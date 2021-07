Conoce aquí el Horóscopo de hoy, domingo 18 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de julio de 2021

Aries, recibirás una llamada que cambiará tu situación financiera. Tendrás una energía muy especial, aprovéchala. Tu familia ahora mismo será tu gran refugio y motivación para seguir adelante. Ten cuidado con las compras innecesarias. Te tocará ser el único sostén en tu familia en una situación difícil para ellos.

Horóscopo hoy Tauro 18 de julio de 2021

Tauro, saldrá a la luz unos documentos que te involucran legalmente. Los asuntos personales te van a distraer un poco y vas a hacer a un lado el ámbito laboral. Haz a un lado esa indiferencia que te caracteriza y abre tu corazón. Tendrás la oportunidad de hacer un negocio relacionado con el exterior. Todo se aclara.

Horóscopo hoy Géminis 18 de julio de 2021

Géminis, una persona intenta cambiar tu suerte con malas influencias. Has dado más de lo que has recibido y debes mantener esa balanza nivelada. Evita confundir los sentimientos de las demás personas, se claro en lo que sientes. Mantén un ritmo continuo en el trabajo, no dejes que los malos tiempos te hagan bajar la guardia.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de julio de 2021

Cáncer, tendrás las palabras adecuadas para desenvolverte en una entrevista. Tienes una gran responsabilidad contigo, pero sabrás afrontarlo de la mejor manera. Estás dando más de lo que la otra persona merece, una relación siempre debe ser recíproca. Lo material nunca será más importante que tus principios.

Horóscopo hoy Leo 18 de julio de 2021

Leo, conoces a una persona que te ofrecerá grandes oportunidades. Las necesidades de una nueva entrada económica te pueden llevar a tomar decisiones apresuradas. Evita falsos aduladores que buscan acercarse a ti. Tienes actualmente mucha presión en ti, baja las revoluciones para mejorar tu productividad.

Horóscopo hoy Virgo 18 de julio de 2021

Virgo, recibes un dinero por parte de un familiar sin fines de préstamo. Olvídate de emociones estancadas y date nuevamente una oportunidad. Una persona mayor intenta hacerte daño por un evento del pasado. El mercado te está mostrando una oferta tentadora para dejar tu trabajo actual, sin embargo, no te conviene.

Horóscopo hoy Libra 18 de julio de 2021

Libra, recibes el apoyo por una persona extraña. Iniciarás nuevamente un proyecto que creíste que había fracasado. Cambia tu actitud y pide ayuda cuando la necesites. Deja de comparar tu relación con situaciones del pasado, eso te puede llevar a un terrible final. No dejes que los temas económicos afecten directamente tu relación.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de julio de 2021

Escorpio, se abren los caminos para ascender a un cambio profesional. No dejes que se aprovechen de tu buen corazón, mantente firme. Tu miedo a construir relaciones sólidas y estables te está alejando de excelentes personas. Superarás una situación muy difícil gracias al apoyo de una persona que llega a tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de julio de 2021

Sagitario, recibes un dinero que no estabas esperando. Una semana difícil ha afectado tu sistema nervioso, mantén la calma. Conocerás a una persona que hará ver la vida de otra forma, de hecho, volverás a creer en el amor. Evita la excesiva confianza con las personas de su entorno laboral, no te ven a ti como potencial amistad.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de julio de 2021

Capricornio, debes darle más confianza a tu equipo y dejar de cuestionar todo. No es el momento de establecer alianzas económicas. Esa persona que tantas amas intentará manipularte para conseguir algo que te ha venido pidiendo de hace tiempo. Vicios y ataduras están limitando tu crecimiento profesional. El pasado regresa y lo revives.

Horóscopo hoy Acuario 18 de julio de 2021

Acuario, evita las distracciones que le alejan de tus objetivos, esto incluye a personas negativas. Enfócate en tus objetivos sin importar las trabas que te quieran colocar. Habrá gran complicidad con tu pareja, fortaleciendo los lazos entre ustedes. Sociedad con una persona de grandes influencias será el éxito de tus proyectos.

Horóscopo hoy Piscis 18 de julio de 2021

Piscis, se proyectan resultados positivos en tu vida, solo debes ser paciente. El pesimismo te jugará en contra y traerá consecuencias. No descuides la parte afectiva por terceros. Nadie tiene la culpa de las cosas que te están pasando, pero debes desahogarte de vez en cuando con una persona de confianza, que el canal siempre sea el diálogo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio