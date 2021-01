Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 18 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de enero de 2021

Aries, activa tu vida espiritual, la fe te ayudara tener fuerzas para seguir luchando. Compartirás con personas queridas momentos inolvidables. Tu vida da un giro. No regales tus cosas, vendrán tiempos difíciles y debes darle valor a todo. Logras algo que quieres en otra ciudad. Tendrás una despedida triste.

Horóscopo hoy Tauro 18 de enero de 2021

Tauro, se abren nuevos caminos en lo económico. Reencuentro con amistades de trabajos anteriores. Sentirás seguridad en lo que haces y te dará más fuerzas para seguir arriesgando para el futuro. La rueda del destino te trae cambios, algunas cosas se alentan, pero pronto lograrás que mejore. Ten fe y paciencia.

Horóscopo hoy Géminis 18 de enero de 2021

Géminis, éxito, logros y triunfos se avecinan para tu vida, con mucho más esfuerzo que antes. No digas todo lo que vas hacer, los hechos hablaran por si solos. Realizarás trabajos con niños. Paseo con hijos que disfrutas. Debes mejorar la comunicación con tu pareja, ya que es muy importante. Saldrás adelante.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de enero de 2021

Cáncer, es en un punto importante de tu vida, cada decisión deberás tomarla con responsabilidad. Firma de documento. Nuevas ideas que impulsan para buscar las herramientas necesarias para concretarlas. Logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. La sinceridad aclarará los malos entendidos.

Horóscopo hoy Leo 18 de enero de 2021

Leo, recibes noticias, esperando sean favorables. Necesitas aclarar algo vinculado con un dinero con una persona. No cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Llega el fin de las demoras en asuntos económicos.

Horóscopo hoy Virgo 18 de enero de 2021

Virgo, se acelera un dinero. Tendrás un gran desorden de sueño o en tus horarios, organízate mejor para que seas más productivo. Tendrás una inspiración que te ayudará a ser creativo en los proyectos que te propongas realizar. Pronto te llegarán mensajes favorables, amplia tu mentalidad, atrévete a más.

Horóscopo hoy Libra 18 de enero de 2021

Libra, eres una persona con mucha fortaleza, pero a veces te quiebras con facilidad. En caso de que estés atravesando una crisis emocional, te aconsejo que converses con una persona que consideres que le puedas confiar tus emociones, veras que te hará sentir mejor y con una nueva visión de las cosas.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de enero de 2021

Escorpio, si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Pero si sientes que esto no te llena puedes dedicarte a preparar ricos postres para las personas que están contigo. Este será un gran día.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de enero de 2021

Sagitario, necesitas sentir que todo lo tienes bajo control y en tus manos. Aunque en estos días las cosas no salgan como quieres debes comprender la situación actual y adaptarte a los cambios. No podrás ser tú el que dirija todo. Déjate guiar por los demás y veras que todo será mejor para ti y los tuyos.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de enero de 2021

Capricornio, analiza la situación que pasaste, revisa lo aprendido y proyéctate hacia todo lo que tienes que aprender, nada es igual, pero tienes nuevamente una oportunidad, aprovéchala. Deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales.

Horóscopo hoy Acuario 18 de enero de 2021

Acuario, cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia. Piensa que si pisas el suelo firme resistirás toda tempestad que estés atravesando. Concéntrate en lo que quieres, planifica estrategias para que todas esas ideas se den, prioriza que puedes hacer primero. Sé constante y no te decaigas.

Horóscopo hoy Piscis 18 de enero de 2021

Piscis, si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar tu día, empieza por planificar y ordenar tus cosas. Si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Debes tener tolerancia con la pareja, no tiene la culpa de tu estado anímico. Ten calma que todo se arreglará pronto.

