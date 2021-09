Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 24 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de septiembre de 2021

Aries, ahora más que nunca se fortalecen los lazos familiares. Haz de tu hogar un lugar muy confortable. De la misma manera que trates a los demás, así te tratarán a ti, no lo olvides. Cultivando la armonía en la familia, da el ejemplo a los tuyos. Inicias un proyecto con empresas grandes o multinacionales. Se lleva a cabo una compra de una vivienda.

Horóscopo hoy Tauro 24 de septiembre de 2021

Tauro, evita tensiones y relájate, puedes arreglar una situación que te preocupa con inteligencia y diplomacia. Haciendo equilibrio con tus finanzas, encontrando soluciones. Familiar te busca para que le brindes apoyo. Palabra clave la Fortaleza. Llega un dinero y solucionas tus problemas. Vas a conseguir lo que anhelas.

Horóscopo hoy Géminis 24 de septiembre de 2021

Géminis, si te sientes castigado por la vida, defiende tus derechos ante todo y ante todos. Recuperas un dinero que creías perdido. Con los chismosos hay que ser muy claros y a la distancia. Momento de creatividad para hacer cambios en tu habitación. Cuidado con dolor de cabeza, el estrés puede ser el causante.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de septiembre de 2021

Cáncer, debes pensar bien las consecuencias de lo que dices o haces con alguien, puede que hieras sus sentimientos y se aleje de ti. Ten cautela con la gente malintencionada. Proteges a un niño o le ofreces ayuda a una amistad con su hijo. Hecho curioso con telas o ropa. Logras un objetivo relacionado con tu trabajo.

Horóscopo hoy Leo 24 de septiembre de 2021

Leo, tómate las cosas con calma en lo que se refiere a una llamada o comunicación urgente que deberás responder muy inteligentemente. Tendrás algunas dudas con respecto a un conocido y su situación actual. Amigos te piden ayuda económica. Se activan progresivamente algunas de tus actividades habituales.

Horóscopo hoy Virgo 24 de septiembre de 2021

Virgo, deberás hacerte cargo de una situación que tendrás que solucionar a tu manera porque si no, no se solucionará. Un hombre maduro, que refleja fuerza de voluntad y autoridad, te pide ayuda. Dios sin duda alguna ayuda por su misericordia infinita, pero ayúdate tú también. Debes ser fuerte y luchar por lo que quieres.

Horóscopo hoy Libra 24 de septiembre de 2021

Libra, vive tu vida a plenitud y no te rindas, todo lo puedes lograr esforzándote más. No te aísles ni te pongas triste si las cosas no te salen como tú quieres. Aprende a ser fuerte y levanta la cabeza. Adelante tu puedes. Piensas en tu familia y en su bienestar, realizarás diferentes trabajos para mejorar tu situación.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de septiembre de 2021

Escorpio, déjate guiar en ese proyecto que tienes en mente. Deberás aprender a sonreír a pesar de la situación, al mal tiempo buena cara. Lucha intensamente por tus ideales, tu familia seguirá tus pasos. Una persona quiere opinar en asuntos familiares, márcale los límites y resuelve tú el problema de tus seres queridos.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de septiembre de 2021

Sagitario, puedes lograr eso que quieres con tanto deseo, pero pon primero de tu parte. Vienen regalos del universo para ti. Una ilusión por un viaje a un país o una ciudad que se verá afectado y postergado. No pierdas la fe y sigue luchando por tus ideales y sueños. Se persistente. Tu palabra clave es el Avance.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de septiembre de 2021

Capricornio, atraviesas por una situación sentimental dolorosa, anímate y piensa que esto también pasará. Tendrás una reunión familiar para conversar acerca de ciertas conductas de los hijos. Las condiciones por ahora no te permiten ganar mucho dinero, pero si esperas y trabajas duro pronto veras los resultados positivos.

Horóscopo hoy Acuario 24 de septiembre de 2021

Acuario, una cosa es la amistad y otra muy diferente son las relaciones laborales, las fronteras deberán estar muy claras. Recibes un mensaje importante que cambiará tu día. Nacimiento de niños o proyectos. Cuídate de los nervios. Mantén la calma en conversaciones con tus compañeros de trabajo o vecinos.

Horóscopo hoy Piscis 24 de septiembre de 2021

Piscis, algo tienes que resolver con la casa, mudanzas o cambios dentro de la vivienda. Te reconciliarás con una amistad. No debes prestar tus cosas. Evita inconvenientes con personas extrañas. Todo avanzará poco a poco en el amor. Deberás organizar tu agenda con tu pareja, tu familia y el trabajo. El amor lo puede todo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

