Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 20 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de julio de 2021

Aries, la confianza que tienes en ti mismo ayudará a cerrar importantes acuerdos. Vienes arrastrando karmas del pasado, debes buscar la forma de limpiarte. Deja de buscar a quién te ha hecho tanto daño, comienza a pensar en ti primero. Hazle caso a tu sexto sentido sobre las personas que conoces, estará muy acertado.

Horóscopo hoy Tauro 20 de julio de 2021

Tauro, el reconocimiento por tu bien desempeño se verá reflejado en tus ingresos. Ten cuidado con los accidentes y descuidos en estos días. Tu familia siempre estará para ti cuando los necesites, búscalos ahora que estás necesitándolos. No estás haciendo tiempo para ti mismo, te estás olvidando de tu bienestar. Relájate un poco te hará bien.

Horóscopo hoy Géminis 20 de julio de 2021

Géminis, valora el tiempo que tu pareja te ha dedicado, hace un esfuerzo por complacerte. Te invitarán a un lugar que no te conviene ir, sigue tus instintos. El orgullo déjalo a un lado y da tu brazo a torcer, no puedes ganar todas las discusiones. Muy pronto conocerás a alguien con quién vivirás una relación muy pasional. Reunión familiar con alegrías.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de julio de 2021

Cáncer, las mentiras no te llevarán a ningún lado, debes sincerarte con tu pareja. Un error del pasado tomará represarías contra ti, busca el apoyo en tu familia. Una persona de confianza que está cerca de tu pareja tiene mala intenciones para ustedes, mantente alerta. Siempre habrá un buen momento para una buena plática con tus amigos.

Horóscopo hoy Leo 20 de julio de 2021

Leo, un familiar de tu pareja estará más cerca de lo que crees, esto podría causar una separación. Cambios en tu vida te harán replantear decisiones. Siempre hay un mejor camino más allá de la ruptura para solucionar las cosas, no se dejen llevar por la ira. Estarás en un estado de desconcierto y desilusión por una noticia.

Horóscopo hoy Virgo 20 de julio de 2021

Virgo, alguien que está pasando una difícil situación buscará apoyo en ti. Has sido muy exigente contigo mismo, baja la presión. Regula tus emociones y no dejes que perjudiquen tu día a día, la comunicación siempre será importante. Hay una persona que tiene muy buenas intenciones contigo y no has querido aceptarla en tu vida.

Horóscopo hoy Libra 20 de julio de 2021

Libra, las emociones alteradas afectan tus defensas, debes cuidarte. Ten cuidado con las palabras que usas para expresar tus sentimientos, estas pueden ser malinterpretadas y alguien podría salir lastimado. Una persona muy especial está interesada en ti y no has puesto la atención suficiente. Evita discusiones innecesarias.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de julio de 2021

Escorpio, eres un pilar importante en tu trabajo, y debes mantener este estado porque buscarán perjudicarte. Se vienen tiempos de éxito para ti gracias a todos los esfuerzos que has venido haciendo. Estás buscando apoyo en las personas equivocadas, por eso sientes que no sales del problema que te agobia. Toma más agua para la salud.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de julio de 2021

Sagitario, estás pensando mucho en la respuesta que debes dar sobre ese emprendimiento, anímate. Ciclos tóxicos del pasado se cierran y un nuevo amor llega a tu vida. Cuidado con las falsas amistades que solo buscan intereses propios. Posterga todo trámite de adquisición de inmueble, no es el mejor momento para endeudarte.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de julio de 2021

Capricornio, acepta el consejo que tiene para ti una persona cercana a tu núcleo laboral. Déjate ayudar, no es momento de demostrar cuan independiente eres. Vas a ser muy fuerte ante una noticia que no te esperabas, no dejes que tu cabeza pierda el control. Ten cuidado con documentos sin asesoría, te quieren tender una trampa.

Horóscopo hoy Acuario 20 de julio de 2021

Acuario, conocerás a una persona que se hará pasar por una buena persona para hacerte daño. Te tocará pasar por una fuerte etapa que te ayudará a descubrir a las personas que realmente están a tu lado. Piensa antes de actuar, debes tener paciencia a la hora de discutir con tu pareja, no lleves todo al límite. Lucha por tus sueños, lo lograrás.

Horóscopo hoy Piscis 20 de julio de 2021

Piscis, vendrán días difíciles, no pierdas la calma. No juegues con la paciencia de las personas, esto te va a jugar en contra. Busca compañía, no necesariamente debe ser amorosa, comparte con una persona especial este día y dedícalo a divertirte. Tendrás una gran energía positiva, solo debes buscar la forma de aprovecharla y regularla.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio