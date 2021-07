Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 28 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de julio de 2021

Aries, circunstancias delicadas que has estado pasando mejorarán con el tiempo, ánimo no te decaiga. Acompañas a un amigo para ayudar a su madre o alguien de su familia, ten cuidado toma tus precauciones. Un familiar cercano te pide ayuda económica. Busca tu paz interior. Tu palabra clave es La Liberación.

Horóscopo hoy Tauro 28 de julio de 2021

Tauro, búsqueda de un equilibrio emocional, pero necesitarás de la ayuda de una persona para lograrlo. Hombre importante que te apoya. Fin de una larga espera. Planes de remodelación o decoración de un lugar. Tendrás que ocuparte de tu imagen personal ya que es el reflejo de lo que llevas internamente. Cuida tu salud.

Horóscopo hoy Géminis 28 de julio de 2021

Géminis, debes controlar tu ansiedad. Ahora puedes iniciar un proyecto y darle forma a una idea. Buscarás tu independencia económica. Baja de peso por problemas de salud. Pon mayor interés para ejercitar tu cuerpo, llevar una vida sana para mejorar tu salud. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Ir as a un lugar para ver a una persona.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de julio de 2021

Cáncer, activa tu vida espiritual, la fe te ayudara tener fuerzas para seguir luchando. Debes aprender a no confiar en cualquier persona. No conserves a tu lado personas que no te sumen. Una persona que te abre los ojos para bien. Llegarás al éxito deseado. Días de celebración con tu familia. Logras algo que quieres en otra ciudad.

Horóscopo hoy Leo 28 de julio de 2021

Leo, dinero que llega a ti en el momento menos esperado. Se abren nuevos caminos en lo económico. Reencuentro con amistades de trabajos anteriores. Realizarás pagos de facturas o de cuentas retrasadas. Un mensaje misterioso te dejará intrigado. No es el momento de rendirte, sigue siempre hacia adelante.

Horóscopo hoy Virgo 28 de julio de 2021

Virgo, la rueda del destino te trae cambios, algunas cosas se alientan, pero pronto lograrás que mejore. Sientes que algo te hace falta en tu vida, analiza bien que es y pon de tu parte para resolverlo. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Disfrutarás de un lugar con espacios abiertos sobre todo con tu familia. Ten fe.

Horóscopo hoy Libra 28 de julio de 2021

Libra, sentirás seguridad en lo que haces y te dará más fuerzas para seguir arriesgando para el futuro. Un contrato laboral te pondrá condiciones que no estarás de acuerdo. Una persona llama tu atención y queda en tus pensamientos durante el día. Comenzarás con entusiasmo tu día. Tu palabra clave es La Suerte Buscarás tu paz interior.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de julio de 2021

Escorpio, no regales tus cosas, vendrán tiempos difíciles y debes darle valor a todo. Ocúpate de tu imagen, te ayudara en el trabajo. Te has preocupado muy poco en las personas que te rodean. Deberás cuidar más de ti mismo. Una relación con un familiar que estaba rota mejorará. Evalúa bien las decisiones antes de tomarlas.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de julio de 2021

Sagitario, deseos de mejora te brindan un mejor desempeño laboral. Nivela tus emociones y no te dejes llevar por pensamientos negativos. Realizarás trabajos con niños. Te liberarás de personas que te cargan de forma negativa. Finalizas una relación que te ha hecho mucho daño. Fuerte tensión por temas laborales. Es el fin de un problema legal que tenías.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de julio de 2021

Capricornio, apoyo por parte de tus compañeros te quitan gran carga laboral. Establece objetivos claros y no des tantas vueltas al asunto. Ten cuidado con las malas lenguas que buscan perjudicar tu reputación. Compartirás con personas queridas momentos inolvidables. Problemas familiares afectarán tu relación. Una traición entristece tu corazón.

Horóscopo hoy Acuario 28 de julio de 2021

Acuario, acuérdate de cumplir siempre lo que prometes. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Te recuperarás de un malestar que te ha tenido agobiado. Tu vida da un giro. Tendrás una despedida triste. Baja la ansiedad de haciendo un ejercicio físico. Pensarás en hacer algo diferente para cambiar tu rutina. Problemas digestivos.

Horóscopo hoy Piscis 28 de julio de 2021

Piscis, un trabajo que no salía por fin se soluciona. Evita llenar vacíos emocionales con personas que pueden perjudicarte. Un desacuerdo llevará a un problema mayor. Transforma los problemas en oportunidades. Gastos inesperados por cuestión de salud. Despeja tu mente con música y una buena compañía. Buenos resultados médicos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio