Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 20 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de enero de 2021

Aries, intenta mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Disfruta de cada momento. Organiza tu tiempo.

Horóscopo hoy Tauro 20 de enero de 2021

Tauro, dedica tiempo a las plantas para canalizar el estrés. Hacer juegos de memoria o escribir pensamientos calmaran tu nerviosismo en estos momentos. Debes de aprovechar el tiempo haciendo actividades que te ayuden a armonizar y equilibrar tus emociones. No centres tu atención en cosas tristes. Alégrate con lo que tienes.

Horóscopo hoy Géminis 20 de enero de 2021

Géminis, si hoy no sabes cómo comenzar tu día, te sugiero que actúes en función a tus gustos: leer un libro, pintar, escribir poesías o tocar algún instrumento musical. Pero si sientes que esto no te llena puedes dedicarte a preparar ricos postres para las personas que están contigo. Este será un gran día. Te reúnes con la familia.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de enero de 2021

Cáncer, si no haces cambios en tus hábitos entraras en depresión, levántate temprano y haz ejercicios para que liberes toxinas y te recargues de buena energía. Empieza a comer saludable para que tu organismo se desintoxique. Cambia tu rutina de vida para que no decaigas, hay muchas cosas que hacer en casa. No pierdas el tiempo.

Horóscopo hoy Leo 20 de enero de 2021

Leo, conversa con tu pareja y construyan algo en común y hagan planes a largo plazo. Y si estas solo, ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. Te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro. Emprende ese camino no tengas miedo. Cuidado con tu billetera.

Horóscopo hoy Virgo 20 de enero de 2021

Virgo, tratas de no enredar tu vida dejándote llevar por la corriente y te adaptas a sus altibajos, define en que momento debes tomar esa decisión que cambiara todo y no dejes pasar la oportunidad que quizás sería la más importante en tu vida. No dejes para mañana las decisiones que puedes tomar hoy. Con Fe y amor.

Horóscopo hoy Libra 20 de enero de 2021

Libra, se abren nuevas posibilidades para ti, no dudes y date la oportunidad de salir adelante. Pide concejos de quien tenga más experiencia en ese tema y toma una decisión. Si tu estas bien los que te rodean también estarán bien y felices. Es el inicio de una etapa positiva para ti y para tu familia. El amor toca a tu corazón.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de enero de 2021

Escorpio, te estas adaptando muy bien a la situación, pero debes seguir haciendo cambios a tu vida y no quedarte conformándote con lo que ya has logrado. Debes ir por mas, evalúa otras posibilidades y mira todo desde otro ángulo, así obtendrás más ideas y veras que tu vida cambiara para bien. Cuidado perder tu celular.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de enero de 2021

Sagitario, si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar el día, tranquilo, concéntrate y haz algo práctico. Ordena tu casa, repara algo, juega con tu mascota o llama a alguien para conversar. Si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Persona a quien te ofendió.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de enero de 2021

Capricornio, te sientes muy cargado, debes de liberarte de esa mala energía. Date la oportunidad de disfrutar el día con todo lo que te rodea: cocina, limpia, ve tele, conversa con quien te acompañe, haz llamadas. Haz todo aquello que desees realizar de manera relajada y tranquila. Te sentirás mejor. Deberás organizar tus gastos.

Horóscopo hoy Acuario 20 de enero de 2021

Acuario, estas teniendo mucho sueño durante el día y esto se debe a que estas muy cargado y preocupado, haz meditación escucha música con sonidos de la naturaleza, te ayudara a equilibrarte y veras que en pocos días te sentirás mejor y con buen ánimo. El sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe. Descansa mejor.

Horóscopo hoy Piscis 20 de enero de 2021

Piscis, analiza tu situación actual. Deja de pensar tanto en aquello que desearías haber hecho o a donde estarías ahorita, actúa basándote en hechos reales y actuales. Encontraras una salida a todo o que te aqueja con tranquilidad y aprende a ser constante. Se reservado con tus cosas y precavido. Lee un libro y relájate.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio