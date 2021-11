Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 24 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de noviembre de 2021

Aries, todo se pone a tu favor y el universo se alinea para poner en tu camino lo que te toca por ley divina. Llego el momento de disfrutar del fruto de tu esfuerzo, no despilfarres en cosas que no valgan la pena, se ahorrativo. Un familiar te acompañará a un lugar y te sentirás agradado. Uniones se dan con éxito así que a celebrar.

Horóscopo hoy Tauro 24 de noviembre de 2021

Tauro, no puedes ceder el control de tus responsabilidades ni confiar demasiado en otros así por así. Debes hacerte responsable de tus acciones y de las consecuencias de estas, tranquilo todo pasará. Tendrás algunos problemas de salud los cuales estarás atendiendo en los próximos días, recuerda si tu estás bien los demás a tu cargo también.

Horóscopo hoy Géminis 24 de noviembre de 2021

Géminis, la energía que mueve tu mundo la guardas en el interior y desde ahí la proyectas para alcanzar el espacio que deseas. Aprovecha cada oportunidad productiva que llega a ti sobre todo en este día. Las emociones no deben ser un obstáculo, controla los impulsos y conecta con tu equilibrio nato. Pasea un rato para distraerte un poco.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de noviembre de 2021

Cáncer, tu mente deberá permanecer en equilibrio por más tormentoso que pueda estar el entorno. Gozarás de la estabilidad y buena salud, no te llenes la cabeza de negatividades sin sentido. También la paciencia será tu mayor aliada. Las oportunidades en el amor regresan a ti, date el tiempo de conocer a esa persona y disfruta de su compañía.

Horóscopo hoy Leo 24 de noviembre de 2021

Leo, saca de ti la fuerza que te motiva conéctala con todas las tareas que realices, para que tu esencia este impregnada en cada acción. La espada que te brindará la victoria está en tu mano y bajo tu dominio. No es tiempo de rendirse. Si logras tener en orden tus emociones nada podrá afectarte físicamente, no dejes que esa negatividad te toque.

Horóscopo hoy Virgo 24 de noviembre de 2021

Virgo, cuídate de traiciones que se acerquen a tu entorno y te puedan lastimar más de la cuenta. Tu voz será escuchada, tu apoyo será agradecido, tu presencia será un pilar fundamental de equilibrio. Pronto verás los resultados de todo tu trabajo y dedicación, no te desesperes. El orden y a limpieza hará que todo en tu vida salga bien, no cambies.

Horóscopo hoy Libra 24 de noviembre de 2021

Libra, ábrete a la prosperidad y podrás recibir todo lo que el universo tiene dispuesto para ti. Confía en tu intuición y tu sabiduría interna, se conectarán más que nunca para brindarte la respuesta necesaria a cada interrogante. Reunión entre la familia te dará la oportunidad de aclarar los temas pendientes. Debes escuchar a tu pareja, evita inconvenientes.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de noviembre de 2021

Escorpio, evita riesgos, las posibilidades de pérdida son mayores a la posibilidad de concretar la buena suerte. Toma las cosas con calma y no te precipites. No es tiempo de resistirse a los cambios, es necesario obligarte a mejorar para alcanzar resultados distintos, que te auguran un éxito tangible. El amor del pasado regresa para darte una gran lección.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de noviembre de 2021

Sagitario, tus objetivos debes mantenerlos visualizados y acercándote a ellos cada día. No es momento de jugar. La energía te mueve para mantenerte sano y equilibrado, cuida tu descanso y no te extralimites, aunque te sientas fuerte, debes recargar tus energías. Celebra tus alegrías, disfruta tus triunfos, vive en armonía con lo que te rodea.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de noviembre de 2021

Capricornio, el resistirse a los cambios trae consecuencias, deja fluir libremente la energía del universo y cambiará tu entorno favorablemente. Se avecina una gran separación que, aunque sea dolorosa, será necesaria para avanzar a un nuevo camino. Cuida tu sistema respiratorio aléjate de situaciones que puedan exponerte a un riesgo innecesario.

Horóscopo hoy Acuario 24 de noviembre de 2021

Acuario, frente a ti está el éxito y todos podrán verlo, el alcance de tu poder se intensifica. Equilibrio y voluntad en tu pensamiento, no permitas que nada te aparte de tu centro. No muestres tus debilidades. Confía en tu instinto, cada paso que das debe ser con certeza y seguridad. Soñar no cuesta nada, pero si luchas se hará realidad.

Horóscopo hoy Piscis 24 de noviembre de 2021

Piscis, ahora toca recuperarse, y debes tomarte tu tiempo para descansar, analizar cómo te sientes y recargar energías. La palabra será un don y te abrirá todas las puertas para llegar donde quieres. Concreta planes y proyectos, es tiempo de dedicarte en cuerpo y alma a lo que realmente te hace feliz. Frente a ti esta el verdadero amor, abre los ojos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO