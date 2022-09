Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 21 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de setiembre de 2022

Aries, alguien con quien has tenido afinidad te presentará una gran propuesta laboral. Debes escuchar más a quien te rodea, no dejes que el egoísmo te invada. Rodéate de tu familia, encontraras en ellos el amor verdadero. Se aclara un malentendido con la pareja. Saldrás del laberinto que te sentías atrapado. Alguien te expresa su cariño.

Horóscopo hoy Tauro 21 de setiembre de 2022

Tauro, todo a su tiempo, deja de acelerar las cosas. Evita peleas, sobre todo la calle. Encuentras la clave de un acertijo que no habías entendido hasta ahora y resuelves el problema. Busca un tiempo para ti, no todo puede ser para los demás. Intenta realizar técnicas de relajación y meditación. Modera las comidas y toma más agua.

Horóscopo hoy Géminis 21 de setiembre de 2022

Géminis, estos meses has hecho gastos innecesarios que te han traído consecuencias, controla tus ingresos. No todas las personas son iguales, esta vez podrás confiar en una persona que te brinda su ayuda. consume Vitamina C en tu alimentación diaria. Tienes protección del cielo, no lo olvides. No estás solo, no lo olvides.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de setiembre de 2022

Cáncer, laboras en algo que sabes hacer, que manejas a tu antojo. Pero cuidado, hay una situación nueva que puede traer problemas. A veces el día a día demanda tiempo al punto que nos olvidamos de nosotros mismos. El apego puede traer sufrimiento, controla tus emociones. Los dolores de pecho pueden ser parte del estrés.

Horóscopo hoy Leo 21 de setiembre de 2022

Leo, un cambio de aires se aproxima y debes prepararte para eso. Te liberas de un compromiso molesto, es hora que pienses también en ti. Los amigos como ángeles que estarán contigo en las buenas y en las malas. Añoras vacacionar en familia. Es momento de cambiar, hay una persona que intentará perturbar tu felicidad, mucho cuidado.

Horóscopo hoy Virgo 21 de setiembre de 2022

Virgo, has pasado lo peor, esto solo ha demostrado lo fuerte que eres. Escucha las palabras de aquellos que quieren lo mejor para ti, no cae mal un poco de experiencia. Olvida el resentimiento, no logras nada bueno con eso. Pendiente de documento por firmar. Chequeo médico que por fin podrás realizarte. Llénate de valor y expresa tus sentimientos.

Horóscopo hoy Libra 21 de setiembre de 2022

Libra, el camino ha sido difícil, pero por fin llegará tu recompensa. Debes ordenar y poner en la balanza algunas cosas, prioriza y ejecuta lo más factible. No podrán decir que no haces las cosas que te propones, darás lo mejor de ti. Aunque has buscado mejorar tu salud, has sido inconstante, trabaja en tu disciplina.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de setiembre de 2022

Escorpio, estás haciendo muchas actividades a la vez y no estás enfocado en lo que realmente importa, atento. Vienen días de pasión, abre tu corazón y déjate llevar. Piensa primero en ti. Recuerda que el amor no es posesión, mucho cuidado. Las alergias son el resultado de hacer cosas que no queremos hacer, busca que te puede estar perjudicando.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de setiembre de 2022

Sagitario, apóyate en los que te aman y libérate de esa angustia. Tomate un fin de semanas y desconéctate de todo. Una persona te busca para sentirse querido momentáneamente, nada serio, evalúa si te conviene. Cuidado con los hijos, si es que andan en malos pasos o con malas juntas. Olvida el resentimiento y mira el lado lindo de las personas.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de setiembre de 2022

Capricornio, llegarán bendiciones inesperadas a tu vida, abre tu corazón y recíbelas con la mejor actitud. Esta vez la oportunidad te ha llegado por una segunda vez, no la dejes pasar. Dale a los que te quieren tu corazón y confianza, ellos te tratarán con amor y fidelidad. Lo detenido avanza para tu tranquilidad. Respira y dale una pausa a tu día para descansar.

Horóscopo hoy Acuario 21 de setiembre de 2022

Acuario, sospechas de traición comienzan a tomar forma y se convierten en una realidad, mantente atento. Deseas quitarte un peso de encima, delega responsabilidades. Una Amiga te pide ayuda. Acontecimientos inesperados a raíz de un cambio de planes. Deja fluir las cosas en el amor. La monotonía se está apoderando de tu vida, da un giro de 180.

Horóscopo hoy Piscis 21 de setiembre de 2022

Piscis, llega un buen momento luego de gran esfuerzo. No dudes de tu atractivo natural, cree en ti y demuestra seguridad ante los demás. Éxito en tu vida. Sentirás que tu relación se deteriora por el tiempo y la monotonía, siempre es un buen momento para comunicarse Los silencios también son peligrosos, saca todo ese resentimiento de ti.

