Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 30 de julio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de julio de 2021

Aries, surgirán grandes ideas si le das un descanso a tu cuerpo. Estos días serán muy provechosos para ti, aprovéchalos al máximo. Por más que quieran persuadirte no dejes que nadie compre tus valores y principios, mantente firme. Una persona va a mentirte en cuanto a una decisión que tomar, no te dejes engañar, utiliza tus instintos.

Horóscopo hoy Tauro 30 de julio de 2021

Tauro, es el momento de hacer cambios en ti, todo cambio será bueno para tu futuro. El dinero no termina de llegar como tú quieres, deberás esforzarte más. Cuidado con lo que firmas. En lo económico te preparas para los nuevos retos, te hacen una oferta y deberás pensarlo bien. Pagas una deuda. El amor tocará a tu puerta. Sé feliz.

Horóscopo hoy Géminis 30 de julio de 2021

Géminis, arriésgate a dar todo por eso que amas, no tengas miedo a ser feliz. Ten paciencia, necesitarás tener el control de tus impulsos. Consigues una foto que te traslada al pasado, te tocará enfrentar cada uno de tus miedos para volverte mucho más fuerte. Comenzarán a surgir en ti sentimientos que serán difíciles de entender.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de julio de 2021

Cáncer, todo pasa por algo en la vida. Te reunirás con gente buena. Se cuidadoso en lo que comas. No pierdas tu tiempo en quien no debes, se más selectivo con tus amistades. Te cambias el look. Mejoras a nivel económico en poco tiempo. Tienes muchos pensamientos que no te dan tranquilidad, relájate y deja que las cosas fluyan.

Horóscopo hoy Leo 30 de julio de 2021

Leo, deberás actuar con mucha cautela el día de hoy, estás propenso a accidentes. Compra de algo que has estado anhelando por mucho tiempo. No dejes pasar ninguna oportunidad que se presente el día de hoy, analiza cada una de ellas y toma la mejor decisión. Sentirás que las cosas no avanzan, sin embargo, se llevará a cabo todo con éxito.

Horóscopo hoy Virgo 30 de julio de 2021

Virgo, cuidado con lo que digas y escuches, estás desmotivado por asuntos personales. Nueva propuesta de trabajo que te conviene aceptar. Pagas un dinero que debías. Solicitas un préstamo. Cuidado con lo que firmes. Arriba esos ánimos. Después de todo superas la crisis. Harás algo por tu relación amorosa. Toma las cosas con calma, organízate mejor.

Horóscopo hoy Libra 30 de julio de 2021

Libra, una persona te ofrece iniciar un negocio en sociedad, debes pensar dos veces si te conviene. Ten precaución a la hora de salir a la calle a altas horas de la noche. Escuchas a una persona mayor que te dará grandes sugerencias. Una mascota será la causa de tus alegrías. Una situación relacionada a la justicia te tendrá en tensión en estos días.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de julio de 2021

Escorpio, descubres una trampa, cuidado, no confíes en ninguna persona que recién conozcas. Recibes ayuda espiritual, ten fe. Mejora tu relación. Un miembro de tu familia no controla sus impulsos y comete un error. Aprendes de un error cometido en el pasado sobre una persona en que confiabas. Visitas un lugar con tus seres queridos que te trae mucha alegría.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de julio de 2021

Sagitario, debes mantener los acuerdos claros en una reunión laboral. No tomes decisiones apresuradas que pueden traerte grandes consecuencias. Llegas a un acuerdo con un amigo para evitar problemas a futuro. Se consolida una relación a algo mucho más formal. Vendrán momentos difíciles para la relación por motivos de celos.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de julio de 2021

Capricornio, deja la incertidumbre, malestar y angustias que todo pasará pronto. Concéntrate en trámites legales que tienes que solucionar. Realiza una rutina de relajación y meditación, te ayudara mucho en tu día. Te pagan un dinero. Algo pasa en tu vida que te inquieta. Alguien te impulsa a seguir adelante. Aclaras un mal entendido en la relación.

Horóscopo hoy Acuario 30 de julio de 2021

Acuario, te llamarán de un centro laboral que requiere tu apoyo con urgencia. Piensa en las consecuencias de tus acciones antes de cometer cualquier error. Recobra la confianza en ti mismo para poder dar el cien por ciento en todo lo que te propongas. Una persona que trabaja contigo requiere de tu apoyo. Controla tu carácter, evita los problemas.

Horóscopo hoy Piscis 30 de julio de 2021

Piscis, no quieres depender de otras personas, es hora de independizarse. No dudes tanto a la hora de tomar una decisión, no dejes pasar las oportunidades. Quiérete, amate y date la posición que te mereces. Piensas en alguien que falleció, recuérdalo con amor y hazle una oración. Organiza planes para un futuro, alguien te dará un respaldo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio