo se vienen cambios, debes estar preparado y dar lo mejor de ti. Mide tus palabras ya que lo pueden malinterpretar. Con paciencia y dedicación lograrás mejorar tu relación de pareja. Necesitas más confianza en ti mismo para combatir con tus miedos. Todo lo lograras con esfuerzo y dedicación, ten paciencia.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de octubre de 2022

Cáncer, se hablará sobre tus responsabilidades en el trabajo o también en casa. Planificas un encuentro especial, deja los nervios atrás y todo saldrá bien. Visitas un parque, un hermoso paisaje, el mar, te relaja y repones energías. Vuelves a ver a un amigo después de mucho tiempo. Te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona y lo harpas notar.

Horóscopo hoy Leo 17 de octubre de 2022

Leo, prepárate para nuevos desafíos que se te presentarán en estos días. En el trabajo llega el momento de crecer, sal adelante que nada te detenga. Sale el sol en tu vida. Ten conciencia en lo que estás pasado y soluciona a tiempo las cosas en casa. Tu pareja te necesita y tus hijos también, saca tiempo para ellos.

Horóscopo hoy Virgo 17 de octubre de 2022

Virgo, disfrutas de la alegría familiar, siéntete bendecido por esto. No seas conforme, lucha trabaja sal adelante. Dejar que otros avancen para tu aprender y hacerlo mejor que los demás. Te gusta ser el primero en todo, pero a veces es mejor ser el último y observar que otros se equivoquen. No esperes nada que llegue por sí solo, debes buscarlo y pelearlo.

Horóscopo hoy Libra 17 de octubre de 2022

Libra, cuídate de las imputaciones, traiciones y enemigos ocultos. Eres entusiasta y alegre, vestirte de rojo resaltará tu personalidad. Cuida más tu salud. Una comida te cae pesada, descansa pronto pasará. Te quieren imponerte cosas, ponte fuerte, persigue y lucha por tus ideales. Retorno de viejas amistades. Deberás llegar a la raíz de un problema en casa.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de octubre de 2022

Escorpio, estarás celoso de tu pareja, no dejes que el silencio y la indiferencia se apoderen de ti. Ten cuidado con lo que haces, las personas no comprenderán tu cambio sorpresivo. Olvida el pasado y has esta vez las cosas bien. Proyecto prometedor al que todavía le hace falta darle forma. Tiempos de cambios.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de octubre de 2022

Sagitario, bendiciones en este camino. Un dulce que te comes a escondidas y que te descubren. Pon delante de ti lo más importante y resuélvelo. Disfrutarás de un evento deportivo con amigos. Sentirás la ausencia de alguien especial. Debes tomar Decisiones importantes para tu vida. Deberás hacerle servicio al auto o bicicleta.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de octubre de 2022

Capricornio, en el trabajo debes escuchar a una persona que tiene más experiencia que tú. Hay cosas que suceden por algo, aunque cuesten entenderlas. No olvides que eres un ser espiritual y la fe te fortalece. Vístete de color verde, mostrarás ser una persona determinada y segura de sí misma. Evita palabras imprudentes y decisiones impulsivas.

Horóscopo hoy Acuario 17 de octubre de 2022

Acuario, lo que es tuyo llega y nadie tiene porque quitártelo. Te gustan los hechos más que las palabras, recibirás un regalo de una persona especial. Tu mente estará activa, eficaz y capaz de tomar decisiones rápidas. Irás a un lugar inesperadamente. Te realizarás un arreglo físico o de apariencia personal. Nuevas puertas se abrirán sorprendiéndote.

Horóscopo hoy Piscis 17 de octubre de 2022

Piscis, lo que si debes controlar son tus palabras, pues estarás disponible para atacar. Ilusiones que te emocionan. Cautela al manejar, o durante viajes o traslados. Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Mantén la firmeza y tenacidad en la acción. Organiza una visita sorpresa.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO