Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 27 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de junio de 2022

Aries, jornada indicada para tomar las riendas de una vida colmada de inmadurez. Reconsidera tus actitudes cuidadosamente. En el trabajo tendrás buena relación con tus compañeros. Se vienen días de mucho trabajo y estarás un poco cansado. Agradece por lo que tienes, así sea poco. Baja los decibeles, la ansiedad no te llevará a ninguna parte.

Horóscopo hoy Tauro 27 de junio de 2022

Tauro, la experiencia que has conseguido en recientes acontecimientos te dará pautas claves para manejarte en la vida de aquí en adelante. Mejoras una situación personal que te tenía tenso. No permitas que otras personas se metan en tu vida. Haz lo que tu corazón desee. Deja que fluya. Descubres una infidelidad, cuidado contrólate y toma la mejor decisión.

Horóscopo hoy Géminis 27 de junio de 2022

Géminis, determinaciones importantes deberás tomar durante la jornada de hoy que pueden llegar a tener un gran impacto en tu vida. Se activa lo sentimental. Nuevamente la pasión llega a ti. Alguien te llama y te invita a conversar, ten tus precauciones y cuídate la salud al salir. Estarás irritable y cargado por el estrés. Relájate un poco.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de junio de 2022

Cáncer, es momento de buscar nuevos horizontes. Un cambio a nivel laboral podría representar una gran oportunidad de crecimiento. Cierra un ciclo e inicias otro en lo laboral. No permitas que otros decidan por ti, demuestra que tú puedes tomar tus propias decisiones. Se más flexible con las personas que te rodean.

Horóscopo hoy Leo 27 de junio de 2022

Leo, posterga la negociación de cualquier compra o venta que tengas planeada para el día de hoy. No es un buen momento. Mantente en movimiento y no te detengas. Tendrás mucho estrés, haces muchas cosas a la vez, necesitas también descansar. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar.

Horóscopo hoy Virgo 27 de junio de 2022

Virgo, contarás con un sentido muy desarrollado para la elección de las inversiones durante la jornada de hoy. Aprovéchalo. Una estrella te acompaña este día, lo necesitas más que nunca. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Alguien del pasado quiere comunicarse contigo. Palabra clave: celebración.

Horóscopo hoy Libra 27 de junio de 2022

Libra, lograrás alcanzar las fechas limites en tiempo y forma gracias a tu constante dedicación y devoción a tu trabajo. Debes limpiar tu casa, coloca sal marina en la sala. Es necesario que abras las ventanas de tu casa para que ingrese la luz y la energía. Una nueva oportunidad llega a tu vida. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de junio de 2022

Escorpio, controla tus gastos, no compres por comprar. Te sentirás triste por no poder hacer lo que deseas y tendrás la sensación de que todo está detenido. Si estás triste y angustiado busca el por qué. Enfócate en buscar soluciones para el problema puntual. No te quedes en la queja. No esperes que la otra persona de su brazo a torcer, sé flexible.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de junio de 2022

Sagitario, debes aprender a respetar las necesidades de la persona a tu lado si pretendes no tener discordias en el amor. Busca alcanzar el balance. Estarás preocupado también por un familiar que se encuentra enfermo y requerirá de tu ayuda. Fuerza todo pasara. Anímate, recuerda que no es en la tristeza de tu soledad que encontrarás el amor.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de junio de 2022

Capricornio, es completamente normal experimentar algunas dificultades en la pareja, sobre todo si se encuentran en convivencia. La paciencia será tu mejor aliada. Cuídate de amoríos ocultos, pueden traerte problemas. No puedes obligar a otros hacer lo que tú quieres. Define primero que tipo de relación deseas antes de iniciar un romance. Intenta levantar el ánimo y salir con amigos a despejarte.

Horóscopo hoy Acuario 27 de junio de 2022

Acuario, es importante entender que la vida nos pone ciertas situaciones extremas para que de esta manera podamos llegar al autoconocimiento. Estarás con malestares en el cuerpo, debes estar pendiente de tu salud ya que puede verse afectada. No dejes a un lado a las personas queridas por otras que recién conoces.

Horóscopo hoy Piscis 27 de junio de 2022

Piscis, salir de tu vestimenta habitual de trabajo ayudará a que te desconectes de él. La práctica de algún deporte te facilitará la elección. Puede que te desanimes, pero no te precipites, date un tiempo más para conocerse mejor. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Sufrirás un cambio en lo económico desfavorable.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

