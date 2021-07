Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 21 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de julio de 2021

Aries, alguien te quiere inquietar con un nuevo proyecto, deberás evaluarlo bien y no dejarte llevar por la primera impresión. Si algo que vez no te agrada, mantente al margen y solo realiza tus actividades. Vendrán nuevas oportunidades a tu vida esta semana. Tienes derecho a ser feliz, deja de pensar que no mereces lo que tienes actualmente.

Horóscopo hoy Tauro 21 de julio de 2021

Tauro, una decisión entre dos personas que se encuentran cerca de ti puede cambiar el rumbo de tu vida, vendrán grandes cambios y deberás estar preparado. La impulsividad de un familiar joven traerá conflictos, debes orientarlo y apoyarlo a que se equilibre. La timidez es el enemigo de tus encantos, haz a un lado tus inseguridades.

Horóscopo hoy Géminis 21 de julio de 2021

Géminis, hoy no habrá nada que te pueda quitar la felicidad que expresa tu rostro. Pasarán acontecimientos inesperados que cambiarán totalmente tus planes. Este es un buen momento para establecer relaciones sentimentales, date una oportunidad. Haz lo que amas hacer y busca apoyo solo de quien te ama y confías. Avanzas rápidamente.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de julio de 2021

Cáncer, viene una alta carga laboral que podrá a prueba tus conocimientos. Mantente optimista, el pesimismo te ha afectado en varios ámbitos de tu vida. Ábrete a la ayuda de otras personas, no te quedes con los sentimientos guardados. Debes procurar aprovechar los tiempos, organízate mejor y obtendrás grandes resultados.

Horóscopo hoy Leo 21 de julio de 2021

Leo, tendrás la fuerza para superar cualquier obstáculo que se aparezca. Dosifica de la mejor manera tu energía, de forma que pueda estar bien distribuida durante toda la semana. En el ámbito familiar deberás aprender a compartir responsabilidades y aprender a delegar. El amor llega de donde menos lo esperamos, abre tu mente.

Horóscopo hoy Virgo 21 de julio de 2021

Virgo, te tocará tomar una difícil decisión que involucrará a un familiar cercano. Rodéate de personas que compartan tus intereses, debes dejar a un lado las personas que no van en tu misma sintonía. Los nervios están traicionándote, debes mejorar la seguridad en ti mismo. Una persona que llega a tu vida te llenará buenas energías y alegrías.

Horóscopo hoy Libra 21 de julio de 2021

Libra, un conflicto te generará más estrés de la habitual, intenta relajarte para evitar cualquier inconveniente físico. Has tomado malas decisiones mientras estás enfadado, debes tomar aire y pensar antes de actuar. Experimentarás nuevas emociones que le darán felicidad plena. Evita juntarte con personas negativas.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de julio de 2021

Escorpio, deja de pensar en situaciones que tú mismo no puedes controlar, deja esto a tiempo y ve lo positivo y aprendizaje. Un tema familiar te mantendrá disperso estos días, intenta, aunque sea difícil mantener tu mente en donde estás. Una conversación te acercará a tu alma gemela y te darás cuenta que no es el físico lo importante.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de julio de 2021

Sagitario, debes hacer lo que realmente amas hacer y olvidar a todo eso que perjudica tu salud mental. Un favor que has hecho en el pasado sale a relucir en la actualidad, siempre lo bueno se compensa. Hay una conversación pendiente con una persona muy cercana a ti, no dejes que el silencio le responda. Piensa en positivo y atraerás cosas buenas.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de julio de 2021

Capricornio, a pesar de que amas la independencia, el apoyo de terceros también es necesario y más en estos momentos, acepta momentáneamente la ayuda. Has colocado tantas trabas mentales a tus objetivos que difícilmente se llevan a cabo, se positivo y practica la paciencia. No te des por vencido hasta lograr el objetivo que te has trazado.

Horóscopo hoy Acuario 21 de julio de 2021

Acuario, piensa en ti antes que en los demás, la preocupación por terceros causará molestias que retrasarán tus objetivos. Hoy será un día especial para la reunión familiar, tanto ellos como tú necesitan fortalecer los lazos. Por las noches conseguirás la paz que tanto anhelabas, eso se debe al trabajo espiritual. En caso de que requieras ayuda, pídela.

Horóscopo hoy Piscis 21 de julio de 2021

Piscis, fortalece tus habilidades capacitándote en algo que amas hacer, no todo debe ser por fin lucrativo, hazlo por diversión. Hoy conseguirás las soluciones que tanto estabas buscando. Conexiones con nuevas personas harán surgir una nueva amistad que será tu apoyo en los momentos que más necesites. Estarás tranquilo con tu decisión.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio