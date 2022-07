Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 24 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de julio de 2022

Aries, ten calma. Deberás resolver un asunto familiar con hijos. Estarás en una reunión y pasarás momentos especiales. Tu corazón se sentirá emocionado y motivado, todo irá bien. Dispondrás de un dinero para hacer una inversión, medita bien que hacer. Un hijo tiene la edad suficiente para irse de casa, apóyalo hasta que se independice.

Horóscopo hoy Tauro 24 de julio de 2022

Tauro, no actuar en base a impulsos emocionales. Sentirás la necesidad de conversar con alguien que te ayude a entender muchas cosas que para ti no tienen sentido, busca a un amigo que te aconseje. Al final del día te sentirás mejor. Decepción con hermano o familiar. Escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzaras y te fortalecerás.

Horóscopo hoy Géminis 24 de julio de 2022

Géminis, sales de un conflicto o situaciones que te han tenido bajo tensión. Abre tu corazón. Limpia la negatividad de que hay a tu alrededor cambiando de lugar las cosas de tu hogar, una limpieza profunda caería muy bien. Necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de julio de 2022

Cáncer, recibirás el apoyo de un amigo para un problema económico. A pesar de las críticas sigue dando lo mejor de ti para afrontar cada uno de los problemas que se te presentan. Te están haciendo una doble jugada, mira bien quien es, traición en tu puerta. Reaccionarás en contra de la apatía de los demás. Momento para pensar en un descanso.

Horóscopo hoy Leo 24 de julio de 2022

Leo, tienes la suerte de tu lado, es momento de dejar lo miedos a un lado y comenzar a afrontar tu realidad de la mejor manera. Algunos buscarán la manera de convertirse en tus aliados, debes analizar cada propuesta con detenimiento. Asunto con un documento legal, visa, permisos o encuentro con un abogado muy positivo.

Horóscopo hoy Virgo 24 de julio de 2022

Virgo, cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia. Piensa que si pisas el suelo firme resistirás toda tempestad que estés atravesando. Algunas circunstancias te llevarán al terreno de hacer conciencia de ciertos errores del pasado. Concéntrate en lo que quieres, planifica estrategias para que todas esas ideas se den.

Horóscopo hoy Libra 24 de julio de 2022

Libra, sé constante y no te decaigas. Cambios familiares harán que tomes una decisión respecto a lo laboral. Papeleo legal. Comenzarás una relación luego de un proceso de elección. Organizarás un proyecto nuevo. Tendrás llamadas telefónicas urgentes. Recibes apoyo de un buen amigo. Utiliza la fuerza de tus pensamientos positivos para ti y en tu favor.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de julio de 2022

Escorpio, necesitas enfocar más tu mente y harás unas maletas. Buscas salidas a tus planes de vida. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de tu regreso. Época para luchar y reinventarte. No cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de julio de 2022

Sagitario, aprovecha el momento, las oportunidades no se dan tan fáciles. Debes estar atento y aprovecharla. La suerte está de tu lado. Todo está a tu favor y puedes contar con un cambio favorable en tu vida. Mantén el esfuerzo para seguir lleno de bienestar y vitalidad. La tranquilidad mental se refleja en tu físico. Avanzas con gran astucia hacia tu objetivo.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de julio de 2022

Capricornio, ahora puedes dar un paso importante y vivir una experiencia de felicidad al lado de tus seres queridos. Defiende tus ideales y ve siempre en búsqueda de lo que deseas sin miedo, con valor y mucha dedicación. Larga conversación mientras te trasladas a un sitio y aclaras una situación. Hecho curioso con unos policías.

Horóscopo hoy Acuario 24 de julio de 2022

Acuario, recibes noticias, esperando sean favorables. Necesitas aclarar algo vinculado con un dinero con una persona. Llegarán a tus oídos comentarios decisivos para la formalización de la pareja que tanto anhelaste. Estate atento. Tu voz debes alzarla cuando sea necesario, para poner presión y marcar tu postura. Llega el fin de las demoras en asuntos económicos.

Horóscopo hoy Piscis 24 de julio de 2022

Piscis, pon límite a las interferencias de terceros. Usa tu sentido del humor cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar. Sentirás la necesidad de ser mucho más cercano a tus seres queridos, préstale atención a ese instinto. No querrás equivocarte de nuevo, actuarás de forma consciente para lograr tu objetivo. Se te cumple un deseo.

