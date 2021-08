Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 4 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de agosto de 2021

Aries, los recuerdos se apoderarán de tu memoria haciendo que la nostalgia esté en tu día. No te dejes enredar por otros en un problema. Te iras a otras tierras. Pon más empeño en lo que haces. Comenzarás a sentir nuevas emociones por quien menos esperabas. Conseguirlas una estabilidad emocional inigualable.

Horóscopo hoy Tauro 4 de agosto de 2021

Tauro, cuida lo que hables con los demás, puede que pierdas la amistad de una persona especial. Algo con documentos que debes resolver. Resuelves un problema. Encuentros con el pasado. Tendrás que escoger entre el amor de una persona y la estabilidad de otra. Un percance en la calle te hará cambiar tu estado de ánimo.

Horóscopo hoy Géminis 4 de agosto de 2021

Géminis, sentirás que pierdes el norte, no dejes ir tu fuerza interior. Pondrás a tu familia delante de todas aquellas decisiones que te den satisfacción. Inestabilidad en lo amoroso. Lo que no te gusta aléjate. Rodea tu vida con amor. Tendrás un encuentro con una persona que te traerá muy malos recuerdos. Aprende a perdonar.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de agosto de 2021

Cáncer, habrá comentarios que tienen malas intenciones, no debes prestarles atención. Un hombre cercano a tu trabajo buscará perjudicarte y quitarte tu felicidad. Solucionas un problema familiar. No discutas con extraños. Debes probar algo nuevo. En el lugar que menos esperas encontrarás las respuestas que necesitas.

Horóscopo hoy Leo 4 de agosto de 2021

Leo, tendrás un día motivador gracias a un hecho curioso. No dejes a la mitad las cosas termínalas. Cuídate de salidas nocturnas. Concretas un negocio. Encontrarás en ti la paz que estabas buscando sin necesidad de tener a alguien a tu lado. Tendrás una conversación difícil con una persona que te traerá molestias.

Horóscopo hoy Virgo 4 de agosto de 2021

Virgo, sentirás la necesidad de ser escuchado por un problema que te agobia. Deja que cada quien viva su vida. No cuentes nada tuyo. No te quejes tanto. Buscarás es momento adecuado para tomar una decisión que has estado pensando. Nuevos proyectos que te quitan el sueño, tranquilo y toma todo con calma. Vences dificultades.

Horóscopo hoy Libra 4 de agosto de 2021

Libra, la economía es algo que te quita el sueño y tu tranquilidad, organiza mejor tus finanzas y proponte ideas nuevas para salir de esta situación. Tendrás la oportunidad de remediar un error que has cometido con una persona. Tu vida social se verá perjudicada a causa de celos y problemas amorosos.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de agosto de 2021

Escorpio, ten cuidado con robos o estafas, no confíes en desconocidos, puede que te traicionen. Buscarás acercarte mucho más a tus seres queridos después de una difícil situación. Te tocará ser el intermediario en una difícil situación familiar. Habrá cambios de forma general que moverán un poco tus planes.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de agosto de 2021

Sagitario, es el momento que encuentres tu independencia laboral. Conocerás a una persona que traerá muchas oportunidades a tu vida. Dale a tu pareja la seguridad que necesita, no dejes que tu relación se debilite. Llegará a tu vida una persona que te traerán grandes felicidades. Molestia por algo que no pudiste hacer.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de agosto de 2021

Capricornio, tendrás un camino lleno dificultades cuando estés a punto de conseguir lo que tanto te has propuesto. Una mujer trae intriga a tu hogar con chismes y problemas. Se consolida el núcleo familiar después de una bendición que llega a tu vida. Debes ser consciente de lo que dices para no herir los sentimientos de nadie.

Horóscopo hoy Acuario 4 de agosto de 2021

Acuario, debes rodearte de personas que tengan el mismo norte que tú, de esa forma podrás avanzar. Tendrás momentos de desilusión después enfrentarte a una verdad que te habían estado ocultando. Arriésgate a decir lo que sientes, será un buen día para ti. Hijos que te extrañan. Debes apoyar a tu familia en lo emocional.

Horóscopo hoy Piscis 4 de agosto de 2021

Piscis, sentirás temor en arriesgarte a emprender un negocio, sigue adelante sin miedo. Una noticia llenará de alegría tu hogar después de momentos difíciles. No te aflijas y alégrate por todo lo que hasta ahora has podido lograr, ya vienen tiempos mejores. Una noticia te cambiará tu día, todo será para bien y te llenará de felicidad.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio