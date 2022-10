Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 2 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 2 de octubre de 2022

Aries, manipulaciones de tu familia, evita un altercado en una reunión. Te sacrificas por otros. Recibes una llamada importante. No te niegues a ser feliz y próspero. Un sueño se cumple. Los miedos que tenías, los tiras a la basura. Sigue luchando. Interrumpes algo abruptamente por agotamiento nervioso. Renovación de dietas o sistemas de alimentación.

Horóscopo hoy Tauro 2 de octubre de 2022

Tauro, la vida te exige astucia. Debes tener prudencia para que todo lo que hagas sea para bien y logres tus metas. Que no termine el día sin que tu visión única del mundo aflore y sigas la voz de tu corazón. Cambio de criterios relacionados con la vida espiritual. Estarás más solidario, necesitas encontrarte contigo mismo.

Horóscopo hoy Géminis 2 de octubre de 2022

Géminis, te invitarán a un sitio donde te conviertes en el centro de atención. Olores que llaman tu atención y te hará recordar el pasado. Una mujer te da la mano en asuntos con documentos o propiedades. Percibirás con más énfasis cuando son hipócritas contigo. En el amor recuerdas una situación del pasado y se te dibuja una sonrisa.

Horóscopo hoy Cáncer 2 de octubre de 2022

Cáncer, logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. La sinceridad aclarará los malentendidos. Te esperan asombrosas experiencias que revolucionarán tu vida anímica y psicológica. No dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades.

Horóscopo hoy Leo 2 de octubre de 2022

Leo, repentinas oleadas de buena suerte. Tendrás la oportunidad de perfeccionar estudios en idiomas, lograr un máster o titularte. Te será posible mantener el ritmo de tu productividad, pero con irritantes retrasos monetarios. Limpieza de alguno de los desechos de amores pasados o situaciones que no dejaron buenas memorias.

Horóscopo hoy Virgo 2 de octubre de 2022

Virgo, los pensamientos negativos son la raíz de muchos problemas, elimínalos. Si algo no te gusta es la soledad, tienes ganas de compartir y conversar, por eso te frustra no poder hacerlo cuando quieres y con libertad. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y familia. Activación progresiva y paulatina, no te impacientes.

Horóscopo hoy Libra 2 de octubre de 2022

Libra, un dinero retrasado por fin llega a tus manos. No importan los tropiezos que tengas, tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Hay personas que te critican por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso y sigue adelante. Aléjate de las personas negativas, no te aportan nada bueno. Toma lo que necesitas y lo demás deséchalas.

Horóscopo hoy Escorpio 2 de octubre de 2022

Escorpio, viajes vinculados al trabajo. Evoluciones en medio de marcadas dificultades. Eres terco y eso es un punto a tu favor, cuando una idea se te mete en tu cabeza no te detienes hasta que lo logras, aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos.

Horóscopo hoy Sagitario 2 de octubre de 2022

Sagitario, las promesas incumplidas no son buenas. Tus amistades valoran tu lealtad y te lo hacen saber. Sigue adelante. Piensa bien las cosas de ahora en adelante, estarás intentando reactivarte luego de un bajón de energía o de la lentitud general. Comienza el día con un grato suceso afectivo que tiene que ver con una amistad que estaba lejos.

Horóscopo hoy Capricornio 2 de octubre de 2022

Capricornio, superando obstáculos. Detectas un punto débil en un “enemigo”. Deberás escuchar a un hombre con cultura e inteligencia porque su palabra te traerá luces. Vences obstáculos gracias a la ayuda de una persona importante. Se abren nuevos caminos para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante.

Horóscopo hoy Acuario 2 de octubre de 2022

Acuario, en el trabajo te ofrecerán nuevos retos, tú decides si aceptar o no. Tu familia necesita más apoyo de tu parte, no todo es trabajo, también es compartir con los tuyos. La paranoia y el miedo no te sirven para encontrarle salida a las situaciones que te preocupan. Iniciativas románticas, harás bien en renacer al amor.

Horóscopo hoy Piscis 2 de octubre de 2022

Piscis, la suerte te será favorable, semana de éxitos y oportunidades. Sentirás que tu alegría y tu felicidad son contagiosas y que se expanden a tu alrededor. Esto te hará muy feliz. No te pongas negativo, tu tienes la capacidad para reactivarte en el trabajo. Los problemas de pareja repercuten en otros miembros del núcleo familiar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 26 de setiembre al 2 de octubre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 26 de setiembre al 2 de octubre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO