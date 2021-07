Conoce aquí el Horóscopo de hoy, lunes 26 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de julio de 2021

Aries, buenas noticias te harán cambiar de parecer, has estado negativo debes subir esos ánimos, eres fuerte y puedes lograr lo que te propongas. Distanciamiento con tu pareja por tener distintos propósitos. El aislamiento te ha afectado emocionalmente, una comunicación con los amigos te caerá muy bien. Todo pasará, ten calma.

Horóscopo hoy Tauro 26 de julio de 2021

Tauro, ten cuidado una situación de tensión te hará cometer errores. Hoy confiaras en un poder superior, la fe te fortalecerá. Evitarán que fortalezcas una relación estable con una persona que te conviene. Esa persona que tantas amas intentará manipularte para conseguir algo que te ha venido pidiendo de hace tiempo.

Horóscopo hoy Géminis 26 de julio de 2021

Géminis, tendrás gran preocupación por una decisión que has tomado. No dejes pasar las oportunidades, concéntrate y saldrás adelante. Acércate a esa persona que tanto amas para brindarle un día diferente, cambia su estado de ánimo. Un amigo con el que habías perdido el contacto vendrá a buscarte. No pierdas las fuerzas y la fe.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de julio de 2021

Cáncer, es tiempo de que reacciones rápidamente ante los retos que te has propuesto lograr en este tiempo. Deja de comparar tu relación con situaciones del pasado, eso te puede llevar a un terrible final. Despeja los malos entendidos con las personas que quieres. No intentes satisfacer a las necesidades de todos, enfócate en ti.

Horóscopo hoy Leo 26 de julio de 2021

Leo, se te presentarán nuevos retos en tu vida, no importa la cantidad sino la calidad. Sentirás la necesidad de hacer grandes cambios en tu vida. Conexión fuerte con una persona que no se encuentra en el país. Noticias que llegan de algo esperado que al fin se materializa. Se fortalecen los lazos de una relación del pasado.

Horóscopo hoy Virgo 26 de julio de 2021

Virgo, concretas con alguien que finalmente te tiende la mano y es digno de tu confianza. Periodo de nerviosismo por cambios inesperados, recuerda todo pasa. Estarás muy activo y colaborador en tu centro laboral. Ayudarás a una persona que requiere de tu apoyo. El optimismo que te caracteriza te abrirá una importante oportunidad.

Horóscopo hoy Libra 26 de julio de 2021

Libra, ayuda económica por parte de una persona mayor. Se concreta por fin un negocio que estabas esperado. Será un día de trámites de documentos. Te tocará enfrentar a personas problemáticas, mantén la calma. Termina una etapa en tu vida, prepárate para lo que ha de venir. Controla tus emociones e intenta no se tan explosivo.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de julio de 2021

Escorpio, estarás tentado por una persona a emprender un negocio, ten cuidado ya que no es tan favorable como te lo cuenta. Intenta no estar descuidado, se aproxima un robo. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. Tienes que organizarte y planificar bien tu vida para no dejar temas inconclusos.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de julio de 2021

Sagitario, vives intensamente, disfruta de lo que dispones y tienes, desde lo más simple hasta lo que te supone honores y reconocimiento. Es tiempo de que vengan cosas nuevas, deja de aferrarte al pasado. Estás entregando el corazón a la persona menos indicada. No vas a poder cambiar todo en un solo día, debes tener paciencia.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de julio de 2021

Capricornio, reevaluarás una decisión que anteriormente habías tomado. Noticias felices están por llegar. La autodisciplina rinde sus frutos. Debes mejorar la comunicación con tu pareja, ya que es muy importante. Culmina las actividades que has estado postergando. El bienestar en tu vida deberá lucharse con uñas y dientes.

Horóscopo hoy Acuario 26 de julio de 2021

Acuario, es hora de innovar y dejar atrás las viejas rutinas. Podrás permanecer estable luego de una firme resolución. Habrá gran complicidad con tu pareja, fortaleciendo los lazos entre ustedes. Tu falta de interés puede hacer que pierdas muchas oportunidades. Debes enfocarte en tu norte sin mirar atrás ni a los lados. No te sientas más solo.

Horóscopo hoy Piscis 26 de julio de 2021

Piscis, deberás tomar decisiones sobre una documentación que tenías pendiente. Nuevas conversaciones o condiciones que se imponen. Ve hacia adelante que algo muy bueno te espera. No des tantas vueltas para decir lo que sientes, ve al grano. Debes poner los pies sobre la tierra y enfocar tus propósitos. No descuides la parte afectiva por terceros.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio