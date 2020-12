Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 29 de diciembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de diciembre de 2020

Aries, se activará nuevamente tu trabajo, empezarás un nuevo ciclo y tendrás que organizar nuevamente en tu tiempo. Sé optimista, lo que es para ti llegará. Una mujer que te busca y te ayuda a solucionar un problema. Te arreglas tu cabello para recibir con un nuevo look el año nuevo. Cuidado con calambres.

Horóscopo hoy Tauro 29 de diciembre de 2020

Tauro, deberás ordenar mejor tu economía, que necesitarás que te alcance el dinero hasta que te equilibres nuevamente. No te quedes detenido en lo que te ofrecen, adelante, expándete todo lo que puedas, ve por más. Viaje de ida y vuelta. Te llaman de una empresa o grupo para que realices un trabajo. Cuida tu garganta.

Horóscopo hoy Géminis 29 de diciembre de 2020

Géminis, cambiarás tu rutina y mejorarán tus ingresos, pero poco a poco. Se positivo. Trata de comprender el guion global, abre los ojos. Realizarás contactos con personas queridas a distancia por teléfono o por la red, te alegrará muchísimo. Debes ver claro hacia dónde quieres ir, pero, sobre todo, con quién.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de diciembre de 2020

Cáncer, descubrirás una nueva manera que te hará lograr la estabilidad que necesitas. Estarás estudiando la posibilidad de hacer una sociedad, es momento de que se abran puertas. No permitas que otros te manipulen negativamente. Una parte de la casa que no logras ordenar. En lo económico habrá cambios positivos.

Horóscopo hoy Leo 29 de diciembre de 2020

Leo, tendrás una entrevista de trabajo de manera virtual, demuestra seguridad y lograrás ese trabajo que tanto anhelas. Algo que venías buscando queda para el año que viene. No discutas atropellando a tus seres queridos sobre cosas que no tienen solución. Encuentro sorpresivo con personas del pasado. Sé cuidadoso.

Horóscopo hoy Virgo 29 de diciembre de 2020

Virgo, evita gastos innecesarios y no pierdas el tiempo en cosas sin importancia, deja ir lo que no funciona. Deja la tristeza o la nostalgia por alguien que no está hoy a tu lado, apela a las amistades. Encuentros donde habrá reconciliación. Te sentirás preocupado por una verdad, hay cosas que no ocultan por mucho tiempo.

Horóscopo hoy Libra 29 de diciembre de 2020

Libra, estarás con las emociones a flor de piel y te sentirás vulnerable. Molestias en la parte alta de la espalda. Compra de alimentos con alegría con miembros de tu familia, deberán cuidarse mucho. Buen momento para disfrutar el amor. Evita discusiones con la pareja, comprenderse no será fácil. Se fortalece la familia.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de diciembre de 2020

Escorpio, un consejo llegará a ti, escúchalo, te servirá de mucho. La unión familiar es importante. Reunión familiar para celebrar un compromiso, un reencuentro o reconciliación. Regalos que debes comprar. Deberás realizarte fastidiosas pruebas médicas, son importantes y necesarias, sobre todo en esta época. Lo bueno te pasará.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de diciembre de 2020

Sagitario, deja fluir las cosas y no critiques a los demás, no siempre tendrás la razón. Debes renovar tu energía, los cambios serán importante para ti en esta etapa. Preocupación por gastos en esta navidad. Recuerdas que tu siempre cumples con tus compromisos, no te distraigas. Hecho curioso en un centro comercial.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de diciembre de 2020

Capricornio, asume tu propia responsabilidad y no delegues tus tareas a otras personas. Afronta tus miedos. Logras algo que quieres con mucha fuerza. Estarás trabajando mano a mano con un familiar, los sueños se pueden hacer realidad. Una situación que resolver en el amor, no dejes pasar el tiempo. Sé constante en lo que haces.

Horóscopo hoy Acuario 29 de diciembre de 2020

Acuario, tramitarás un préstamo para un nuevo emprendimiento. Un logro concreto y rápido, ordénate. En el amor se activa nuevamente esa energía hermosa que está contigo. Caminos abiertos para cambio de empleo o asunción de proyecto. Dolor de cuello por mala postura. Cuida tu salud en estos días. Cuidado con robos.

Horóscopo hoy Piscis 29 de diciembre de 2020

Piscis, pensarás en retomar tus estudios. No hagas tantas cosas deja que los demás trabajen. En el trabajo ten más comunicación con quien trabajas. Orden a la hora de administrar tus recursos. Sentirás admiración por tu pareja gracias a una acción concreta. Aclaras un mal entendido con una persona de tu entorno.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio