Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 4 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de septiembre de 2021

Aries, enfócate en tu trabajo y estudios. Eres muy organizado, te ayudará a salir adelante. Vienen días de orden, control y restructuración en el ámbito laboral. El amor está dentro de ti. Confía más en ti. Muy buena protección divina de ángeles q siempre serán tu guía. Éxitos en un proyecto de trabajo ánimo. Cuida tu circulación.

Horóscopo hoy Tauro 4 de septiembre de 2021

Tauro, te gusta hacer trabajos para la comunidad, podrás ayudar a quienes lo necesitan. Sentirás la necesidad de reencontrarte con un amor del pasado. Tienes mucha tensión a nivel familiar, no te preocupes, después de la tempestad llegará la calma. Necesitas calmarte y aceptar la ayuda de un especialista. Sigue tu intuición.

Horóscopo hoy Géminis 4 de septiembre de 2021

Géminis, eso te llena de energía. Los ángeles siempre te protegen. Selecciona muy bien a tus socios y amistades y deja de dar a manos abiertas a quien no lo merece. Estas muy nervioso y ansioso. Ten cuidado con problemas legales, pero tranquilo que se resolverán. Llega una persona que te apoyará en todo momento.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de septiembre de 2021

Cáncer, tienes guías espirituales, ellos siempre te protegerán y te guiarán para que hagas siempre lo correcto. Has hecho gastos innecesarios que te han impedido ahorrar y es ahora cuando más lo necesitas. Camina siempre con tus guías espirituales los ángeles. Eres tu mayor apoyo, además tu pareja estará contigo en cualquier situación.

Horóscopo hoy Leo 4 de septiembre de 2021

Leo, alcanzarás un importante cargo por mérito propio, nadie te ayudará a conseguirlo, sino que son parte de tus esfuerzos. Se abren nuevas puertas en el ámbito espiritual, deberás conseguir la ayuda de un guía. No seas tan posesivo. Sigue adelante te va salir todo bien. Siempre debes darte fuerza a ti mismo.

Horóscopo hoy Virgo 4 de septiembre de 2021

Virgo, resolverás trámites legales que te quitaban la paz. No dejes que se haga tarde para valorar el esfuerzo que hacen las personas por ti. Eres una persona muy sensible, cualquier cosa que digan te afecta emocionalmente, toma las cosas con calma y no te angusties por lo que no tienen importancia. Mantén la fe.

Horóscopo hoy Libra 4 de septiembre de 2021

Libra, arriesgarás tu vida personal para poder tener estabilidad económica. No permitas que el caos que hay a tu alrededor afecte tu día. Perderás la cabeza por una persona que no te corresponde o está con alguien más, es mejor mantener la distancia. No des tanta información sobre ti, se más discreto, será lo mejor.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de septiembre de 2021

Escorpio, gracias a tu constancia y dedicación, forjarás una base estable que será una gran ayuda. Tendrás una discusión que te hará sentir incómodo durante todo el día. Sentirás la necesidad de tomar riesgos, hazlo que no te arrepentirás. Te tocará ser intermediario entre una difícil situación que pasará una pareja que son parte de tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de septiembre de 2021

Sagitario, las cosas sucederán tan cual como lo has esperado, solo debes tener paciencia. Unos amigos llegan a tu vida, pero no para quedarse. Sentirás arrepentimiento por unas palabras que has dicho en un momento de ira, deberás disculparte por ello. Retomas comunicación con amistades del pasado. Mantén la calma en tu trabajo, porque tú eres el sol.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de septiembre de 2021

Capricornio, no tengas miedo en mostrar tus sentimientos en la relación. Saldrán a la luz unos errores que has cometido en el pasado que pueden perjudicar tu relación. Unos exámenes de laboratorio revelan una noticia positiva para ti. Alguien desea compartir su vida contigo y no ha tenido el valor de decirlo. Desgano y desmotivación.

Horóscopo hoy Acuario 4 de septiembre de 2021

Acuario, deberás asumir la responsabilidad de ser cabeza de familia y renunciar a ciertas libertades. Un tercero busca involucrarse en tu relación. No dejes que los prejuicios te impidan conocer a una persona que ha logrado llamar tu atención. Alergias relacionadas al uso de un producto. Un amor a distancia te devolverá la ilusión.

Horóscopo hoy Piscis 4 de septiembre de 2021

Piscis, una persona menor que tú intenta aprovecharse de ti y no te busca por tus sentimientos. Surgirá un romance entre dos personas especiales para ti. En estos días desecharás algunas antiguas creencias que solías tener de una relación y comenzarás a abrirte un poco más. Migraña a causa de preocupación. Estrés por causas económicas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

