Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 4 de febrero del 2022, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de febrero de 2022

Aries, recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja. Procura continuar con las peleas. Paciencia. Aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera. Saldrá a relucir tu mal carácter, esto traerá problemas a nivel social y sentimental.

Horóscopo hoy Tauro 4 de febrero de 2022

Tauro, conferencia en línea donde se toman decisiones importantes. Mensaje conmovedor que te pone reflexivo sobre la vida. Atiende a tu familia. Recibes una noticia impactante. Debes prepararte para esta etapa, será difícil, pero aprende a ser fuerte y constante. Si sientes un vacío, busca un motivo y sigue adelante.

Horóscopo hoy Géminis 4 de febrero de 2022

Géminis, abre tu círculo de amistades y permítete conocer a más personas, no debes ser tan cerrado que muchas veces no sabemos las oportunidades que no perdemos. Un chisme del pasado avivará los conflictos en tu relación, debes estar alerta. Si ahora sientes que tu pareja se ha estabilizado, es momento de fortalecer los lazos y dar un paso mayor.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de febrero de 2022

Cáncer, plan de viaje, mudanza o traslado a otro sitio. Recuperación de tus fuerzas y vitalidad. Visualízate en realización de las cosas que quieres lograr, construye una imagen de tus logros. Ponle fuerza a todo lo que haces para el bien de tu grupo familiar. Evita discusiones en la calle con personas desconocidas.

Horóscopo hoy Leo 4 de febrero de 2022

Leo, amigo llega en forma inesperada y te hablará de una propiedad familiar. Cuidado con quien coquetees, puede que no te de buenos resultados. Ponte las pilas con esos pequeños arreglos que hay que hacer en casa. No todo es tristeza y dolor, debes levantarte y poner de tu parte, lucha por lo que deseas.

Horóscopo hoy Virgo 4 de febrero de 2022

Virgo, unas llaves extraviadas que aparecen. Viajes atrasados que se realizan con éxito. Esta semana tendrás mucho movimiento, estate preparado para los cambios. Cuidado con lo que preguntas, debes ser discreto. No te sientas culpable por cosas que no lo eres, se aclara el panorama con tu pareja. Ten fe.

Horóscopo hoy Libra 4 de febrero de 2022

Libra, las relaciones familiares están en calma, todo marchará de forma positiva. Una crisis económica bastante importante surgirá el día de hoy. Deberás esforzarte mucho más para mantener la llama del amor a tope. Una mujer intentará destruir todo aquello que con esfuerzo has logrado debes mantenerte alerta.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de febrero de 2022

Escorpio, recuerda que la rebeldía no te llevará a ningún lugar, a veces lo mejor es callar. Si quieres mantenerte saludable, comienza a cuidar tu alimentación. Tampoco olvides hacer una rutina de ejercicios. Tendrás una jornada que se tornará difícil en todos los aspectos, pero con apoyo podrás solucionarlo.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de febrero de 2022

Sagitario, asistes a un compartir, pero deberás ser más cuidadoso, no te confíes. Recibes buenas noticias y algo que se concreta y llega para ti. Visitas un parque, paseo en moto o bicicleta. Cambio en lo económico, aunque no es lo que pensabas, pero por fin tu economía se mueve. Persona joven que te pide ayuda.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de febrero de 2022

Capricornio, te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona. Pendiente con personas que te vigilan a través de las redes, no compartas tu información personal. Deberás estar pendiente de tu entorno familiar y amigos, alguien necesitará de tu ayuda. Si eres independiente, buscarás crecimiento y renovación.

Horóscopo hoy Acuario 4 de febrero de 2022

Acuario, madre te hablará sobre tus responsabilidades. Cuidado con tu jefe, ya que quiere llevarse los laureles de tu trabajo ante los superiores. Insomnio por preocupaciones. No te sientas culpable de nada. Cambiarás la impaciencia por la tranquilidad. Mudanzas y movimientos en puerta. Lo esperado llega.

Horóscopo hoy Piscis 4 de febrero de 2022

Piscis, alegrías por cambios familiares e Invitaciones sociales, siempre con el debido cuidado. Acumularás evidencias y pruebas importantes para llegar a la claridad en asunto que te preocupa. Ganancia inesperada. Vivirás el momento sin preocupaciones por el futuro. Relación en la que te sientes feliz y en plenitud.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

