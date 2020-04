Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 28 de abril, predicciones según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de abril de 2020

Sientes confusión por dos personas que se han contactado contigo en los últimos días. Uno solo busca una compañía pasajera, el otro es el amor verdadero. Debes estar muy atenta a las señales que te brinda cada uno y no dejarte llevar por lo aparente. Te llevarás una gran sorpresa en una semana.

Hoy al sacar tus cuentas notarás ciertas mejoras respecto al mes pasado que solo fueron preocupaciones. Los consejos que has llevado a cabo están dando buenos resultados, sigue así.

Horóscopo hoy Tauro 28 de abril de 2020

Hoy tendrás el apoyo de tus seres queridos, todo apunta a que iniciarás a planificar un negocio que en el corto plazo dará buenos resultados. Sin embargo debes tener cuidado con los aliados que tengas, sé precavido y busca a personas de confianza, que sepan del tema.

Uno de tus hijos te causará mucho estrés, pero ten en cuenta lo difícil que debe ser para él no poder salir de casa y jugar con sus amigos. Que esta situación les dé la oportunidad para fortalecer el lazo familiar.

Horóscopo hoy Geminis 28 de abril de 2020

Tus emociones se estabilizan. Hoy es un buen día para agradecer lo que tienes y que antes no apreciabas. Al finalizar este día tendrás una alegría, un noticia que despejará tu mente de preocupaciones.

En el lado sentimental, hay problemas que saldrán a la luz debido a tu falta de sinceridad y compromiso. Tu pareja descubre que no fuiste leal a las promesas de amor que le hiciste. Tu relación podría resquebrajarse.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de abril de 2020

Un accidente doméstico cambiará lo que tenías planeado para este día. No es grave, pero debes guardar reposo. Has estado de un lado a otro intentando solucionar problemas ajenos y hoy necesitas tomarte un respiro.

La persona que te gusta abrirá su corazón para confesarte sus sentimientos y eso te llenará de emoción. Es un día positivo respecto a lo sentimental. Para los que están casados, tendrán una cena romántica en casa.

Horóscopo hoy Leo 28 de abril de 2020

No has podido dormir toda la noche pensando qué hacer. Un correo te dará la tranquilidad que necesitas. Responde con inteligencia y ve planeando en personas de confianza para llevar a cabo ese emprendimiento. Todavía no tiempo que cuentes a todos tus amigos de tus proyectos. Dale tiempo a que maduren los planes.

La comunicación con tu pareja fortalece el sentimiento. Ambos disfrutan del tiempo que pasan juntos y en estos días han descubierto que hay una correspondencia en formalizar la relación.

Horóscopo hoy Virgo 28 de abril de 2020

Hoy tu pareja que recordará lo peor de ti. No sabes qué responder y te quedas en silencio. Es mejor pensar lo que vas a decir, de lo contrario solo complicarás las cosas. Recuerda que tus acciones precipitadas solo han llevado a fracasos en tus relaciones amorosas en el pasado.

Llegan los recibos y con ello las preocupaciones. Tendrás que recurrir a tus ahorros y préstamos para salir a flote este mes. Sientes pesadas las responsabilidades y es necesario pedir ayuda de la familia.

Horóscopo hoy Libra 28 de abril de 2020

Tu pareja se molestará contigo porque siente que no le das la atención debida. La comunicación entre ustedes se ha limitado a lo básico y has perdido la emoción de contarle sobre los temas que te apasionan. Reflexiona sobre tus sentimientos y sé sincero con la persona que dices amar.

Hoy te sentirás cansado de la falta de compromiso por parte de tu familia, quienes no ayudan en los quehaceres de la casa. Ponte firme y delega responsabilidades, no es justo que hagas todo.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de abril de 2020

Amaneces de buen humor, pese a que tienes varios pendientes que atender. La llamada de tu jefe te dará buenas noticias. Hoy sabrás de una persona que te hizo daño en el pasado está pasando por un grave problema, es el karma. Sé agradecida con la vida y aprovecha este día para organizarte y hacer lo que más te gusta.

Tu familia te extraña y te duele no poder abrazarlos. Son sacrificios necesarios que pronto serán recompensados. No dejes de comunicarte con ellos y cuando los tengas cerca valora cada momento con ellos.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de abril de 2020

Te despertarás con una melodía que te acompañará todo el día. A veces sientes que el esfuerzo que haces no es reconocido, no es valorado, pero ten la seguridad que hoy brillarás por tus habilidades, porque todo está a tu favor. Solo es cuestión de atraer hacía ti las vibras positivas, deja a un lado el pesimismo.

Un amigo tuyo busca tu perdón, pero estás dudando si vale la pena tenerlo en tu vida. Juntos han pasado tantas experiencias, pero aún no olvidas lo mal que te tratado en el pasado, que puso en juego tu trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de abril de 2020

Eres muy terco y eso hoy te causará problemas. Tienes que aprender a escuchar a los demás, de lo contrario lo que vas a pasar hoy se repetirá en el futuro. Es de sensatos aprender a recibir consejos y tenerlos en cuenta.

Tu pareja está a punto de explotar contigo porque ya no soporta tus irresponsabilidades. Es mejor la distancia para que ambos se calmen y puedan tomar decisiones con la mente despejada.

Horóscopo hoy Acuario 28 de abril de 2020

La idea que tienes va tomando forma y eso te emociona. Entre tus contactos uno se mostrará muy interesado por saber más sobre tus proyectos, aguarda aún no es tiempo de ir contándolo.

Después de conversar con tu pareja, ambos se sienten más aliviados. Tiempos de reconciliación que harán que ambos refuercen los sentimientos que se tienen. No descuides tu relación amorosa.

Horóscopo hoy Piscis 28 de abril de 2020

La falta de dinero nunca ha hecho que bajes la cabeza y te des al abandono. Eres un guerrero y más pronto de lo que crees lograrás buenos resultados. Busca aliados en tus familiares y personas de confianza.

Tu relación aún no está para pasar al siguiente nivel de compromiso. Estás forzando las cosas con tus preocupaciones por el futuro. Enfócate en el presente, disfruta lo que vas conociendo de esa persona.