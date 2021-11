Sepa aquí el Horóscopo de hoy, jueves 18 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de noviembre de 2021

Aries, debes dejar atrás lo que es inútil y no te permite avanzar libremente. Evita problemas ajenos, puedes aconsejar, pero no seas participe del problema ya que te perjudicara enormemente. Ocúpate de tus responsabilidades con claridad. Podrás ayudar como siempre a quien lo necesita. Aún te falta mucho por luchar y servir a los demás.

Horóscopo hoy Tauro 18 de noviembre de 2021

Tauro, saldrás de una situación difícil con la ayuda de un familiar y te pondrás al día con algunos pendientes. Un mensaje inesperado cambiara tus planes el día de hoy, te hablaran sobre una oportunidad de negocio, escucha bien y analízala puede que ésta sea muy positiva para ti. Se agradecido por todo lo que haz de recibir.

Horóscopo hoy Géminis 18 de noviembre de 2021

Géminis, documentos por arreglar, deberás poner todo en orden y hacer un alto en el camino, es necesario darle prioridad a lo que realmente quieres. Aparecerá una oportunidad de trabajo y te dará tranquilidad. Aprovecha el tiempo al máximo. Toma las cosas con calma porque es algo que tú te mereces. Renacerá el amor dentro de ti.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de noviembre de 2021

Cáncer, la rueda de la fortuna está en armonía contigo, aprovecha el impulso para hacer lo que sea necesario para ir por tus metas. Pensarás en la posibilidad de estudiar una carrera corta que te permita trabajo de inmediato. Te sentirás motivado, pero con muchas dudas en tu mente, llénate de positivismo y toma la mejor decisión.

Horóscopo hoy Leo 18 de noviembre de 2021

Leo, no te dejes controlar por las emociones, pueden distorsionar las cosas en tu entorno, creando confusión. Recibirás un regalo de alguien cercano que te llenara de emoción. Recibirás noticias de un familiar. Hoy sentirás que quieres hacer muchísimas cosas, estarás entusiasmado porque van a llegar buenas noticias para ti.

Horóscopo hoy Virgo 18 de noviembre de 2021

Virgo, es tiempo de dedicar tu energía a lo que quieres. Habrá personas que quizás te critiquen por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso y sigue adelante, toma solo que necesitas y lo demás deséchalas. No debes perder la objetividad. No actúes impulsivamente. Consulta con otras personas, todo cambiara para bien.

Horóscopo hoy Libra 18 de noviembre de 2021

Libra, alcanzarás logros por tus méritos. Eres un guerrero, no importan los tropiezos pues tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Noticias positivas después de una larga espera. Te sentirás sólo a pesar que estas rodeado de gente, debes fomentar la comunicación y la conexión con las demás, no te encierres en ti mismo.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de noviembre de 2021

Escorpio, no pierdas tiempo en cosas sin sentido. Suelta esas ataduras que no te dejan avanzar, aléjate ya de esa persona que te perturba y no te deja brillar. No permitas que te invadan sentimientos de derrota. Rodéate en este momento difícil por personas amadas, la soledad no es la mejor compañía sobre todo en estos momentos.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de noviembre de 2021

Sagitario, nuevos proyectos se iluminan. Constancia y fe serán la clave de tu éxito. Siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, las personas de tu alrededor creen en ti. Eres una persona muy generosa, te sientes con las manos atadas por no poder ayudar a quien amas, a veces la mejor ayuda es a través de una palabra de aliento.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de noviembre de 2021

Capricornio, un acontecimiento imprevisto perturbara tu tranquilidad. Actúa con rapidez y transforma esa energía, no te desesperes y piensa bien lo que vas hacer. Todo puede cambiar si te actúas con serenidad. Alguien te ayudará en un asunto amoroso que te tiene muy angustiado y que deseas resolver y no esperar más.

Horóscopo hoy Acuario 18 de noviembre de 2021

Acuario, si te sientes sin salida busca ayuda. No te metas en donde no te llaman. Alegrías inesperadas te rodean. Es hora de renacer y de iniciar nuevos proyectos, empieza con entusiasmo y dedicación. Tu casa es lo más sagrado para ti, elimina algunas cosas que ya no necesitas, así te sentirás más cómodo. Descansa a tus horas, lo necesitas.

Horóscopo hoy Piscis 18 de noviembre de 2021

Piscis, un renacer se manifiesta desde tu interior. Un asunto de papeles se resuelve a tu favor después de tiempo. Eres incansable y cuando deseas algo luchas hasta conseguirlo. Estarás inquiero por temor a fallarles, solo creen ti mismo y veras que las cosas fluirán en forma positiva. No te canses eres fuerte.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO