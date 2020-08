Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 27 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de agosto de 2020

Aries, cambios radicales, deja lo negativo atrás. No des marcha atrás, si ya tomaste la decisión, sigue adelante. Nuevos beneficios después de un cambio de vida que haces. Recibes un mensaje importante de alguien especial que mejorará tu situación. Cuídate de persona que lo que hacen es aprovecharse de ti.

Horóscopo hoy Tauro 27 de agosto de 2020

Tauro, hay gente que te envidia, te darás cuenta y es mejor que te apartes. Llegan tres personas a ofrecerte un nuevo negocio o empleo, piénsalo bien, te darán buena ganancia. Viajes que se habían pospuesto vuelven a llamar tu atención, piensa si vale la pena en estos momentos. Debes buscar proteger tu hogar.

Horóscopo hoy Géminis 27 de agosto de 2020

Géminis, lo que es tuyo nadie podrá quitarte, te lo has ganado con esfuerzo y dedicación. Debes comer mucha fruta y cambiar tus hábitos alimenticios. Todo lo que deseas se concreta rápidamente y con grandes beneficios. Recibes un mensaje inesperado en lo laboral, algo pasara sorpresivamente, prepárate.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de agosto de 2020

Cáncer, cambio en tu horario de descanso que te favorece. Recibes más entrada de dinero, agradece al cielo por esto. Deberás enfrentar situaciones nuevas con responsabilidad. No compitas con tus compañeros de trabajo. Sales con la familia. Deseos de cambio por un viaje a otro lugar. Amistad que te apoya.

Horóscopo hoy Leo 27 de agosto de 2020

Leo, no te compares con nadie, tú vales mucho y tienes tus propias cualidades. Tendrás una oportunidad para demostrar tu capacidad de trabajo sobre todo bajo presión. No permitas que te manipulen. Vences enemigos con inteligencia, ignóralos y veras que no te afectarán sus comentarios. Triunfos.

Horóscopo hoy Virgo 27 de agosto de 2020

Virgo, sigue adelante en todo lo que te propongas, no des marcha atrás. Nuevos beneficios en el trabajo que te motivarán, pero te darán más responsabilidades. Conéctate con la abundancia que hay dentro de ti, atrae lo positivo. Negocio que se activa. Lo que buscas llega. Recibes un mensaje importante.

Horóscopo hoy Libra 27 de agosto de 2020

Libra, buenas influencias en este día para que todo te salga bien. Cambio radical en tu trabajo, te sorprenderás, pero al final te adaptarás. Ten fe en lo que estás haciendo. Sé positivo en este día y lograrás lo que quieres. Habla a tiempo por lo que estás pasando. En el trabajo aprovecha las oportunidades.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de agosto de 2020

Escorpio, ten una actitud optimista. Debes buscar la estabilidad en lo personal. Se activa el amor. No abandones a tu familia. Alguien cercano que te busca, ayúdalo. Triunfos en negocio. Se hace justicia, arreglas una situación legal. Evolución en lo profesional, buen momento ara estudiar. Ten paciencia.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de agosto de 2020

Sagitario, crecimiento que se activa en lo económico. Ayudas a una persona conocida en tu trabajo, siempre y cuando no te perjudique hazlo. No pongas condiciones en algo que quieres lograr, deja que fluya y se de. Toma la vida con calma, no te precipites, puede que las decisiones que tomes no sean las apropiadas.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de agosto de 2020

Capricornio, nuevos proyectos que deberás analizarlos bien, si vas a invertir debes estar seguro. Cuidado con los excesos, sobre todo en el trabajo, todo con medida para que no te enfermes del estrés. Debes descansar más, te esfuerzas demasiado y a veces te agotas. Cambios positivos que te activan para ser más próspero.

Horóscopo hoy Acuario 27 de agosto de 2020

Acuario, debes ser paciente y reservado para lograr los objetivos. Te conectas con personas del extranjero por medio de las redes, las amistades se reactivan y te emocionan. Debes ayudar a un hijo que te necesita. Planificas un viaje de trabajo para más adelante, debes cumplir con tus compromisos. Éxitos en todo.

Horóscopo hoy Piscis 27 de agosto de 2020

Piscis, movimiento este fin de semana, debes ser moderado y precavido, no cometas excesos. En el trabajo se ve estabilidad. Nuevas personas a tu lado que te llenan de confianza. Habla a tiempo, si te callas y escondes tus sentimientos las personas seguirán lastimándote. Se cierra un ciclo y se active y puedas avanzar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio