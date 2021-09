Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 18 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de septiembre de 2021

Aries, exteriorizarás tus emociones, actuarás de una manera extraña para los demás, puede que no te comprendan, pronto te sentirás mejor. Recibirás una llamada con buenas noticias. Llegarán personas muy valiosas a tu vida. Debes escuchar lo que te ofrecen primero antes de tomar una decisión. Eres fuerte y decidido.

Horóscopo hoy Tauro 18 de septiembre de 2021

Tauro, tómate tu tiempo para hacer las cosas bien. Cuídate de personas conflictivas, te pondrán los nervios de punta. Se repite un evento en tu vida, algo tienes que aprender. Siempre podrás encontrar la solución a tus conflictos, solo debes calmarte. No permitas que te dominen, busca la armonía y el equilibrio.

Horóscopo hoy Géminis 18 de septiembre de 2021

Géminis, no puedes caer en el pesimismo, anímate. Utiliza tus talentos y saldrás adelante. Has madurado muchísimo en estos tiempos, ahora tienes determinación y decisión. Tienes un buen sistema inmune pero no te confíes y aliméntate mejor. Deberás resolver un problema que se te presentará inesperadamente.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de septiembre de 2021

Cáncer, eres directo respecto a lo que quieres hacer, eso te traerá grandes resultados. Encontrarás a alguien de tu interés en las redes. Valorarás a una nueva amistad dispuesta a escucharte y apoyarte. Es buen momento para comenzar estudios, ordénate para que te alcance el tiempo. Todo se aclarará con el tiempo.

Horóscopo hoy Leo 18 de septiembre de 2021

Leo, asunto relacionado con un dinero que consigues a través de una amistad. Tu recuperación será rápida, pero aun debes de administrarte bien. Evita problemas en tu trabajo, tendrás un desacuerdo que deberás atender. Superas problemas emocionales que te tenía mortificado desde hace tiempo. Ten fe.

Horóscopo hoy Virgo 18 de septiembre de 2021

Virgo, comunícate con quien tengas asuntos pendientes por resolver, no dejes cabos sueltos. Quieres irte de donde vives ahora, necesitas hacer un cambio. Recuerda que el que alza la voz pierde, deja de ser intolerante, cálmate. Debes trabajar más en ti, encuentra tu propia fortaleza y poténciala. Pronto saldrás adelante.

Horóscopo hoy Libra 18 de septiembre de 2021

Libra, no hables de cosas de la oficina en tu habitación, la cargarás de energías negativas. Cambia las cosas de lugar en tu sitio de trabajo. Debes poner más empeño en lo que realizas, para que tu pareja vea tu esfuerzo y no se queje tanto. Cuídate de habladurías destructivas. Época de cambios. Sé fuerte y firme.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de septiembre de 2021

Escorpio, cancelas una deuda después de tiempo y te sientes más tranquilo. Logras con sacrificio tener una estabilidad. Una persona que sólo piensa en sí misma le darás una lección de vida, quizás algún día te lo agradezca. Recarga tus baterías, pero para eso necesitas primero relajarte física y mentalmente. Cultiva el amor familiar.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de septiembre de 2021

Sagitario, recibes una pequeña, pero especial ganancia financiera. Te cancelan un dinero que estaba pendiente. No digas lo vas hacer antes que se cumpla. No permitas que se metan en tu vida privada, protege a tu familia con el silencio. Se fortalecen los vínculos familiares. Tu palabra clave es la Sabiduría. Practica la meditación.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de septiembre de 2021

Capricornio, recibes una noticia que te incomodará un poco, se comprensivo y deja que esta situación pase. Debes ser objetivo y constante y una vez estés claro todo, lucha por esa meta. Encuentras a una amistad que te orienta en algo que deseas. Llegarán nuevas oportunidades para ti. Aprovéchalas. No te aísles.

Horóscopo hoy Acuario 18 de septiembre de 2021

Acuario, te llaman por la aprobación de un plan o negocio que creías perdido. Estarás pensativo en tu futuro, deja que las cosas fluyan. Realizaras un trabajo en corto tiempo y será bien remunerado. Disputas por un dinero. sentirás miedo en separarte, será muy doloroso. El amor trae sorpresas a tu vida. El amor llega a tu corazón.

Horóscopo hoy Piscis 18 de septiembre de 2021

Piscis, debes saber en qué gastas y tratar de ahorrar en lo que puedas. Reunión familiar para tratar algo con bienes. Celebraciones y alegrías que parecen insignificantes pero que debes saber valorar. Debes implementar un cambio en tu vida que te permita lograr la mejor versión de ti mismo. Anímate a seguir adelante.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO