Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 3 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de julio de 2021

Aries, habrá un cambio laboral que será muy complicado al inicio, lograrás adaptarte con el tiempo. Dos personas han trabajado por mucho tiempo en hacerte daño y verte arruinado. Participas en algo y logras llegar. Tus proyectos estarán estancados y la inversión la recuperarás con retraso. Éxito en lo laboral por tu propio esfuerzo.

Horóscopo hoy Tauro 3 de julio de 2021

Tauro, has dejado a un lado tu vida personal por estar mucho tiempo en el trabajo, debes equilibrar esto. Molestia por algo que no pudiste hacer. Has un equilibrio entre el trabajo y el descanso, este también es vital para poder continuar. Pedirás el apoyo o asesoría de una persona mayor para un negocio. Mudanzas y cambios.

Horóscopo hoy Géminis 3 de julio de 2021

Géminis, no debes darte por vencido a pesar que las cosas no están marchando como pensaste. Cuida la salud, la vida no es un juego. Deberás adaptarte a una nueva rutina de vida. No discutas con extraños, Evita los problemas. Te iras a otras tierras buscando una nueva oportunidad. Celebraciones por cumpleaños familiar.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de julio de 2021

Cáncer, este momento es muy complicado para ti en la parte financiera, sin embargo, solo será temporal y podrán superarlo. La felicidad es tener a esa persona especial a tu lado. Una persona cercana a tu entorno querrá hacerte una propuesta tentadora que no será más que un engaño. Cumple con tus promesas. Aprende a valorar más.

Horóscopo hoy Leo 3 de julio de 2021

Leo, no dejes que la desmotivación frene los grandes pasos que has dado hasta ahora. No te quejes tanto, se más optimista. No es momento para invertir o adquirir un inmueble, espera un poco más. No te molestes por cualquier cosa que las personas te digan, analiza las sugerencias que te den, toma las que te convengan.

Horóscopo hoy Virgo 3 de julio de 2021

Virgo, una estafa dejará una gran deuda contigo. Nuevas oportunidades se presentan ante ti. Buenas noticias en lo económico. Dale prioridad a tu estabilidad antes que a los placeres. Trata de controlar la forma en que exiges las cosas a los demás, se más flexible. Sé más comprensivo y expresa tus sentimientos a los demás.

Horóscopo hoy Libra 3 de julio de 2021

Libra, los buenos amigos serán la clave para hacer un cambio en el ámbito laboral. Te alejarás de personas conflictivas. Tendrás respuesta de ese trabajo que tanto anhelas. Un viaje está en puerta solo debes de programarte bien, es necesario que te relajes un poco, estas muy tenso. No todo es como tu piensas, aprende a escuchar a los demás.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de julio de 2021

Escorpio, hay personas que desean verte fuera de un importante proyecto, debes tener cuidado. Las personas que quisieron hacerte daño tendrán consecuencias de sus actos. Antes de iniciar con un proyecto debes estar documentado de cómo funciona, has estado haciendo las cosas al revés. No juzgues a los demás sin antes escucharlos.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de julio de 2021

Sagitario, algunos imprevistos harán que tengas gastos extra. Concretas un negocio. Se presentará una oportunidad aparentemente favorable que traerá consigo importantes consecuencias negativas. Una excelente racha te impulsará al éxito rápidamente. Sonríe a la vida, así como la vida te está sonriendo, felicidad y éxitos.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de julio de 2021

Capricornio, tendrás la suerte de tener la compañía de una persona que no dejará que te preocupes financieramente. Buenas energías en esta semana. Descubrirás en ti habilidades que te ayudará a salir adelante. Se vienen tiempos difíciles donde tendrás que recurrir al apoyo de tu familia. Se apertura un camino para el amor.

Horóscopo hoy Acuario 3 de julio de 2021

Acuario, estos días pueden parecer complicados, pero se irán acomodando a tu favor, solo debes tener paciencia. Molestias con tus vecinos, evita discusiones. Se avecina una importante propuesta laboral que no afectará la que tienes actualmente. Una persona cercana te confiará un gran secreto, podrás ayudar a quien lo necesite.

Horóscopo hoy Piscis 3 de julio de 2021

Piscis, asumirás nuevas y difíciles responsabilidades de las cuales no estabas preparado. Éxitos y logros de aquí en adelante. Se cerrará una puerta y abrirá otra aún mejor que la anterior. No estás haciendo el esfuerzo suficiente para llegar a tus objetivos. Tendrás un importante apoyo por parte de un familiar, recibe sin miedo.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio