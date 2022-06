Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 21 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de junio de 2022

Aries, momento de reflexionar sobre tus finanzas. Deseos de salir a compartir con la pareja o amigos, ten cuidado, toma tus precauciones aún no es tiempo de hacer nuestra vida normal. No dejes las cosas para después, se te está pasando el tiempo y hay cosas pendientes por hacer. Actívate no te detengas. Nueva oportunidad. Día especial para el amor.

Horóscopo hoy Tauro 21 de junio de 2022

Tauro, tómate una pausa en tus cosas, organízate y vuelve a empezar. Nuevas ideas que pones en práctica. Antes de hacer algo piensa bien las consecuencias. Acuérdate el que hace bien le va bien. No permitas que maltraten a un familiar tuyo. Cuidado con decisiones apresuradas. En la salud estarás con malestares en el cuerpo. Cuídate de cosas heladas que te hace mal.

Horóscopo hoy Géminis 21 de junio de 2022

Géminis, las cosas pasan por algo, piensa antes de actuar. Planificaras un viaje para más adelante, deberás esperar para hacerlo, pero te emocionara planearlo. En la vida hay amores que no puedes olvidar, por más que pase el tiempo. Estarás recordando a ese amor del pasado y veras la manera de buscarlo y hablarle. Emociones que no puedes controlar.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de junio de 2022

Cáncer, tiempo de lucha y de sacrificios para lograr tus metas. Has cambiado y para bien. modificarás algo en tu rutina de vida para aprovechar el tiempo en cosas productivas. Te preparas para algo importante. Te han ocurrido cosas inesperadas, no es fácil todo esto, pero dentro de todo lo estás haciendo bien, ahora valoras más cosas que antes.

Horóscopo hoy Leo 21 de junio de 2022

Leo, una noticia en el trabajo que te sacara de tus casillas. Debes ser más discreto en lo que haces. Esfuérzate más en lo laboral. Alcanza tus objetivos y que nadie te detenga. Debes de disfrutar los pequeños placeres de la vida. controla tus nervios haciendo actividades de distracción, como por ejemplo ver una película o algún juego de mesa con la familia.

Horóscopo hoy Virgo 21 de junio de 2022

Virgo, hoy será un gran día, aprovéchalo al máximo. Buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Cuídate de vecinos que no son buenos amigos. Inicias un proyecto con mucho entusiasmo, suerte en este nuevo emprendimiento. Busca claridad en lo que quieres.

Horóscopo hoy Libra 21 de junio de 2022

Libra, por todo tu esfuerzo, recibirás buenas noticias. El universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Bendice y agradece lo que tienes. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. Haz una afirmación positiva todos los días en lo que quieres, repite YO TODO LO PUEDO.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de junio de 2022

Escorpio, se acerca un gran cambio en tu vida, abre tu corazón. Te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Sé más positivo. Tu vida da un giro. Pídele a dios y los ángeles protección y guía. Si algo te molesta déjalo ir, no te enfoques en lo que no te conviene. Deja que las cosas fluyan. Recibirás noticias de embarazo cerca de ti.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de junio de 2022

Sagitario, escucha tu yo interior, déjate llevar. No renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Escucha tu intuición o tu voz interna para que puedas hacer las cosas bien. Saldrás adelante, solo que te costará un poco. Un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de junio de 2022

Capricornio, hoy se abre una puerta, se agradecido por esto. Ten seguridad en lo que haces. Necesitas un cambio de look, es buen momento de consentirte. Tendrás claridad en tus sentimientos con alguien, solo falta que lo manifiestes. Un encuentro con una persona especial te motivara. La ilusión es el motor que te faltaba para darte fuerzas de seguir adelante.

Horóscopo hoy Acuario 21 de junio de 2022

Acuario, no todo será como lo planificas. Las cosas estarán un poco detenidas y te causará intranquilidad. Se verá afectado tu descanso a la hora de dormir. Tendrás preocupación por cosas que esperas. Debes estar atento en la calle cuando manejes o camines, puede que te ocurra un percance por falta de sueño. Tu palabra clave es EL TIEMPO.

Horóscopo hoy Piscis 21 de junio de 2022

Piscis, estarás pendiente de una plata que prestaste, no discutas por dinero porque te trae atrasos a tu vida, habla tranquilo y llega a un acuerdo de pagos, aunque sea por partes. Nuevas aperturas en lo laboral, tendrás más responsabilidades que antes. Un compañero que se va del trabajo te causa tristeza. Recuerda que todo pasa por algo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

