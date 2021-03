Conoce aquí el Horóscopo de hoy, viernes 19 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de marzo de 2021

Aries, entrevista importante que te traerá buenas noticias. Pleitos a tu alrededor, evita inmiscuirte. Resuelves un problema que te preocupa. La ayuda que necesitas vendrá de donde menos lo esperas. No inventes nada, se claro con tus cosas. Utiliza mucho tu intuición, tu mejor carta será la reflexión y el análisis.

Horóscopo hoy Tauro 19 de marzo 2021

Tauro, exígete tomar buenas decisiones para obtener el resultado que te llevará al éxito. Escucha consejos de personas con gran experiencia. Un viaje que haces te separa de tus seres queridos. Te aventuras hacia territorios desconocidos en lo que se refiere a negocios, asegúrate de estar bien preparado. Crecimiento laboral y profesional.

Horóscopo hoy Géminis 19 de marzo de 2021

Géminis, nuevos acuerdos en el trabajo con respecto a tu contrato y salario. El estrés no te permite realizar tus obligaciones en tu casa o con algo que estás comprometido. Debes hacer terapias para mejorar problema de salud. Lo mejor será crecer en lo que se conoce, y no arriesgar en estos tiempos difíciles.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de marzo de 2021

Cáncer, nuevas propuestas de trabajo que te favorece. Un trabajo vinculado en otra ciudad trae productividad. Desconfías de personas cercanas que no son sinceras. Ten cuidado al discutir con tu pareja, puedes dañar o herir sus sentimientos, la relación podría verse afectada. Estarás sensible estos días, cálmate.

Horóscopo hoy Leo 19 de marzo de 2021

Leo, propuesta de un nuevo proyecto captará tu atención, piensa bien antes de decidir. Se reactiva la economía. Es momento que empieces a ahorrar. Apertura tu corazón para recibir lo que el universo tiene para ti. Celebraciones por metas alcanzadas, un nuevo camino se abre a pesar de las adversidades. Ten fe.

Horóscopo hoy Virgo 19 de marzo de 2021

Virgo, reuniones de negocios exitosas. Debes cuidar todo exceso en comida que te pueda provocar problemas de salud. Cuidado con infidelidades. Alguien te confiesa su amor, aunque te agrade sentirás desconfianza, no quieres sufrir más, dale la oportunidad para conocerse más. Buen augurio en el amor. Sé feliz.

Horóscopo hoy Libra 19 de marzo de 2021

Libra, en tu trabajo estarás creativo y colaborador con tus compañeros, serás el líder y eso te hará sentir bien y a gusto. Deberás resolver un conflicto familiar. Compartes con tus seres queridos, pero algo llamará tu atención, conversa con una persona joven de tu entorno, te necesita sobre todo de tus consejos.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de marzo de 2021

Escorpio, imprevistos económicos que afectarán tu estabilidad. Deberás romper con la rutina en el amor, lo que es esencial para el buen funcionamiento de la relación. Inicio de una nueva etapa en la vida de quienes están casados. Si tienes problemas para dormir, trata de relajarte antes de descansar, lee un libro.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de marzo de 2021

Sagitario, buena época para los negocios, piensa bien antes de decidir. Cuídate de estafadores o personas que se acerquen solo para aprovecharse de ti. Debes hacer un poco de ejercicio físico, ya sea manejar bicicleta o simplemente, pasear, te hará muy bien para relajarte. Aprovecha las oportunidades que no suceden a diario.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de marzo de 2021

Capricornio, estás pasando por una etapa difícil, llena de dudas y temores. No desesperes y buscar ayuda. No te sientas solo, pronto todo esto pasará y será un recuerdo. Una puerta se abre para ti. Aprovecha las oportunidades. Saca tu niño interior que tienes escondido y date la oportunidad de ser feliz, no te limites en nada.

Horóscopo hoy Acuario 19 de marzo de 2021

Acuario, se te presentará una oportunidad para emprender un negocio propio, deberás analizarlo bien y tomar la mejor decisión. Algo con una recepción de papeles. Organizas tu agenda. Las dietas sin orientación médica traen efectos negativos a tu organismo, come sano. Persona cercana se queja que no le atiendes.

Horóscopo hoy Piscis 19 de marzo de 2021

Piscis, cuidado con lo que sabes de otra persona, se reservado. Aprovecha el tiempo al máximo. Encontrarás un buen trabajo que te mantendrán ocupado, aunque sea temporal debes dar gracias y cuidarlo. Tu pareja está deseando que la sorprendas con una cena o con una declaración romántica, que esperas para hacerlo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio