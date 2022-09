Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 26 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de setiembre de 2022

Aries, hombre de poder que te brinda su ayuda. Mente positiva y saldrá bien. Cuidado en quien confías, no todos los que te rodean tienen las mejores intenciones, no peques de inocente. Nuevos desafíos se te presentan, si tienes orden y disciplina podrás afrontarlos. Conocerás a una persona que te impactará, cuidado las apariencias a veces engañan.

Horóscopo hoy Tauro 26 de setiembre de 2022

Tauro, llegarás a tus metas, un gran sol iluminará tu camino y le dará brillo a lo que haces. No discutas con tu pareja, no siempre tienes la razón. Organiza lo que quieres hacer. Pon frente a ti lo más importante, no dejes que nadie te lo quite, defiéndelo. En el Trabajo logras superar los obstáculos. Palabra clave prudencia.

Horóscopo hoy Géminis 26 de setiembre de 2022

Géminis, tu energía es radiante y eres incansable, cuando quieres algo no paras hasta conseguirlo. Nunca estas quieto y siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, si algo no te funciona como quieres deberás intentar otra estrategia hasta que lo logres. Lucha por tu felicidad. Recibes bendiciones en este día, todo se soluciona armoniosamente.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de setiembre de 2022

Cáncer, vienen mejores tiempos para ti, la economía mejora. Inicias un cambio en tu vida. Una persona mayor te continúa apoyando. Resuelves una situación molesta vinculada a conservar o no un trabajo. La Rueda de la Fortuna está contigo en este día, te trae nuevas noticias y caminos a escoger. Un problema con adolescente que se soluciona.

Horóscopo hoy Leo 26 de setiembre de 2022

Leo, tristeza por lo que te hizo alguien querido. Nuevas ideas e ilusiones en tu mente se ejecutarán. En el Trabajo se vienen cambios en tu rutina para mejor. Mide tus palabras no seas tan tosco al hablar ya que lo pueden mal interpretar. Surgen varias situaciones que tendrás que manejar a la vez. Equilibras una situación financiera.

Horóscopo hoy Virgo 26 de setiembre de 2022

Virgo, has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa a una amistad. Crecimiento en lo espiritual, la oración tiene poder, ten fe. Acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. Buscarás la soledad para poder descifrar las soluciones a tus problemas financieros.

Horóscopo hoy Libra 26 de setiembre de 2022

Libra, pero no temas pedir ayuda si la necesitas. Termina con la monotonía, lleva a tu pareja a un lugar tranquilo donde puedan conversar. Nuevas cartas se juegan en tu vida. Te darán una nueva perspectiva si cambias lo que en un principio habías pensado, todo saldrá bien. Te vas de un lugar para bien. Deja el pasado, sobre todo amores prohibidos.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de setiembre de 2022

Escorpio, algo con una revista o con información en Internet te sorprende agradablemente. Mensajes incómodos de una persona a la que no quieres ofender. Te liberas de alguien que te acosa, evita a este tipo de personas. Tendrás una relación tormentosa, cálmate y piensa bien antes de actuar. Joven te hace una oferta.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de setiembre de 2022

Sagitario, demasiada calma el día de hoy, es tiempo de meditar. Cambio de vivienda de habitación que te favorece. Se establecen puentes de comunicación con personas que estabas alejadas por años. Todo pasa, pero al final sale el sol. Te conectas con empresa de exportaciones para realizar un proyecto. Una amistad te regala un detalle espiritual, consérvalo.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de setiembre de 2022

Capricornio, algo compras y algo vendes en estos días. Época de intercambios. Consigues un empleo en lo que estudiaste. Cambios en tu vivienda. Alegría por visita. Decide que hacer. Crecimiento lento, estarás en la búsqueda de soluciones. Cuídate de un juego de palabras con una compañera, se pueden malinterpretar las cosas. Te liberas de una situación de forma favorable.

Horóscopo hoy Acuario 26 de setiembre de 2022

Acuario, ahorrar es importante, pero lo es más si sabes invertir tus recursos y de igual modo tu energía. Se avecina un embarazo en tu familia. Nuevas oportunidades llegan a tu vida, no las dejes pasar. Estás cansado, después de días con grandes esfuerzos verás pronto los resultados positivos. Tu palabra clave es la evolución.

Horóscopo hoy Piscis 26 de setiembre de 2022

Piscis, precaución con comer en la calle, no te alimentes de comida chatarra. Estarás haciendo lo imposible para apoyar a un amigo. Alguien del pasado llega para darte una noticia. Una persona quiere llevarse los créditos ante los superiores por lo que tú haces, no lo permitas y demuestra tus talentos. Cuidado con robos en la calle.

