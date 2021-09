Sepa aquí el Horóscopo de hoy, lunes 6 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de septiembre de 2021

Aries, es un buen momento para postular a un nuevo trabajo, tu perfil llama la atención para postular a un nuevo cargo. No caigas en provocaciones, se aproxima un ambiente turbio con chismes e intrigas, debes mantenerte alejado. No confundas el amor con el apoyo, deja de ilusionarte tan rápido. Problema muscular.

Horóscopo hoy Tauro 6 de septiembre de 2021

Tauro, debes hacerte el propósito de cancelar esa deuda que tienes pendiente desde hace algún tiempo, en forma organizada lograrás avanzar poco a poco. Un problema familiar será el causante de una ruptura. Toma las críticas de la mejor manera, así lograrás tus objetivos. Engaños por parte de una mujer.

Horóscopo hoy Géminis 6 de septiembre de 2021

Géminis, verás resultados de tanto esfuerzo que has hecho en este tiempo, esto te motivará a continuar. Inicias un entrenamiento o capacitación para un nuevo en tu trabajo. Vendrá a tu vida una persona que dará todo por hacerte feliz. No tienes nada que perder, arriésgate a hablarle a esa persona que tanta ronda en tu cabeza.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de septiembre de 2021

Cáncer, traición de una persona te causará pérdidas financieras. Emprenderás un viaje donde concretarás un importante acuerdo de negocio. Una noticia sobre un viejo amor le da un nuevo sentido a tu vida. Ten cuidado porque sufrirás una caída por un descuido. Vendrá a tu vida la bendición que tanto has esperado.

Horóscopo hoy Leo 6 de septiembre de 2021

Leo, intentarán quitarte un dinero por un mal negocio, abre bien tus ojos. No confíes en personas que recién conoces para un negocio, deberás hacer un mejor filtro. Cuidados por enfermedades hereditarias para ti o para cualquier persona de tu familia. Una persona que amas y tú tomarán caminos distintos, será lo mejor.

Horóscopo hoy Virgo 6 de septiembre de 2021

Virgo, te sentirás sin energías a causa de un daño que han hecho. Situaciones de papeles confusas te harán perder una fuerte suma de dinero. Sentirás que la soledad no era tan mala como creías. Hoy será un día verdaderamente intenso y acabará de la mejor manera. Conocerás a una persona que te hará sentir el amor una vez más.

Horóscopo hoy Libra 6 de septiembre de 2021

Libra, necesitas fijar objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, deberás organizar tus finanzas. Tu familia necesitará de tu apoyo para salir de una difícil situación. Si sientes que estás con la persona equivocada, es momento de partir. No debes que la comunicación se pierda, siempre debes decir lo que sientes.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de septiembre de 2021

Escorpio, hoy sentirás con mucha energía, debes enfocarla en tus objetivos y no en el ocio. Cambios significativos en el lugar donde trabajas afectan tu economía. Choque de personalidades te harán pensar que no eres compatible con tu pareja, será cuestión de mejorar la comunicación. Asumirás un reto difícil.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de septiembre de 2021

Sagitario, evita realizar inversiones de dinero en negocios que desconoces, puede que fracases. No hagas comentarios personales a tus compañeros de trabajo, así evitarás malos entendidos. Una persona que aun siente algo por ti buscará comunicarse contigo. Lograrás salir adelante después de una difícil situación.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de septiembre de 2021

Capricornio, mantén una actitud emprendedora ante un nuevo proyecto, tendrás éxito solo si así te lo propones. Se expanden nuevos horizontes que te hacen avanzar laboralmente. Descubrirás que las sospechas que tenía sobre tu relación no son ciertas. No confíes información privada a cualquier persona, no sabes sus intenciones.

Horóscopo hoy Acuario 6 de septiembre de 2021

Acuario, el negocio no da los resultados que esperabas a corto plazo, debes tener paciencia. Deberás hacer conexiones con personas que te ayudarás a impulsarte profesionalmente. Un nuevo amor toca tu puerta, pero no llega para quedarse. Te invitarán a una reunión que no te conviene, deberás rechazarla.

Horóscopo hoy Piscis 6 de septiembre de 2021

Piscis, excelentes resultados harán que tu negocio o trabajo te rinda el doble de lo que habías estimado. Es momento de trabajar por construir el futuro que tanto anhelas con la persona que amas. Revives sentimientos por una persona que es muy cercana de ti. Necesitarás de ayuda espiritual para florecer económicamente.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

