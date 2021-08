Sepa aquí el Horóscopo de hoy, sábado 7 de agosto, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de agosto de 2021

Aries, experimentarás momentáneamente un bajón económico después de un tema relacionado con la salud. Ten cuidado al tomar malas decisiones que puedan perjudicar a tu familia. Hay alguien que siempre está pendiente de ti, escucha sus concejos. Valora a las personas que están cercanas a ti, nunca es tarde para ello.

Horóscopo hoy Tauro 7 de agosto de 2021

Tauro, tendrás que enfrentar una situación dolorosa con un ser querido. Debes priorizar tus necesidades y no permitir ningún tipo de maltrato. Deja fluir las cosas y no critiques a los demás, no siempre tendrás la razón. El amor se aleja de tu vida, revisa en que estas fallando. Date un tiempo para conversar y acarar las cosas.

Horóscopo hoy Géminis 7 de agosto de 2021

Géminis, buscarán la forma de engañarte con un asunto relacionado a documentación. Las personas se sentirán identificadas contigo y con tus buenas acciones. Estarás con las emociones a flor de piel y te sentirás vulnerable. Un consejo llegará a ti, escúchalo, te servirá de mucho. Alguien te oculta su amor por ti, deberás estar atento a las señales.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de agosto de 2021

Cáncer, oportunidad de crecer profesionalmente, s te abrirás las puertas al éxito. Una amistad de tu entorno siente algo por ti de hace mucho tiempo. Deberás afrontar tus miedos con madures, pide ayuda si es que lo necesitas. Te sorprenderán el día de hoy con un regalo muy especial. Cuídate de las personas interesadas.

Horóscopo hoy Leo 7 de agosto de 2021

Leo, conocerás a personas que te orientarán al camino adecuado para salir adelante. Recibes una llamada de una persona del pasado para hablar sobre un tema pendiente. Tramitarás un préstamo para un nuevo emprendimiento. Te encuentras con una persona muy querida por ti. Vivirás momentos inolvidables.

Horóscopo hoy Virgo 7 de agosto de 2021

Virgo, no descuides tu bienestar mental por buscar estabilidad económica. Toma las cosas con calma y piensa bien antes de actuar. Te ofrecerán un negocio que te tendrá pensativo, míralo objetivamente y no te dejes deslumbrar. En el amor se activa nuevamente esa energía hermosa que está contigo. Cuidado con el hígado.

Horóscopo hoy Libra 7 de agosto de 2021

Libra, no tengas miedo al cambiar totalmente tu vida, arriésgate a emprender. Una nueva etapa comienza para ti, se constante y tendrás el éxito deseado. No te dejes engañar con lágrimas falsas, investiga y analiza bien la situación y decide con inteligencia. Debes dejar los celos y malos entendidos a un lado.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de agosto de 2021

Escorpio, encuentra el tiempo adecuado para hacer cada una de las cosas que te propones. Te encuentras en un precipicio a nivel económico, concéntrate y decide, todo saldrá bien. enciende la llama del amor llevando la creatividad a otro nivel. Confía en tu potencial y sácale provecho a tu creatividad. Pensaras en retomar tus estudios.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de agosto de 2021

Sagitario, deber tener más organización en tu estado financiero. Cambios inesperados en el trabajo. Debes tener las palabras adecuadas para para ponerle fin a una relación que te está dando problemas. Debes renovar tu energía, los cambios serán importante para ti en esta etapa. Evita conflictos con vecinos o compañeros de trabajo.

Horóscopo hoy Capricornio de agosto de 2021

Capricornio, conocerás una persona que te traerá grandes oportunidades a tu vida. Un compañero de trabajo se acerca a ti con otras intenciones. Algunos asuntos están demorando mucho para darse y te preocupa, en pocos días se resolverá. El que persevera vence, deberás esforzarte más. Si tienes mascotas cuidado, puede que se extravíen.

Horóscopo hoy Acuario 7 de agosto de 2021

Acuario, debes ir despacio y pensar bien las cosas antes de dar ese gran paso. Debes encontrar ayuda espiritual para conseguir la estabilidad que necesitas. Siempre debes decir lo que sientes, quita esa mala costumbre de esconderlo todo. Se concreta la firma de unos documentos que te estabas esperando. Ten más paciencia.

Horóscopo hoy Piscis 7 de agosto de 2021

Piscis, tendrás la inspiración en personas exitosas para lograr tus objetivos. Surgirá un romance muy especial entre tu círculo de amigos. Sientes que alguien te hiere con sus palabras, no permitas eso y date a respetar. No debes perder los detalles, siempre debes mantenerte enfocado en avivar la llama en tu relación.

