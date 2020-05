Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 3 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de mayo de 2020

Eres una persona creativa y entusiasta, surgirán nuevas ideas en tu mente y querrás compartirlas con todos. Cuidado, no cuentes tus planes antes que se den, mantente en silencio, aunque te cueste. No te desanimes si te es difícil alcanzar tus metas, no te rindas siempre habrá una salida.

Horóscopo hoy Tauro 3 de mayo de 2020

Eres perseverante, cuando una idea se te mete entre ceja y ceja, no paras hasta lograrlo, no te rindas, aunque por ahora las cosas no te salgan como quieres no debes de perder esas ganas inmensas de llegar a tus metas. Tus amistades valorarán tu lealtad y te lo harán saber. Adelante, tú puedes.

Horóscopo hoy Geminis 3 de mayo de 2020

Eres optimista, la alegría en forma humana. Aunque este todo nublado siempre encontrarás una manera de ser feliz. Los que te conocen querrán conversar contigo, tus palabras alegrarán su día. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad a través del mundo virtual. Brilla.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de mayo de 2020

Eres muy emotivo, estarás melancólico, vendrán a ti recuerdos del pasado al mirar fotos que hace tiempo no veías. No te entristezcas levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas, manda un mensaje o haz una llamada y veras que te sentirás mejor. Recuerda hay gente que te necesita.

Horóscopo hoy Leo 3 de mayo de 2020

Tienes una energía que contagia a cualquiera. Estás liberándote de una situación que te mantenía atado y que no te dejaba avanzar, recuerda tú brillas con luz propia. Los conflictos nos hacen crecer. Ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Sé Tú.

Horóscopo hoy Virgo 3 de abril de 2020

La disciplina te ayuda a equilibrar tu vida. A pesar de los hechos que el mundo está atravesando tratas de mantener un orden en tu vida, en tu familia y en la casa para que la cosas no se salgan de control. Toma la fuerza de la creatividad para impulsar cambios en tus rutinas. No te dejes vencer.

Horóscopo hoy Libra 3 de mayo de 2020

No te gusta la soledad, tienes muchas ganas de compartir y conversar por eso te frustra no poder hacerlo en persona y con libertad. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y renueva las que tienes tiempo sin atender. Debes cuidar tu salud, por lo que debes evitar las grasas y dulces en exceso. Fuerza y voluntad.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de mayo de 2020

No dejes que la tristeza se apodere de ti, a veces una situación desagradable puedes transformarla en algo positivo para tu vida. No centres tu atención en algo que solo traerá atrasos en tu vida, el tiempo pasa rápido, debes empezar a sanar heridas y aprender a perdonar, ya es hora no esperes más.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de mayo de 2020

Eres entusiasta y emprendedor por naturaleza, surgirán en tu mente nuevas ideas, toma las cosas con calma no todo lo que piensas lo podrás realizar de manera inmediata, prioriza qué es lo primero que puedes hacer y qué está a tu alcance. Lo espiritual te ayudará a comprender todo lo que está pasando.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de mayo de 2020

Eres un guerrero, no importan los tropiezos, pues tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Habrán personas que quizás te critiquen por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso sigue adelante, toma solo que necesitas y lo demás deséchalas. Constancia y fe serán la clave de tu éxito.

Horóscopo hoy Acuario 3 de mayo de 2020

Eres incansable y cuando deseas algo luchas hasta conseguirlo. Siempre se te ocurrirá algo nuevo que puede realizar, las personas a tu alrededor creen en ti, estarás inquiero por temor a fallarles, solo creen ti mismo y verás que las cosas fluirán en forma positiva en tu entorno. No te canses, eres fuerte.

Horóscopo hoy Piscis 3 de mayo de 2020

Eres una persona muy generosa, te sientes con las manos atadas por no poder ayudar a las personas que amas como quisieras, a veces la mejor ayuda que puedes ofrecer es a través de una palabra de aliento y esperanza, una frase de fe calmará corazones y más si viene de tu persona, paz y serenidad.