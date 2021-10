Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 2 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de octubre de 2021

Aries, proyecta tus metas y visualiza el logro de ellas. Serás invitado a un evento social. En tu salud, debes cuidar tu alimentación. Experiencias nuevas en tu vida. No discutas con tu familia. Es buen momento para hacer importantes cambios en tu vida. Buena salud para ti y tus familiares. Recibes ayuda espiritual.

Horóscopo hoy Tauro 2 de octubre de 2021

Tauro, reflexiona sobre los asuntos personales que hasta ahora no han salido bien. Trabaja en secreto para lograr tus metas personales, manéjate con discreción y reserva. Ocúpate de tu salud mental. Conversación frecuente con una persona que conociste hace poco. Estarás por estos tiempos más dispuesto al romanticismo.

Horóscopo hoy Géminis 2 de octubre de 2021

Géminis, no te encierres en situaciones del pasado, suéltalo. Debes estar atento a una reunión donde no deberás faltar. Cuidado con alguien que se acerca con malas intenciones. La energía se enfocará en nuevos desafíos que requieren de mayor esfuerzo mental y físico. Compra o arreglo de un artefacto electrónico necesario.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de octubre de 2021

Cáncer, descubres a una persona que ha estado diciendo comentarios negativos hacia ti para perjudicarte. Estarás ansioso por una persona que esperas de hace un tiempo. No te sientas totalmente seguro en el lugar donde laboras, habrás personas detrás de ti esperando tus errores. Estarás en la búsqueda de la claridad. Cuídate de los chismes.

Horóscopo hoy Leo 2 de octubre de 2021

Leo, culminas un logro profesional. Se abren las puertas a un nuevo empleo. Conflictos con la familia de la persona que tienes a tu lado. Cuidado con lastimar a una mujer que tiene sentimientos por ti. Disfruta lo que tienes y afirma lo que eres. Rencor acumulado desata una enfermedad, mantén la calma y comienza a perdonar.

Horóscopo hoy Virgo 2 de octubre de 2021

Virgo, la dedicación será tu aliada para conseguir tus objetivos. No podrás llegar a tiempo a un lugar que te esperaban, debes estar atento y ser más precavido, ya que no será bueno. Realizas exámenes médicos que deberás resolver. Problemas amorosos te mantendrás desorientado. No lo pospongas tus sueños. Amor y apego a tu casa y familia.

Horóscopo hoy Libra 2 de octubre de 2021

Libra, será un día muy especial en tu vida. Te piden colaboración en tu trabajo para un nuevo proyecto. No puedes controlar las situaciones que están a tu alrededor deja que el resto viva su propia experiencia. Disfruta tu felicidad. Deberás conversar con una persona que está enfadada contigo. Disfrutas de una compañía amena.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de octubre de 2021

Escorpio, grandes cambios en el ámbito espiritual. Ganancias inesperadas en un proyecto. Alguien cercano te oculta algo. Un amigo te ofrece apoyo emocional. Llega algo esperado. Éxitos y triunfos cerca de ti, extiende tus brazos y recíbelos con amor y agradecimiento. Asistes a un evento donde conoces a alguien especial.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de octubre de 2021

Sagitario, cambios en tu vida que te harán reflexionar. Bajón en tu economía, es un ciclo que deberás mantenerte fuerte y resistir. Recibes ayuda económica. Sentirás la necesidad de proteger a alguien. Pagas unas deudas. Escuchas comentarios desfavorables de una persona cercana y deberás enfrentarlos con madurez.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de octubre de 2021

Capricornio, descubres las intenciones de una persona que te ha estado traicionando. Inicias estudios y haces cambios en la rutina de tu vida. Aprovecha tus conocimientos para lograr una meta. Amistad que te busca para pedirte apoyo emocional. Se abrirá nuevas puertas y tendrás la oportunidad de avanzar en un objetivo que te has trazado.

Horóscopo hoy Acuario 2 de octubre de 2021

Acuario, bienestar temporal. Debes administrar tus bienes. Identificas a las personas que te han querido perjudicar. Tensión en tu familia a raíz de una discusión. Mantén alejada a una persona que busca una relación contigo con malas intenciones. Evita discusiones con tus seres queridos. Llega la salida de algo que te tenia preocupado.

Horóscopo hoy Piscis 2 de octubre de 2021

Piscis, logras superar un obstáculo que no te deja avanzar en el ámbito espiritual. Estarás sintiendo que vives en una guerra emocional. Debes confiar mucho más en tus habilidades. Hecho curioso con música que te alegrará la tarde. Acercamiento positivo con una persona después de un alejamiento por mal entendido. Necesidad de reconocimiento.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO