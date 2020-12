Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 18 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de diciembre de 2020

Aries, una amistad te apoyará para que consigas el objetivo que te propongas. Un cumpleaños de un familiar por celebrar, ten cuidado recuerda esta pandemia aún no se ha acabado. Encuentros con amigos, buenos ratos y conversaciones. Te preocupas por un sobrino. Cautela al manejar, o durante viajes o traslados.

Horóscopo hoy Tauro 18 de diciembre de 2020

Tauro, alguien te dice algo que no creerás, la respuesta y la verdad está allí delante de tus ojos, no te resistas más. Sé consciente que no todo es lo que parece, no te dejes engañar. Preparándote para un evento importante en el trabajo. Llega a ti la solución y nuevas oportunidades en diferentes ámbitos.

Horóscopo hoy Géminis 18 de diciembre de 2020

Géminis, compromiso a corto plazo que se proyecta muy positivo. Cambios positivos en tu vida laboral y social. Estarás negociando y mostrando tus ideas. Nueva relación sentimental. Gastos que puedes evitar. Alguien muy apasionado te llama para contarte algo interesante o para ponerte al día. Cuida tu espalda.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de diciembre de 2020

Cáncer, te has comprometido y has fallado varias veces, ahora es el momento de concretarlo. Pensamientos muy lúcidos te impulsan a concretar acciones que te ayudan a la hora de abrir una puerta que creías cerrada. Lo que si debes controlar son tus palabras, pues estarás disponible para atacar. Salida alegre con amigos.

Horóscopo hoy Leo 18 de diciembre de 2020

Leo, éxito rotundo en lo laboral frente a un grupo de compañeros. Inicia tu día realizando un ritual especial o ejercicio espiritual. Presta atención a lo que te ofrecen. Evita palabras imprudentes y decisiones impulsivas. Primero tu paz interior. Tu mente estará activa, eficaz y capaz de tomar decisiones rápidas.

Horóscopo hoy Virgo 18 de diciembre de 2020

Virgo, por qué no iniciar un proyecto independiente de una vez, no pierdas más tu tiempo y comienza ya. Debes estar pendiente de los detalles en una negociación o acuerdo. Acuerdo positivo con persona extranjera. Conocerás a nuevas personas y tomarás en cuenta sugerencias de negocio. Cuidado con objetos cortantes.

Horóscopo hoy Libra 18 de diciembre de 2020

Libra, te exigirán llegar temprano o irte más tarde para llevar a cabo un plan de trabajo. Tus palabras tendrán la capacidad de mover a otros. Situación de control que puede hacer que la pareja se sienta asfixiada. Evita desavenencias con hermanos o primos. Invitación que es difícil rechazar. Comer más sano y balanceado.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de diciembre de 2020

Escorpio, pon en marcha nuevas ideas, anímate. Ayudas a una persona querida en una situación amorosa. Actúa con amabilidad con esa persona que te pretende. Debes pensar y reflexionar acerca de un asunto que te inquieta para tomar la mejor decisión. Preparas un informe de trabajo con éxito. Separa los sentimientos del trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de diciembre de 2020

Sagitario, toma precauciones con un dinero en el Banco, recuerda que por estas fechas hay asaltos. Retorna un amigo muy querido. Malestar general pasajero. Excelente momento para aumentar los recursos económicos a través de un negocio rápido, de compra y venta. Se directo para que nadie confunda las cosas, cada cosa en su lugar.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de diciembre de 2020

Capricornio, las experiencias de otras personas serán parte de tu aprendizaje. Recibes una ayuda económica. Proyecto que sugiere asumir nuevos compromisos. Un dulce que te comes a escondidas. Conversas con tu pareja, celebrarán algo juntos. Interferencia, sacúdete las piedras del zapato. Estarás con mucho trabajo, aprovéchalo.

Horóscopo hoy Acuario 18 de diciembre de 2020

Acuario, atracción por aquellos que te ofrecen nuevas experiencias. Gente viene y gente va, a los que se quedan es a los que te debes dedicar. Viajes y reencuentros. Tiempos de sentimientos nuevos e ilusiones. Compras unos regalitos. Recuperación de la salud. Familiar cercano con problemas de pareja, apóyalo en lo que puedas.

Horóscopo hoy Piscis 18 de diciembre de 2020

Piscis, se toca el tema de la lealtad y del compromiso en casa. Ahora tu mentalidad estará más abierta y tus ideas se dirigen hacia la búsqueda de la expansión. Contradicciones contigo mismo que debes superar. No pretendas olvidar que eres un alma espiritual. Cambios en lo económico, lentos, pero poco a poco mejorará.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio