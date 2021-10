Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 18 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de octubre de 2021

Aries, la rueda de la fortuna está a tu favor con mucho movimiento para llenarte de suerte. Deja las dudas que solo te atrasan, sobre todo en el logro de tus objetivos. Confía en ti mismo. Adelante en lo que quieres hacer y no pierdas más el tiempo en cosas que no van a dar resultados positivos. Mantén la calma y se prudente al hablar.

Horóscopo hoy Tauro 18 de octubre de 2021

Tauro, debes trabajar más en tu seguridad, será la clave para tu camino hacia al éxito. Experimentarás nuevos cambios en el ámbito laboral, debes ser fuerte para afrontar nuevos retos. Si has hecho algo mal deberás reconocerlo, la comunicación es el mejor canal en una relación. La respiración será clave para mantener la armonía.

Horóscopo hoy Géminis 18 de octubre de 202121

Géminis, prepárate, tendrás una visita inesperada, momento de celebración. Te dan un regalo. Experiencia espiritual acerca de la fe. Agotamiento nervioso que te preocupara, descansa. Te depositan un dinero, podrás pagar algunas cuentas. Buscas un empleo nuevo, será difícil pero no imposible. Recibirás una bendición del cielo.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de octubre de 2021

Cáncer, ahora con todo lo que has vivido, ves la vida de una forma diferente, has aprendido mucho en estos tiempos, ahora eres más fuerte. Quieres hacer cosas nuevas, innovadoras y cargadas de energías positivas. Haces un cambio de look. Deja los miedos atrás y atrévete a vivir sin temores. Separa de tu vida esa persona que te hace tanto mal.

Horóscopo hoy Leo 18 de octubre de 2021

Leo, alguien te hará una propuesta de negocio que no te va a convenir, dale forma a una idea que tienes en mente, confía en ti mismo. Resuelve esos problemas que te atormentan y vuelve a la realidad, libérate de malos hábitos. Hoy es buen día para contactarte con personas de las que te habías alejado. Analiza antes de decidir.

Horóscopo hoy Virgo 18 de octubre de 2021

Virgo, tendrás que tomar una difícil decisión, tendrás la responsabilidad de hacer lo correcto más allá de tu conveniencia. Recuerda que el exceso de trabajo puede afectar tu productividad, mantén la calma. La persona que menos pensabas te sorprenderá con un apoyo incondicional. Auto medicarte no es una opción. Ten paciencia, todo llegara a tus manos.

Horóscopo hoy Libra 18 de octubre de 2021

Libra, conocerás a una persona que traerá nuevas ideas a tu vida, abre bien los ojos y no te cierres a las cosas buenas que la vida tiene para ti. Es momento de sacar a la luz toda esa creatividad que te caracteriza, esto puede ayudarte a un ascenso. Muestra el mejor lado de ti a quienes te aman, muestra tu respeto.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de octubre de 2021

Escorpio, te preocupa una situación tensa en la familia, una verdad saldrá a flote y te sorprenderás. Tendrás una entrada económica que no estabas esperando, aprovecha en invertirlo en tu futuro. Los celos son tu peor enemigo, comienza a confiar. Contarás con el apoyo de personas que te aman. Encontrarás el amor que tanto estabas esperando.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de octubre de 2021

Sagitario, recibirás una propuesta para la creación de un negocio familiar y se consolida, evalúa si esto puede ser beneficioso para ti. El remordimiento se está apoderando de tus pensamientos, es momento de reconocer tu error y pedir disculpas. Es momento de tomar la iniciativa y ponerle aventura a tu relación, no dejes que la llama se apague.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de octubre de 2021

Capricornio, por fin tu esfuerzo te dará muchos frutos, no te arrepentirás de invertir tu tiempo, vas hacer lo que te gusta. No tomes decisiones apresuradas, sin pensar cuidadosamente los pros y los contras. Vístete de color verde, su vibración te ayudará a sentirte mejor. El color rosa te ayudará a armonizarte y calmarte.

Horóscopo hoy Acuario 18 de octubre de 2021

Acuario, hoy es un buen día para pensar a futuro, la vida te está empujando cada día más a nuevas responsabilidades. Debes mantenerte firme en tus decisiones y así ganarás el respeto tu entorno laboral. Aleja a las personas tóxicas de tu vida, solo perjudican tus avances. La constancia ha sido tu aliado, sigue con tus progresos.

Horóscopo hoy Piscis 18 de octubre de 2021

Piscis, alguien te hará pasar por un mal momento. Evita confrontación con una persona que solo te traerá problemas. Realizarás remodelación en tu casa, te servirá para mover las energías. Te reúnes con gente próspera y te motivan para que logres el éxito que deseas. Se renueva algo espiritual, tu fe. Alguien del pasado te proponer una relación.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO