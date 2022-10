Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 28 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de octubre de 2022

Aries, hoy te tocará alejarte de situaciones que ya no dan para más, con fuerza debes ir más allá de tus limitaciones y hacer lo que realmente es mejor para ti. Nuevas metas, un cambio de perspectiva. El inicio de nuevas etapas en un camino de evolución. Una receta. Tu vida cambia en lo económico. Planear una sorpresa es una cosa, pedir apoyo para lograrla es otra.

Horóscopo hoy Tauro 28 de octubre de 2022

Tauro, te darán un dinero que te debían. Aparecerán nuevas amistades que te proporcionarán nuevas ideas. Todo lo detenido inicia movimientos. Evaluaras a que personas alejar de tu vida y con cuales te quedarás. Después de tanto trabajo al fin da frutos y toma forma un proyecto que será verdaderamente gratificante. Estarás un poco nervioso, relájate.

Horóscopo hoy Géminis 28 de octubre de 2022

Géminis, eres persistente y podrás alcanzar y lograr tus metas. Te cancelan un dinero pendiente. Planearás un viaje. Será mejor eliminar a personas tóxicas de tu vida para comenzar a vivir de forma positiva. Vences una situación y logras el éxito deseado. Deja los resentimientos y avanza hacia el éxito sin miedo. Llamadas importantes que debes atender.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de octubre de 2022

Cáncer, cambios y triunfos cercanos que tanto deseabas. Nuevos negocios, piensa bien lo que vas hacer. operaciones ventajosas con buen fruto. Firma de contrato o escritos. Disfrutarás de un evento deportivo con amigos. Sentirás la ausencia de alguien especial. Deberás estar más optimista para que todo cambie. Llega a ti lo que necesitas para equilibrarte.

Horóscopo hoy Leo 28 de octubre de 2022

Leo, es preciso prevenir que lamentar, evita todo aquello que te lastima. Estarás indeciso ante los cambios, pides la opinión de los demás para decidir. Alguien te busca para darte una sorpresa, te ofrecerá algo y te ayudará. Trata de no tomar decisiones apresuradas, no te llevarán a ningún lugar. Ilumina tu aura con cargas positivas a través de los pensamientos.

Horóscopo hoy Virgo 28 de octubre de 2022

Virgo, estás luchando por lograr algo para tú familia, mira que te falta por hacer y concéntrate en eso. Te preocupa la salud de un familiar, le brindaras la atención que necesita. En el amor todo termina, te recuperarás. Cuidado con ser ambicioso, piensa en grande, pero se realista de tus limitaciones. Cuida tu salud y la de tu familia, por eso pensarás adquirir un seguro.

Horóscopo hoy Libra 28 de octubre de 2022

Libra, recibes un dinero. La amistad vale oro para ti, cuida esos lazos y fortalécelos. Si eres solidario con alguien que te pida ayuda, tendrás pronto tu recompensa. Un suceso te trae tribulación a tu vida, deberás resolverlo pronto. Alguien te busca para darte algo. Obtención de bienes luego de momentos difíciles y de sacrificio.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de octubre de 2022

Escorpio, no hagas las cosas rápido, tómate el tiempo necesario para realmente ir por lo seguro. Las cosas no tienen valor si esa persona especial no está, calma y resignación. Cuidado con tener problemas con personas más jóvenes que tú, evítalas. Cuidado con infecciones urinarias. Te molesta la llegada de alguien a tu casa, no es el momento y que invaden tu privacidad.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de octubre de 2022

Sagitario, cuídate de ataques, criticas, calumnias en tu contra, aléjate de esas personas. Es el momento de aceptar algo que te ofrecieron hace tiempo, adminístrate mejor y sácale el mejor provecho. Luchas por salir delante de la mano de tu familia. Todo evolucionará y mejorará más de lo que te puedas imaginar. Perdona para que puedas avanzar.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de octubre de 2022

Capricornio, lo que es tuyo llega y nadie tiene porque quitártelo. Te gustan los hechos más que las palabras, recibirás un regalo de una persona especial. Tu mente estará activa, eficaz y capaz de tomar decisiones rápidas. Lo que si debes controlar son tus palabras, pues estarás disponible para atacar. Ilusiones que te emocionan.

Horóscopo hoy Acuario 28 de octubre de 2022

Acuario, día favorable para el amor, con ideas nuevas e ilusiones por vivir. Recibes una bendición, se soluciona un problema. Tristeza por alguien querido. Estarás muy involucrado en un proyecto que te interesa. Sé justo con alguien conocido. Se aclara el panorama en el trabajo. Prepárate para futuros viajes. Sueños lúcidos que te harán pensar.

Horóscopo hoy Piscis 28 de octubre de 2022

Piscis, cautela al manejar o, durante viajes o traslados. Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Mantén la firmeza y tenacidad en la acción. Organiza una visita sorpresa. Ayudarás a un amigo en problema económico. Controla lo que dices en una reunión. Celebras el cumpleaños de un amigo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

