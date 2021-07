Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 19 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de julio de 2021

Aries, los tiempos laborales serán mejores por un cambio en tus rutinas diarias. Controla tus impulsos y organiza las tareas que tengas en el día. Te enfrentarás a un familiar cercado, uno con el que ya anteriormente has tenido problemas. Es el momento de hacer las paces y dejar los conflictos a un lado, alimenta la llama de tu relación.

Horóscopo hoy Tauro 19 de julio de 2021

Tauro, emprende con confianza un nuevo proyecto, pronto tendrás grandes ganancias. Pon atención en los concejos que te brindan las personas que quieren lo mejor para ti. La parte material no arreglará tu situación amorosa, los pequeños detalles relucen en los sentimientos. Plantea una rutina que te mantenga activo. Ten más fe.

Horóscopo hoy Géminis 19 de julio de 2021

Géminis, no es tiempo de emprender un negocio, las cosas se desmoronarán constantemente. Cambia algunos hábitos y no te exijas más de lo que puedes dar. Evita lo reencuentros, mira hacia adelante y vive nuevas experiencias. Dedícale un poco de tiempo a tu familia y amigos que has descuidado la parte social. No dejes de luchar.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de julio de 2021

Cáncer, enfrentarás cambios en el ámbito económico que afectarán tus finanzas. Personas con malas intenciones buscarán colocarte trabas, debes evitarlo. No dejes que los terceros interfieran en tus decisiones amorosas, eres tú quien tiene el control de tu vida. Has pensado tanto en el futuro que descuidaste tu presente.

Horóscopo hoy Leo 19 de julio de 2021

Leo, sé más organizado en tu vida profesional ya que estás propenso a cometer errores. Da prioridad a lo que realmente sea urgente y organiza tus finanzas con la ayuda de un familiar de lo contrario el desorden causará consecuencias. Vienen días de armonía para tu vida, esto te beneficiará en todos los aspectos. Sé paciente.

Horóscopo hoy Virgo 19 de julio de 2021

Virgo, el miedo a arriesgarte está haciéndote perder oportunidades grandiosas. Piensa bien en tus emociones antes de establecer una formalidad en tu relación, evalúa si es lo que realmente deseas hacer. Te estás ilusionando en vano, no te apegues a quién no te merece. Tómate un tiempo para ti y evita los excesos.

Horóscopo hoy Libra 19 de julio de 2021

Libra, no dejes que nadie te lastime, deja de ponerte de último lugar. Innova la relación, sal de la monotonía que les está agobiando a los dos. No tengas miedo a expresar tus sentimientos todo está alineado para que puedas armarte de valor. Recibirás fuertes críticas por cambios que has hecho en tu vida. Tiempo de ser feliz.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de julio de 2021

Escorpio, el afán por querer terminar muchas actividades en un día te está consumiendo, organiza tu tiempo y ve poco a poco. Intenta evitar cualquier conflicto en estos días, serán tiempos bastante movidos. Deja de buscar las mil y un razones para postergar tu felicidad, abre tu corazón. Ten paciencia, si esperas tu tiempo llegará lo que deseas.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de julio de 2021

Sagitario, discusión entre dos amigos te perjudicará a tal punto que tendrás que alejarte de uno de ellos. No seas esclavo de tus emociones, nadie que te haga sentir infeliz merece tu atención. Una persona muy especial está en la búsqueda de tu encuentro, sal de la rutina que puedes llevarte sorpresas. Todo lo que deseas deberás luchar por ello.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de julio de 2021

Capricornio, el cansancio de intenta una y otra vez puede motivarte a renunciar a tus objetivos, sin embargo, continúa que estás cerca de la victoria. Tendrás pruebas difíciles, pero saldrás de ellas victorioso. No eches a perder tu relación por una ilusión pasajera, evalúa bien lo que te conviene. Vuelve a organizar tu vida, concéntrate esta vez.

Horóscopo hoy Acuario 19 de julio de 2021

Acuario, será una temporada difícil, no dejes pasar ninguna oportunidad. Deberás luchar por aquello que te propusiste lograr, has estado mucho tiempo estático. La inestabilidad en tu relación se debe a una persona que ha querido perjudicarlos, mantente alerta. No compares el talento con la necesidad de brilla a como dé lugar.

Horóscopo hoy Piscis 19 de julio de 2021

Piscis, tienes temas pendientes que están afectando tu descanso, has ejercicios de respiración antes de dormir. Cumple con las horas de descanso, de esa forma rendirás mucho mejor. Las ideas negativas están perjudicando tu organismo. Organiza tus emociones y tus pensamientos, de esa forma tomarás las mejores decisiones.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio