Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 6 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de octubre de 2022

Aries, te presentarán una nueva idea, deberás evaluarla bien para no cometer errores. La familia te necesita más que nunca, tu eres la luz de la casa, reponte. Tendrás una ganancia de dinero. Empiezas un nuevo romance. Deberás organizar tu habitación. Llega el fin de un problema que te tenía nerviosa. Debes llevar algo a un lugar.

Horóscopo hoy Tauro 6 de octubre de 2022

Tauro, cuidado con lo que encuentra en la puerta de tu casa, mantente alerta. Debes comprar algo nuevo en casa y tendrás que darte el tiempo. Anímate, pronto todo lo malo pasará. Siempre se te ocurrirá algo nuevo que hacer para no aburrirte, debes saber con quién lo haces para que resulte. Hoy sales de una duda que no te deja en paz.

Horóscopo hoy Géminis 6 de octubre de 2022

Géminis, tendrás que colaborar con otros en el trabajo. Comenzaras algo nuevo, si miras atrás que sea para mirar lo aprendido y ponerlo en práctica para lo que vendrá. Pronto lograras lo que tanto esperas y por lo cual te has esforzado. No demores tanto en tomar una decisión, es vital que comiences a trabajar desde ya.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de octubre de 2022

Cáncer, concretarás compromisos que adquiriste hace tiempo. Cambios generales en tu vida. Compras alimentos. Te das un gusto después de tiempo. Realizarás repentinamente cambios de planes. Debes aprender a establecer prioridades. Debes de elegir la opción que más te convenga para trabajar. Tendrás un encuentro con personas para hablar de negocios.

Horóscopo hoy Leo 6 de octubre de 2022

Leo, se abren caminos. Ten confianza en lo que haces. Eleva tus ánimos y mira con total confianza hacia el futuro. Retornas a un lugar. Asistirás a una reunión especial, disfrútala. Tendrás que tener una actividad creativa que te servirá de distracción. No te afosques si las personas no hacen lo que dices. Abre tu corazón nuevamente a la ilusión y sé feliz.

Horóscopo hoy Virgo 6 de octubre de 2022

Virgo, ordénate y pon en marcha tus proyectos. Hay algunas cosas que no pueden esperar más y debes de resolverlas lo antes posible. Te complicas con una relación, si sientes que es toxica, déjala y busca tu felicidad en otra parte. Ahorras de a pocos. Planificas la compra de un bien a futuro. Ya no aguantas la lejanía de esa persona, estarás triste.

Horóscopo hoy Libra 6 de octubre de 2022

Libra, necesitas recobrar fuerzas perdidas, date un tiempo para ti. Tu palabra clave es la espera. Pérdida de algo querido. Estarás muy pensativo el día de hoy, añoras el pasado con una persona que fue especial en tu vida. Enemistades que se alejan de ti. Un dinero llega a tus manos, se cierra un ciclo. Recibes una llamada en la que te piden orientación.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de octubre de 2022

Escorpio, tendrás que hacer una renovación en tu vida, serán los primeros pasos para un verdadero cambio. No quieres estar solo y pensarás en rehacer tu vida. Cuidado con robos en lugares públicos. Tu destino está en tus manos, escoge bien el camino que has de tomar. Con tu pareja hay que mejorar la comunicación.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de octubre de 2022

Sagitario, te cancelan un dinero que dabas por perdido. Recibes una noticia importante. Tus palabras son malinterpretadas por personas del trabajo, mira bien lo que hablas. Atrévete a vivir de manera armoniosa y lograr tus sueños. Agradece al cielo por haberte dado la oportunidad de experimentar y vivir. Pronto todo volverá a ser mejor, ten paciencia.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de octubre de 2022

Capricornio, dentro de la situación de crisis que atraviesas, recibes la oportunidad que salgas adelante, con nuevos ánimos. Te recuperaras rápidamente de un malestar general. Se optimista. Buscas nuevos caminos para enfrentar la realidad, no será nada fácil. Te llaman de un empleo, un currículum por fin es recibido positivamente.

Horóscopo hoy Acuario 6 de octubre de 2022

Acuario, te reencontraras con personas de tu infancia, recordarás momentos y a personas que ya no están. Escuchas una canción que te pone melancólico. No pierdas la Fe. Es más importante participar y aprender, que ganar. Trata de entenderlo y ayudarlo a equilibrarse y controlarse. Te espera una prueba de fuerza que no vas a poder eludir.

Horóscopo hoy Piscis 6 de octubre de 2022

Piscis, estarás con malestares generales, consulta con un médico. Suceso curioso con un niño en la calle que te hace reflexionar. Vas a lograrlo todo porque te has esforzado. Las palabras tienen poder y sobre todo si nacen del corazón. Demuestra de lo que eres capaz y ofrece todo lo mejor de ti. Aleja de ti lo que te aqueja.

