La Subcomisión del Congreso encargada de evaluar las propuestas del Ejecutivo para designar al nuevo Contralor General de la República ha aprobado a Pedro Cartolín para asumir este importante cargo, en reemplazo del economista Nelson Shack.

Con una votación de 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, Cartolín quedó habilitado para asumir esta responsabilidad, aunque la propuesta deberá ser ratificada en el pleno.

El presidente de la subcomisión, Jorge Montoya (Renovación Popular), tuvo que emitir un voto dirimente para definir la elección, que inicialmente había quedado empatada entre los votos a favor y en contra.

Tras la votación, la sesión fue suspendida para que el equipo técnico pueda finalizar la propuesta de informe final, que será remitida a los congresistas para su revisión.

Posteriormente, se reanudará la sesión el mismo día para votar el informe final y elevarlo a la Comisión Permanente. Si esta instancia ratifica la propuesta, será enviada al pleno del Congreso para una decisión definitiva respecto a la designación de Pedro Cartolín como Contralor General de la República.

Pedro Cartolín: abogado de Dina Boluarte “no ha intercedido” en mi postulación a contralor

“Que haya tenido alguna entrevista con la señora presidenta, no la he tenido. No me he reunido con ella. Simplemente, la comunicación fue con la secretaría de la Presidencia”, refirió.

En la sesión de ese grupo congresal, Pedro Cartolín reconoció que sí conoce al abogado de la presidenta, Mateo Castañeda, hoy detenido preliminarmente por ser investigado en el caso ‘Los Waykis en la sombra’. Sin embargo, negó que la defensa de Dina Boluarte haya tenido que ver con su postulación.