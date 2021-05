Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 22 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de mayo de 2021

Aries, algo está pasando en casa, observa bien a tu alrededor. Tienes ideas y planes maravillosos, ejecútalos. Querrán impedirte cumplir objetivos que te has trazado con gran esmero, abre bien los ojos. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Hablas con un abogado, arreglas unos documentos.

Horóscopo hoy Tauro 22 de mayo de 2021

Tauro, en la salud, deberás tener cuidado con problemas gástricos. Cierto chequeo del hígado. Aprovecha las buenas personas que te rodean y te apoyan, valen oro. Tu opinión e ideas no serán fácilmente aceptadas por los demás, pero esto no debe afectarte mientras la crítica sea constructiva. Ten cuidado con las decisiones apresuradas.

Horóscopo hoy Géminis 22 de mayo de 2021

Géminis, habla con tu pareja, debes estar en armonía. Saca esta semana un chequeo médico, has descuidado tu salid por mucho tiempo. Es momento para disfrutar el amor y cariño que recibes, abre tu corazón. Te sientes en el aire por cosas que no puedes concretar. Vas a hacer algo y te vas a arrepentir, piensa antes de actuar.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de mayo de 2021

Cáncer, aprovecha el momento, las oportunidades no se dan tan fáciles. Realiza ejercicios de respiración, será clave para bajar la presión que tienes actualmente. Tendrás un encuentro poco habitual con una persona de tu trabajo. Se consciente de quien eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate.

Horóscopo hoy Leo 22 de mayo de 2021

Leo, ha llegado el momento de iniciar una relación que parece ser prometedora. No tomes en cuenta las malas intenciones del resto, enfócate en tus objetivos. Habrá una situación injusta y no debes callar, denuncia aquello que te perjudique o haga daño. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta.

Horóscopo hoy Virgo 22 de mayo de 2021

Virgo, descubres que alguien te está mintiendo. Alegrías y celebraciones en este día. Eres muy importante para una persona que confía ciegamente en ti, no le defraudes. Las relaciones de pareja puedes sumergirse en una profunda crisis. Vas a tener una relación con alguien que su mente está enfocada en otra persona, ten cuidado.

Horóscopo hoy Libra 22 de mayo de 2021

Libra, mantente optimista, el pesimismo te ha afectado en varios ámbitos de tu vida. En la soledad también aprendemos a amar, aprovecha este tiempo para enamorarte de ti y ofrecerte lo mejor. Se concretan lazos con la llegada de una bendición. Vas a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de mayo de 2021

Escorpio, toma un tiempo de soledad para pensar en tus planes a futuro. La vida te da la oportunidad de ser feliz con personas maravillosas, aprovéchalas. Eviten los sarcasmos, en una relación deben cuidarse, no herirse. Problemas en el hogar que necesitan de tu atención. Nunca es tarde para cambiar y mejorar, todo en su momento.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de mayo de 2021

Sagitario, sacas de tu vida a personas que no hacen bien su trabajo. Es tiempo de introspección, toma todo lo negativo como enseñanzas. Compartirás momentos inolvidables con personas que no veías de hace mucho tiempo. Cuidado con lo que firmes que pueda ser usado en tu contra. Tienes pendiente un viaje por carretera.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de mayo de 2021

Capricornio, vienes arrastrando karmas del pasado, debes buscar la forma de limpiarte. Ten cuidado con las palabras que usas para expresar tus sentimientos, estas pueden ser malinterpretadas y alguien podría salir lastimado. Te sientas con tu pareja para arreglar cosa. Vendrán nuevas oportunidades a tu vida esta semana.

Horóscopo hoy Acuario 22 de mayo de 2021

Acuario, todo llegará rápidamente a tus manos, toma la mejor decisión. Cambios en tu vida te harán replantear decisiones. Conflictos con una mujer mayor complican tu relación familiar. Recibirás un dinero. Adminístrate. Será un día donde te enriquecerás de conocimiento que servirá de herramienta.

Horóscopo hoy Piscis 22 de mayo de 2021

Piscis, crees que el tiempo pasa demasiado rápido y sientes que no has hecho casi nada, tranquilo y piensa, que todo lo lograrás con paciencia y persistencia. Ten cuidado con los accidentes, mantente atento cuando salgas a la calle. Se te daña tu vehículo. No gastes tus energías en personas que no suman en tu vida.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio