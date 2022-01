Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 26 de enero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de enero de 2022

Aries, va a valer el tiempo y esfuerzo que tengas que hacer para cumplir tus metas, deja de tener miedo por cada paso que has de dar y verás grandes resultados. Aprovecha el tiempo y decídete de una vez que quieres hacer, toma en cuenta la opinión de tus seres queridos. Una persona de lejos te llamará, te alegrará. Suelta la negatividad.

Horóscopo hoy Tauro 26 de enero de 2022

Tauro, la economía empieza a preocuparte, piensa en estrategias para ganar más dinero, escucha la sugerencia de las demás personas que te rodean. No sabes cómo llevar un asunto que te tiene preocupado. Busca la ayuda de una persona con más experiencia que tú, esta te guiará y ayudará en tu situación actual, verás que todo mejorará.

Horóscopo hoy Géminis 26 de enero de 2022

Géminis, cada vez que las dudas sobre ti mismo te ataquen, recuerda todo lo que has logrado hasta ahora, tranquilo pronto te sentirás mejor. No te lamentes más por aquello que aun no alcanzas. Un familiar necesitará de mayor atención. El préstamo que estabas esperando llega tus manos. Tus amistades te ayudarán en un asunto delicado.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de enero de 2022

Cáncer, aprovecha las buenas energías que te acompañan el día de hoy, todas las conversaciones que emplees el día de hoy será a tu favor. Los demás no pueden pensar como tú, sigue tus sueños y que nadie te detenga. Arreglos en tu vivienda que culminas. Encuentros con el pasado que te dejarán un poco triste, animo pronto pasara esta sensación.

Horóscopo hoy Leo 26 de enero de 2022

Leo, piensas que hasta hoy has logrado mucho y no es cierto, la vida tiene mucho más para darte, deja de conformarte con lo poco que tienes hasta hoy y lucha más por ti. Has estado intentando acercarte a un ser querido, no pierdas más el tiempo y hazlo, la vida es corta y no debes dejar pasar las oportunidades. Sé feliz.

Horóscopo hoy Virgo 26 de enero de 2022

Virgo, es un día para hacer cuentas y ver tus gastos con detenimiento, esto te ayudará a organizarte muchísimo mejor. Vota lo que está roto en tu casa. Un poco de distracción no te caería mal después de tanto esfuerzo. La soledad te caerá muy bien el día de hoy para reflexionar sobre algunos asuntos que tienes pendiente.

Horóscopo hoy Libra 26 de enero de 2022

Libra, los temas económicos te están dando problemas con tu familia, habla con ellos con la mayor sinceridad para así evitar problemas a futuro. Una buena introspección sobre tus acciones te ayudará a crecer más como persona. Superas una situación dolorosa familiar. No te quejes tanto y haz lo que tienes que hacer, pronto verás resultados.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de enero de 2022

Escorpio, por más pequeños que sean tus logros, ha sido tu esfuerzo y sacrificio. Buenas noticias en un trabajo, valió la pena esperar. Debes actuar de forma inteligente con alguien que cree que tiene más poder que tú, no vale la pena enojarte más de lo debido. Sé astuto a la hora de entablar una conversación con tu pareja. Evita las discusiones.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de enero de 2022

Sagitario, ten cuidado al criticar u opinar sobre un problema en tu trabajo, intenta que tu opinión siempre sea constructiva y así evitarás ganarte algunos enemigos. Busca el equilibrio entre lo que sientes y la realidad de las cosas, no siempre todo es lo que parece. Te emociona un detalle de una persona que empiezas a conocer, vive el momento.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de enero de 2022

Capricornio, ha llegado el momento de tomar una decisión en lo profesional. Llegó la hora de avanzar y dejar de lamentarte por cosas que no tienen importancia. Molestias con tus vecinos que te advierten que debes de cuidarte, evita las peleas. Experimentarás nuevas sensaciones, pensarás en hacer un cambio en la vida espiritual.

Horóscopo hoy Acuario 26 de enero de 2022

Acuario, deja de comparar el pasado con el presente, se agradecido con lo que tienes y si no te gusta, ve por más. Pero lamentarse no te va a ayudar de nada. Pronto experimentarás nuevas sensaciones y verás las cosas de diferente manera, ten paciencia. Asistes a una iglesia donde encontraras la paz. La felicidad está muy cerca de ti, no la dejes ir.

Horóscopo hoy Piscis 26 de enero de 2022

Piscis, ten más confianza en ti, en todo lo que haces, en cómo mejorar tu economía y ser constante en el amor, que nadie te detenga. Alguien te busca para pedirte perdón, escúchalo y dale una oportunidad. Alguien del pasado llega a tu vida, esta vez será diferente. Momentos inolvidables con la pareja que no debes dejar pasar.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

