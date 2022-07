Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 29 de julio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de julio de 2022

Aries, quedas seleccionado en algo muy positivo en un trabajo nuevo. Olores que llaman tu atención y te hará recordar el pasado. Una mujer te da la mano en asuntos con documentos o propiedades. Amigo con problemas familiares te pedirá ayuda. Alístate para un momento especial. Comienzas a compartir con un nuevo grupo de amigos.

Horóscopo hoy Tauro 29 de julio de 2022

Tauro, ya no dependas más de esa persona, deberás hacer tus cosas de manera independiente, es hora de madurar y seguir adelante solo. Sentirás mucha fuerza que posiblemente no esté conectada a buenas emociones, busca la energía correcta adentro de ti. Tu palabra es la serenidad, así de esta manera lograrás tus objetivos sin precipitaciones.

Horóscopo hoy Géminis 29 de julio de 2022

Géminis, debes accionar, mover tus pensamientos hacia cosas muy concretas y volverte tenaz, no des espacio a la duda. Todo lo vivido te hará más fuerte de lo que puedas imaginar. Te doy una recomendación, si visualizas bien lo que te rodea podrás ver más allá de la negatividad, conectar con las buenas oportunidades y el bienestar que deseas.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de julio de 2022

Cáncer, debes ser más inteligente en tus decisiones y no dejarte llevar por tus emociones. Harás un reclamo que incomodará, se sereno. En la salud, tu estado físico estará ligado a las emociones, no dejes que la preocupación te aborde a un punto que te llene de malestar, controla lo que habita en tu pensamiento. Es momento para meditar en tu futuro.

Horóscopo hoy Leo 29 de julio de 2022

Leo, no puedes caer en provocaciones que te hagan salir de control, no le des cabida a palabras cargadas de malas intenciones, ni chismes que te perjudiquen. Recuerda ordenar y priorizar tus ideas, estarás resolviendo asuntos familiares, tomando decisiones importantes, así podrás encontrar una salida favorable para cada tema.

Horóscopo hoy Virgo 29 de julio de 2022

Virgo, cuando te toque defender tus ideales no te apartes de la serenidad y la calma. Una de tus mayores virtudes es resolver los problemas de los demás, hazlo sin que te perjudique no lo olvides. Se firme en todo. Tendrás la intención de modificar tu existencia. Si no cambias, si no rompes con todo lo conocido, la vida lo hará por ti.

Horóscopo hoy Libra 29 de julio de 2022

Libra, evita confrontaciones que se transformen en una gran discusión que rápidamente se salga de control. Cuida tus reservas de energía, debes tenerlas a tu disposición cuando termines con lo toxico, cuando se vayan tus seres queridos o cuando salgas finalmente de tu casa hacia otra realidad. Centra tu energía en protegerte y salvaguardar tu bienestar.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de julio de 2022

Escorpio, debes prestar atención con un mensaje que llega a través de un sueño. Amigos te piden que colabores con ellos, hazlo hasta donde puedas. No es momento de acostumbrarse a las situaciones difíciles, lo que si debes es adaptarte y rápidamente ocupar el mejor lugar para ti. Si estás teniendo mucho sueño durante el día, es porque estás muy cargado.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de julio de 2022

Sagitario, sientes que te liberas de una responsabilidad. Un hombre delgado te brinda el apoyo que necesitas. Firma de un papel importante. Triunfo con un asunto laboral y legal. Juega bien tus cartas y dirige cada paso correctamente, en tus manos tendrás la magia para que todo pueda salir muy bien. La vida social se activa nuevamente. Tu palabra clave en La Protección.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de julio de 2022

Capricornio, comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, Te ayudarán en un asunto amoroso que te tiene muy angustiado y que deseas resolverlo cuanto antes. En tu pensamiento estará la intuición correcta para lograr todo lo que te propongas y quieras construir. Cuidado por perder la cabeza por confusiones.

Horóscopo hoy Acuario 29 de julio de 2022

Acuario, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Aún te falta por luchar y servir a los demás. Recibirás una gran sorpresa. Piensas mucho para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer. Defenderás a una persona cercana de una injusticia. Deberás saber escuchar a los demás si deseas llegar a un entendimiento. Compartes un secreto.

Horóscopo hoy Piscis 29 de julio de 2022

Piscis, pasarás un momento inolvidable reunido con amigos muy cercanos, recordando tiempos pasados y personas que ya no están. Recibes un regalo, te sentirás sensible. Ser constante traerá a ti grandes éxitos en todos los aspectos. Estarás muy sensible porque recibirás gestos de amor con pequeños detalles. Levántate y no te guíes por la falta de voluntad, en ti esta la fuerza.

