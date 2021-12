Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 18 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de diciembre de 2021

Aries, recibes un dinero y podrás cubrir tus necesidades, no será mucho pero importante en estos momentos. Ahora para los tiempos difíciles. Iras a celebraciones con amistades y familia, deberás de cuidarte más que nunca. Eres más fuerte de lo que imaginas, actúa con firmeza y ten fe. Recibes un consejo muy positivo, escúchalo y aplícalo.

Horóscopo hoy Tauro 18 de diciembre de 2021

Tauro, llega la fortuna a tus manos, pero cuidado con malgastar. Nuevos planes por hacer, un sueño que cumplir, lucha sin cansarte. Alguien te busca y reconoce que se equivocó., las viejas heridas sanan. Cambio de mobiliario por fin de año. Guardarás un dinero para no gastarlo. Revisas ofertas por internet para los regalos, hay que ahorrar.

Horóscopo hoy Géminis 18 de diciembre de 2021

Géminis, se activan la prosperidad y la abundancia por unos días. Actividades en internet, deberás aprovechar las buenas energías. Aprovecha esos momentos. Cambios en un itinerario por un viaje inesperado de negocios. Dejarás atrás una situación difícil y será el inicio de relaciones sentimentales. No dejes para ultimo la compra de los regalos.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de diciembre de 2021

Cáncer, el dinero fluirá, pagarás unas cuentas pendientes. Estarás al frente de un nuevo reto de mucha responsabilidad. Una persona te pedirá algo a cambio para darte una ayuda. Asunto con viaje que se resuelve pronto. Harás cosas nuevas este día. Caminos abiertos para lograr un proyecto independiente. Nuevas noticias que atraen lo positivo.

Horóscopo hoy Leo 18 de diciembre de 2021

Leo, revisarás las ofertas del mes para ver que comprar, serás ahorrativo. Pendiente en este día, se te abrirá una oportunidad para mejorar tu vida. No discutas en la calle con personas desconocidas, no vale la pena y traerán problemas. Las decisiones están tomadas, no hay vuelta atrás, acepta lo que ha de venir para ti. Sabrás que un hijo te miente.

Horóscopo hoy Virgo 18 de diciembre de 2021

Virgo, iniciarás un proyecto independiente de una vez, no pierdas más tu tiempo y comienza ya. Debes estar pendiente de los detalles en una negociación o acuerdo. Conversación positiva con persona extranjera. Conocerás a nuevas personas y tomarás en cuenta sugerencias de negocio. Cuidado con exceso del estrés. Escucha música romántica.

Horóscopo hoy Libra 18 de diciembre de 2021

Libra, en el trabajo te exigirán llegar temprano o irte más tarde para llevar a cabo un plan de trabajo. Tus palabras tendrán la capacidad de mover a otros, aprovecha esta energía. Situación de control que puede hacer que la pareja se sienta asfixiada. Evita desavenencias con hermanos o primos. Comer más sano y balanceado. Cuidado con objetos cortantes.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de diciembre de 2021

Escorpio, invitación que es difícil rechazar. Recibes buenas noticias sobre un viaje por trabajo. Hecho curioso en sitio donde hay música, cuidado con distracciones. Sorpresa en la casa con tu familia, ahora más unida que nunca. La estrella de Belén te acompañará en estos días. Estarás con los últimos arreglos navideños en casa y oficina. Pendiente de las compras navideñas.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de diciembre de 2021

Sagitario, mantén tus ojos bien abiertos y toma precauciones con un dinero en el banco, recuerda que por estas fechas hay asaltos. Retorna un amigo muy querido. Malestar general pasajero. Excelente momento para aumentar los recursos económicos a través de un negocio rápido, de compra y venta. Se directo para que nadie confunda las cosas.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de diciembre de 2021

Capricornio, las experiencias de otras personas serán parte de tu aprendizaje. Recibes una ayuda económica. Proyecto que sugiere asumir nuevos compromisos. Un dulce que te comes a escondidas. Conversas con tu pareja, celebrarán algo juntos. Interferencia, sacúdete las piedras del zapato. Estarás con mucho trabajo, aprovéchalo. Ama sin medidas.

Horóscopo hoy Acuario 18 de diciembre de 2021

Acuario, atracción por aquellos que te ofrecen nuevas experiencias. Gente viene y gente va, a los que se quedan es a los que te debes dedicar. Viajes y reencuentros. Tiempos de sentimientos nuevos e ilusiones. Compras unos regalitos. Recuperación de la salud. Familiar cercano con problemas de pareja, apóyalo en lo que puedas. Tu pareja te necesitará.

Horóscopo hoy Piscis 18 de diciembre de 2021

Piscis, se toca el tema de la lealtad y del compromiso en casa. Ahora tu mentalidad estará más abierta y tus ideas se dirigen hacia la búsqueda de la expansión. Contradicciones contigo mismo que debes superar. No pretendas olvidar que eres un alma espiritual. Cambios en lo económico, lentos, pero poco a poco mejorará. El amor se hace más fuerte.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

