Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 28 de enero, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de enero de 2021

Aries, vuelves a ver a un amigo y te da una noticia. Nuevas señales que te advierten que debes actuar rápidamente y poner solución a tus asuntos. Nuevos inicios. Se hace justicia con alguien querido. Escucha a un hijo que necesita que le oigas. Te sientes cansado de las mismas rutinas, es hora de hacer cambios.

Horóscopo hoy Tauro 28 de enero de 2021

Tauro, asistes a un compartir, pero deberás ser más cuidadoso, no te confíes. Recibes buenas noticias y algo que se concreta y llega para ti. Visitas un parque, paseo en moto o bicicleta. Cambio en lo económico, aunque no es lo que pensabas, pero por fin tu economía se mueve. Persona joven que te pide ayuda.

Horóscopo hoy Géminis 28 de enero de 2021

Géminis, te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona. Pendiente con personas que te vigilan a través de las redes, no compartas tu información personal. Deberás estar pendiente de tu entorno familiar y amigos, alguien necesitará de tu ayuda. Si eres independiente, buscarás crecimiento y renovación.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de enero de 2021

Cáncer, madre te hablará sobre tus responsabilidades. Cuidado con tu jefe, ya que quiere llevarse los laureles de tu trabajo ante los superiores. Insomnio por preocupaciones. No te sientas culpable de nada. Cambiarás la impaciencia por la tranquilidad. Mudanzas y movimientos en puerta. Lo esperado llega.

Horóscopo hoy Leo 28 de enero de 2021

Leo, alegrías por cambios familiares e Invitaciones sociales, siempre con el debido cuidado. Acumularás evidencias y pruebas importantes para llegar a la claridad en asunto que te preocupa. Ganancia inesperada. Vivirás el momento sin preocupaciones por el futuro. Relación en la que te sientes feliz y en plenitud.

Horóscopo hoy Virgo 28 de enero de 2021

Virgo, estarás buscando una motivación que te ayude a superar tus tristezas. Planes a futuro que requieren de tiempo, todo lo que sueñes se cumplirá, solo debes luchar y esforzarte. Negocio que te da frutos. Empresa que abre sus puertas y que te toman en cuenta. Discusiones por algo con un negocio de alimento

Horóscopo hoy Libra 28 de enero de 2021

Libra, debes prepararte para los nuevos desafíos. Necesidad de planificar tu futuro con criterios objetivos, deja atrás las ilusiones y pisa tierra. Te encuentras con una persona del pasado en la calle. Una decisión basada en la rebeldía te dará buenos resultados. Los momentos negativos finalizarán.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de enero de 2021

Escorpio, te relajas socializando a través de las redes sociales. Buen momento para realizar cambios, persiguiendo un ascenso, pero debes visibilizar tu trabajo. Pon interés en lo que quieres. Evita poner barreras de comunicación entre tus seres más queridos y tu. Tu intuición te guiará hacia un nuevo proyecto.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de enero de 2021

Sagitario, mira hacia el exterior, salte del armazón. Recuperación física y económica en lo que menos te esperes. Eres fuerte y capaz de superar cualquier prueba que te ponga la vida. Tendrán interés en entender el tema en el negocio virtual, estudia bien el tema para que lo puedas realizar con éxito. Mantente firme con fe.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de enero de 2021

Capricornio, deberás ayudar económicamente a una mujer cercana. Evita discutir con vecino. Deberás pensar en invertir en una propiedad accesible a tus ingresos, ahora pensarás en el futuro. Encontrarás una salida satisfactoria donde dejas atrás situaciones que te desvelan. Evita decir “No estoy bien”, recuerda que las cosas se solucionarán pronto.

Horóscopo hoy Acuario 28 de enero de 2021

Acuario, aún hay mucho trabajo por hacer. Cuidado al comprar no tengas que perder tiempo con devoluciones, revisa bien la mercancía. Recuerda esta frase, lo que no se muestra no se vende, exterioriza lo que sientes. Recibes ayuda y orientación de una persona para salir de un problema donde te sientes estancado.

Horóscopo hoy Piscis 28 de enero de 2021

Piscis, no te copies de nadie se tú mismo. Alegrías en una nueva etapa de tu vida, se planean nuevos inicios. Escribe una lista de todo lo que estás proyectando. Estudios o proyectos que comienzan te ayudan a crecer. En estos tiempos donde has pasado situaciones difíciles, es importante perdonar, es un paso importante.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio