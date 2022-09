Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 22 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de setiembre de 2022

Aries, tienes un talento natural para hacer las cosas en el momento preciso, ese es tu fuerte. No sientas miedo en expresar tus ideas y hacer algo realmente innovador. Imprimes dulzura en lo que haces, dejas una huella perfumada de ti y de tu mágica presencia en todas las personas que te conocen bien. Tu palabra clave es el Amor.

Horóscopo hoy Tauro 22 de setiembre de 2022

Tauro, busca el mejor momento y las mejores palabras para expresar eso que tienes que decir. Tres son multitud, no dejes que se metan en tu relación. Un muy buen amigo que tienes por las redes te pide ayuda, apóyalo en lo que puedas sin que cause incomodidad en tu familia. La migraña es parte de la angustia. Malas intenciones de tu entorno buscan perjudicarte.

Horóscopo hoy Géminis 22 de setiembre de 2022

Géminis, llega un dinero esperado después de un gran esfuerzo. Propuesta para un plan de negocios. Deja atrás el pasado, no es saludable. Debes tener cuidado con las palabras que utilices para expresar tus emociones. Llegas a un acuerdo con un amigo para evitar problemas a futuro. Te traen algo del exterior, la llegada de alguien especial.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de setiembre de 2022

Cáncer, no desperdicies las oportunidades, toma en cuenta los consejos de una persona cercana. Hecho delicado con prendas de oro o con billetera, puede que se extravíe o te roben. Alguien con quien has tenido afinidad te presentará una gran propuesta laboral. Intentarán sabotear tu felicidad, mucho cuidado. Realiza técnicas de relajación y meditación.

Horóscopo hoy Leo 22 de setiembre de 2022

Leo, tienes un buen ritmo de trabajo, pero estás entrando en una peligrosa zona de confort. El estrés y el cansancio se apoderan de ti, relájate y descansa un poco. Un nuevo comienzo en un trabajo. Comienzas a nivelarte económicamente. Ten fe y confía en ti mismo. Debes escuchar más a quien te rodea, no dejes que el egoísmo te invada.

Horóscopo hoy Virgo 22 de setiembre de 2022

Virgo, las alergias son el resultado de hacer cosas que no queremos hacer, busca que te puede estar perjudicando. El cansancio que te agobia puede ser parte del estrés de tus días. Los dolores de pecho pueden ser parte de malos hábitos causados por el estrés. Encontrarás en ti aquello que tanto buscabas en los demás y te sentirás realmente pleno.

Horóscopo hoy Libra 22 de setiembre de 2022

Libra, el camino ha sido difícil, pero por fin llegará tu recompensa. No quieres que te molesten con responsabilidades extras, ten paciencia y comprende a los demás. Cuida tu relación sentimental o familiar, vienen problemas por tensiones, es cuestión de equilibrar las cosas. Apóyate en los que te aman y libérate de esa angustia.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de setiembre de 2022

Escorpio, tienes las herramientas perfectas para poder solventar ese proyecto, confía en ti. La vida te devuelve lo que has hecho, las cosas se empiezan a ordenar. Ten fe en ti y en lo que haces. Cuida tus riñones. A veces el día a día demanda tiempo al punto que nos olvidamos de nosotros mismos. Recuerda que el amor no es posesión, mucho cuidado.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de setiembre de 2022

Sagitario, acuerdo por una venta de un bien que por fin se concreta. Recibes una llamada importante y reactivas un plan de trabajo. Has pasado lo peor, esto solo ha demostrado lo fuerte que eres. Una amiga te dice que necesitan hablar, muchas cosas se aclararán. Te sientes solo porque quieres, te rodeas de personas que te quieren, búscalas.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de setiembre de 2022

Capricornio, llegan ingresos inesperados, cuida tu economía, no malgastes. Aunque has buscado mejorar tu salud, has sido inconstante, trabaja en tu disciplina. No todas las personas son iguales, debes aprender a continuar. Evita peleas familiares, no será bueno para tu hogar. Alguien cercano rompe su silencio, te enterarás de un secreto.

Horóscopo hoy Acuario 22 de setiembre de 2022

Acuario, aumento de sueldo que estaba pendiente, se concreta. Un afecto del pasado y una conversación sincera con alguien especial. Concreta una fecha para reunirte con la familia para tratar diversos temas. No bebas de más, cuídate. Recuperas un dinero invertido. Donde pones el ojo, pones la bala, estas con buena energía, aprovéchala.

Horóscopo hoy Piscis 22 de setiembre de 2022

Piscis, si le ves tantos defectos a esa persona quiere decir que no va contigo, decide rápido, te gusta o no te gusta. Dos corazones que se reencuentran a través de las redes. Se resuelve un asunto legal con abogados. Una amiga te ayuda en tu trabajo, todo saldrá bien. Reunión familiar por negocio o arreglo de papeles.

