Consulta aquí el Horóscopo de hoy, domingo 7 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de junio de 2020

Aries, estarás en la lucha por el ser amado, tendrás que demostrarle cuán grande es tu amor. No dejes pasar más el tiempo, no escuches chismes o comentarios que puedan confundirte. Mantente firme en tus ideas. No permitas que nadie te manipule. Deja atrás a las personas que no te aportaron nada bueno.

Horóscopo hoy Tauro 7 de junio de 2020

Tauro, debes guardar dinero, vendrás momentos difíciles y tendrás que estar preparado. Una persona cercana de tu familia tiene poder espiritual y orará por ti. Todo mejora, solo debes tener fe. Esta será una nueva enseñanza, valorarás lo que antes no, sé agradecido y disfruta de todo lo que tienes.

Horóscopo hoy Géminis 7 de junio de 2020

Géminis, en tu vida espiritual darás un cambio, estarás sensible y te aferrarás a la fe. Dándole la importancia que esto tiene en tu vida. Dejas una tristeza y aclaras todas las dudas que tienes en tu mente, encontrarás por fin la paz que tanto necesitas. Cierras un ciclo y verás los cambios que se generan.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de junio de 2020

Cáncer, lucha por lo que quieres con fuerza y dedicación y veras el éxito. No abandones a tu familia o quien te quiere. No te aísles pide ayuda si la necesitas, tu familia siempre estará contigo en las buenas y en las malas. Debes evitar comidas con mucha grasa, te hará mal. Mejoras en tu salud.

Horóscopo hoy Leo 7 de junio de 2020

Leo, necesitarás el apoyo de tu familia para iniciar ese nuevo proyecto que tienes en mente. Comienza de a pocos, de menos a más. Te levantarás lentamente de esta situación que te preocupa demasiado. Los miedos te ponen lento y te quitan energía, anímate tú puedes hacerlo. Confía en tu capacidad.

Horóscopo hoy Virgo 7 de junio de 2020

Virgo, nueva etapa en lo laboral que te ayudará a superar una situación difícil en tu vida. Cuidado con los compañeros de trabajo que te hagan doble cara. Estarás preocupado por tus deudas, trata de refinanciarlas. Cuida tu peso, puede que sufras un aumento de peso y te perjudique en tu salud.

Horóscopo hoy Libra 7 de junio de 2020

Libra, estarás tentado en iniciar un negocio de manera independiente, ve bien si te conviene y si está todo en orden. Cuídate de estafas y engaños. Tendrás dudas, hazle caso a tu intuición. Iniciarás estudios. Solucionarás un problema con tu pareja que te tenía muy preocupado, conversa y despeja tus dudas.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de junio de 2020

Escorpio, debes arreglar la casa o ayudar más en donde vives. Limpia tu cuarto y saca lo que no usas. Así te limpias de energías negativas que te tienen estancado. Si sientes que estás muy renegón y ansioso es porque necesitas organizar mejor tu vida y será propicio hacer cambios. Haz una meditación al día.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de junio de 2020

Sagitario, no discutas, soluciona los problemas de la mejor manera, razonablemente. Lleva las cosas con inteligencia. Recibirás una bendición, algo que habías pedido te será concedido y se cumple. Estarás muy sensitivo y a través de sueños recibirás un mensaje de alguien fallecido. La suerte estará contigo.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de junio de 2020

Capricornio, procura mantenerte firme en tus ideas, por más que te digan lo contrario sigue adelante y cumple lo que te has propuesto. Es momento de luchar por tus sueños. Los caminos se abrirán para ti, pero no será fácil, debes concentrarte lo suficiente hasta que lo logres. Recibirás la ayuda de una persona.

Horóscopo hoy Acuario 7 de junio de 2020

Acuario, estarás en búsqueda de tu estabilidad económica y emocional. Mantente firme en tus ideas y lucha por tus sueños. Deberás cuidarte más tu salud, estarás propenso a enfermarte, aliméntate mejor para subir tus defensas. Debes hacer más ejercicios en casa. Recibes un regalo de alguien inesperadamente.

Horóscopo hoy Piscis 7 de junio de 2020

Piscis, deja los celos atrás, confía en quien está a tu lado y aleja de tu mente las ideas equivocadas que tienes sobre esa persona. Date la oportunidad de ser feliz. Sale el sol nuevamente para ti. El miedo te ha debilitado producto de la situación difícil que has atravesado, tranquilo poco a poco pasará.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio