Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 7 de septiembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de septiembre de 2021

Aries, debes ser más reservado en tu trabajo y no confiar tus logros a cualquier persona. Se presentarás oportunidades que te querrán quitar, debes estar atento y aprovechar al máximo. Despierta de tu inconciencia y no cargues más culpas y sufrimientos. Ayudarás a una persona que te ha hecho mucho daño en el pasado.

Horóscopo hoy Tauro 7 de septiembre de 2021

Tauro, concretarás la compra de un inmueble. Abre tu mente y busca más maneras de revivir la llama que se ha apagado. Deja que tu capacidad de seducción se apodere de ti y deja a timidez a un lado. Deja de arrastrar a quienes te rodean en tus propios problemas. Llega la brisa fresca después de momentos de intensa tensión.

Horóscopo hoy Géminis 7 de septiembre de 2021

Géminis, es un buen momento para cambiar la rutina y hacer algo especial para ti y la persona que amas. Ofrece tu perdón únicamente si sientes que merece otra oportunidad. No culpes a otros de tus errores. Hay una persona que te robará tu atención te hará olvidar los malos momentos. Te tocará pasar por una dura situación familiar.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de septiembre de 2021

Cáncer, para estar bien en tu trabajo y con tus seres queridos, primero debes estar bien contigo mismo. La necesidad de tener resultados te está agobiando, paciencia. Entrará en tu vida una persona con la que tendrás mucha afinidad, pero cuidado con encariñarte demasiado. Una visita inesperada cambiará tu día.

Horóscopo hoy Leo 7 de septiembre de 2021

Leo, debes moderar tu temperamento para poder tener relaciones más estables. Una persona de la cual has perdido todo contacto que te traerá una importante noticia. Recibes una noticia triste de un familiar, aunque estés triste debes avanzar en tus cosas. Hoy es un día propicio para el romance. Se formaliza una relación corta.

Horóscopo hoy Virgo 7 de septiembre de 2021

Virgo, deja a un lado los prejuicios y tus miedos, esto no es más que inseguridad. Sentirás la necesidad de reencontrarte con un amor del pasado. Cambia la rutina y solo así encontrarás a la persona que tanto hasta buscado. Tómate tu tiempo y encuéntrate a ti mismo. Un encuentro con una persona mayor te llenará de sabiduría.

Horóscopo hoy Libra 7 de septiembre de 2021

Libra, intentarán confundirte para hacerte sentir inseguridad, mantente enfocado. Busca un lugar donde puedas ser tú mismo, sin inhibiciones ni tabúes. Si te ilusionaste con una persona que no te corresponde, desiste y date una nueva oportunidad. Todo se ordena y las cosas irán mejor. Vences dificultades. Guarda calma.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de septiembre de 2021

Escorpio, has dejado a un lado tu vida personal por estar mucho tiempo en el trabajo, debes equilibrar esto. Procura no tomar bandos ni ser participe directo de ellas. Tendrás la paz que tanto necesitas después de tanto sacrificio. Disfruta merecidamente de los frutos de tu esfuerzo laboral. No te niegues al amor que te pueden ofrecer.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de septiembre de 2021

Sagitario, no tengas miedo a arriesgarlo todo para salir de la situación que tienes actualmente. Es momento de organizar un encuentro con tus buenos amigos, te vendría bien despejar tu mente. Discusiones se suscitarán en tu ambiente laboral en el día de hoy. El amor de tu vida puede ser quién menos pienses.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de septiembre de 2021

Capricornio, este es el día perfecto para cumplir todo aquello que te has propuesto hasta ahora. Deberás hacer otras cosas que mejoren tus ingresos. Siempre debes tomar en cuenta los factores que pueden salir mal para estar preparado. Todo se dará en su momento. Superas una situación dolorosa. Te hacen un ofrecimiento.

Horóscopo hoy Acuario 7 de septiembre de 2021

Acuario, date una nueva oportunidad y haz borrón y cuenta nueva a tu pasado. La influencia de los astros indica que vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos financieros y del corazón. Los secretos que guardas finalmente salen a la luz. Molestia por algo que no pudiste hacer. Tendrás un percance con un vehículo.

Horóscopo hoy Piscis 7 de septiembre de 2021

Piscis, los buenos amigos serán la clave para hacer un cambio en el ámbito laboral. Tu intuición te ayudará a descubrir las sospechas que tenías sobre una persona y su lealtad. Le pondrás un alto a aquellas actitudes que frenaban tu progreso. Estarás solucionando los percances que has tenido y no habías podido resolver.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

