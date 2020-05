Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 22 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de mayo de 2020

Aries, tenías muchas expectativas de algo que lamentablemente no pudiste lograr y eso te entristece, y te desanima. Debes comprender que no todo lo que deseas se podrá cumplir, lo que si puedes es proponerte hacer cosas que con el tiempo te darán buenos frutos y satisfacciones. No te aferres a lo imposible.

Horóscopo hoy Tauro 22 de mayo de 2020

Tauro, tendrás un éxito en el plano amoroso, los astros están a tu favor dándote la energía suficiente para lograr tus metas y encontrar la felicidad. aprovecha este momento y llénate de energía positiva, rodéate de gente que te aporte ideas nuevas y comienza a planificarte mejor para luchar por tus sueños.

Horóscopo hoy Géminis 22 de mayo de 2020

Géminis, tendrás la posibilidad de cambiar de trabajo, debes analizarlo bien antes de tomar una decisión final. Si es necesario pide consejos a personas que, a través de su experiencia, puedan ayudarte a decidir. En casa estarán contentos con tus nuevos logros y sentirás que estás avanzando y creciendo.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de mayo de 2020

Cáncer, un familiar que estaba lejos regresará a tu lado, al principio estarás preocupado por su situación, pero pasado un tiempo lo ayudarás a salir adelante, será difícil pero sabrás como hacerlo. Te sentirás motivado y lucharás con más ganas por las cosas que quieres lograr. Toda ayuda será recompensada.

Horóscopo hoy Leo 22 de mayo de 2020

Leo, estarás concentrado en el desarrollo de tus proyectos y llevarán tiempo en culminarlos. Tranquilo no desesperes porque el resultado saldrá favorable y te motivará a realizar más cosas. Descuidarás un poco tu persona. Tu familia te pedirá que los atiendas más. Administra mejor tu tiempo.

Horóscopo hoy Virgo 22 de mayo de 2020

Virgo, hoy Te sentirás emocionado por hablar con alguien. Has estado muy tenso y necesitas distraerte para relajarte, pero al final evitarás esa conversación. Debes dejarte fluir y hacer lo que tu corazón te diga, disfruta cada momento. No pierdas la oportunidad y dialoga con esa persona, te hará bien.

Horóscopo hoy Libra 22 de mayo de 2020

Libra, te parece que el camino hacia el éxito es largo. Lo que no te das cuenta es que en esa trayectoria hay muchas cosas que aprender y sacrificar. Pon en práctica lo aprendido y verás que el camino será más corto y llegarás al éxito. No te quejes por lo que aún no tienes y disfruta lo que es tuyo.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de mayo de 2020

Escorpio, después de un tiempo de peleas con una persona, la tranquilidad volverá y te estarás reconciliando. Dándose una nueva oportunidad. Ahora a actuar con cautela y controlando los impulsos. Prevalecerá el corazón ante el resentimiento. El amor todo lo puede y más si es mutuo. Date una nueva oportunidad.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de mayo de 2020

Sagitario, atravesarás una situación delicada en casa con un familiar, tranquilízate y no pierdas la fe. Es un momento que pasará dejando una gran lección a la familia, los unirá más y se fortalecerán los lazos familiares. Esta situación saldrá favorable y pronto sonreirás agradeciendo al cielo por todo.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de mayo de 2020

Capricornio, sentirás mucha pena porque debes de hacer un cambio que no tenías previsto por ahora. Todo pasa por algo y esta situación traerá a ti nuevas enseñanzas. Siempre habrá una salida, pide opiniones de amistades o familia y tómalas en cuenta antes de decidir. Hazte fuerte, no dudes de ti mismo.

Horóscopo hoy Acuario 22 de mayo de 2020

Acuario, te sentirás motivado sobre nuevas ideas y tendrás que analizarlas bien para luego ejecutarlas. Esa inspiración te ayudará a tomar la mejor decisión. Pensarás en comprar cosas que faltan en casa y verás la forma de adquirirlas, pero hazlo sin prisa, administrando bien tu dinero.

Horóscopo hoy Piscis 22 de mayo de 2020

Piscis, hoy estarás recordando cosas del pasado, vendrán a tu mente personas que hace tiempo no ves. Es momento de retomar comunicación con alguna de ellas. Puedes mandarle mensajes y entablar conversaciones que te darán alegría. Te darás cuenta lo importante que es conservar con ciertas amistades del pasado

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio