Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 31 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de octubre de 2022

Aries, muchas dudas te quitarán el sueño y perjudicarán tu relación, procura vencer la actitud posesiva y los celos. Una llamada dará un nuevo vuelco a lo sentimental. Las preocupaciones que vienes arrastrando te traerán un poco de insomnio, despeja tu mente y dale prioridad a tu descanso. Tendrás un gasto inesperado, sin embargo, podrás enfrentarlo de forma positiva.

Horóscopo hoy Tauro 31 de octubre de 2022

Tauro, posterga un poco cualquier decisión precipitada, controla tus impulsos y piensa bien las cosas. Existe la posibilidad de un embarazo no planeado. No prestes atención a los comentarios de otras personas sobre tus decisiones. Buscarás ayuda en algo más allá de un plano terrenal para estar en paz con tu vida espiritual. Controla tu genio si no quieres afectar a nadie.

Horóscopo hoy Géminis 31 de octubre de 2022

Géminis, debes aprender a administrar mejor tu dinero, últimamente estás haciendo gastos innecesarios. Evita juzgar precipitadamente a la persona amada, pues puedes cometer una lamentable equivocación. No le prometas a nadie más de lo que puedes dar, respeta tus propios límites. Para evitar una discusión seria con tu pareja o amistad, tendrás que dejar rencores pasados.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de octubre de 2022

Cáncer, todo se comienza a ordenar, el dinero te rendirá más. El amor se consolidará, un nuevo romance renacerá y crecerá con bases sólidas. Se te presentará una nueva oportunidad de emprendimiento, todo está en tus manos tú decides. Todo marchará bien según como te has programado, empieza a disfrutar de las buenas cosas que la vida tiene planeado para ti.

Horóscopo hoy Leo 31 de octubre de 2022

Leo, no te precipites, será mejor que no te vayas de tu trabajo. Tendrás momentos donde te sentirás decaído, recuerda lo mucho que vales y que solo tú puedes salir de ese agujero negro. Ánimo. Este es el momento de poner las cartas sobre la mesa, y poner en claro todo aquello que se tenga duda, tanto en tu trabajo como en el amor.

Horóscopo hoy Virgo 31 de octubre de 2022

Virgo, debes cuidar tu salud sobre todo el estómago, evita alimentos cargados de grasas. Tu relación se fortalecerá gracias al diálogo. Hoy es un día que está destinado a tener buenas noticias. Sube los ánimos y dale al universo el agradecimiento de tus logros. Encontrarás el camino que has estado buscando de hace mucho tiempo, ya no te sentirás perdido.

Horóscopo hoy Libra 31 de octubre de 2022

Libra, dedica el tiempo a actualizarte para así tener un mayor crecimiento laboral. Tendrás recompensas a futuro. No dejes que la timidez impida la realización de tus sueños, a veces arriesgarte puede ser una buena opción. Algo nuevo comienza en tu vida laboral. Descubres algo que te llenará de alegría. Un acontecimiento importante volverá a reunir a toda la familia.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de octubre de 2022

Escorpio, cuando todo parezca tedioso o lento, será buen momento para hacer cambios y que todo mejore. Un nuevo compromiso se asoma a tu ventana, el amor siempre te hace brillar. Recuerda dar sin esperar nada a cambio, las personas no están en la obligación de retribuirte nada. Cuida tu hígado, tu alimentación de ahora en adelante tiene que ser balanceada.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de octubre de 2022

Sagitario, un nuevo día lleno de buenas noticias te motivará para seguir adelante. Fuerza y fe serán tus mejores aliadas. Te sorprenderán en el amor, sal de la rutina y sé feliz. La salud se verá afectada durante el día, toma tus precauciones. Se avecina un viaje para ti, organiza tu agenda y disfruta. Un familiar necesitará de tu ayuda hoy más que nunca.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de octubre de 2022

Capricornio, adoptas una mascota, te harpa mucho bien. Recuerdas a una persona que ya partió, no te entristezcas. Eres fuerte y superarás todo sufrimiento. Tómate el tiempo que necesitas para descansar y hacer a un lado todos esos problemas que te vienen atormentando, tu salud mental es importante. Siempre será bueno comenzar.

Horóscopo hoy Acuario 31 de octubre de 2022

Acuario, debes ser más cauteloso con lo que piensas y lo que dices, puedes lastimar a las personas que más quieres si no tienes las palabras precisas. Sentirás que alguien te sigue para robarte, manéjate con cuidado. Saldrás bien de una presentación en el trabajo. Llegarán buenos momentos, ten paciencia. Un consejo de un amigo llegará a ser muy importante para tu vida, estate atento.

Horóscopo hoy Piscis 31 de octubre de 2022

Piscis, un favor hecho a un compañero provocará comentarios que pueden afectar tu trabajo, manéjate con prudencia. Los hijos necesitan de ti, dedícales más tiempo. Vienen tiempos difíciles en el aspecto económico, debes tener un plan de contingencia para enfrentar esta etapa. Evita discusiones sin sentido con personas cercanas. Cortarás una relación afectiva.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO